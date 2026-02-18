店舗在籍の約120名のギフトコンシェルジュが厳選 春に贈りたいギフトランキングを発表

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』では、ギフト選びをトータルでサポートする“ギフトコンシェルジュ”が全国の店舗に合計で約120名在籍しています。贈る相手やシーンに寄り添いながら、最適なギフト選びをご提案する、当社独自の専門資格を持つスタッフです。豊富な知識と丁寧なヒヤリングを基に、一人ひとりに合った、“心に届くギフト体験”をお届けしています。このたび、お客様に寄り添うギフトコンシェルジュが、「春に贈りたいギフトランキング」を発表。感謝の気持ちを伝える機会が増えるギフトシーズンに合わせて、様々な場面でも選びやすいアイテムを、ギフトコンシェルジュのおすすめコメントと合わせてご紹介します。





さらに、2月21日(土)から「庄島歩音」氏の春の訪れを感じるアートをあしらった限定ラッピングより、新たにSSサイズのショッパーや巾着、メッセージカードが登場。さらに\3,300(税込)以上お買い上げで「ミニショッパー&ミニカードセット」がもらえるキャンペーンもスタートいたします。贈る相手に合わせて選べる特別なギフトから、日頃の感謝をさりげなく伝えるプチギフトまで、幅広いラインアップで贈り手の思いをより豊かに届けるギフト提案を実現します。



■ギフトコンシェルジュが選んだギフトTOP10


フェイスマスク 各\330
1位 フェイスマスク

感謝の気持ちを形に。毎日使えるうるおいケア。


（熊本鶴屋店　N.O.さん）







バスパウダー \385、薬用入浴剤セット \550、バスシュガー (ゼラニウム、ラベンダー)各\286
2位 入浴剤/バスソルト

感謝をそっと伝える、毎日使える入浴剤ギフト。


（千葉ペリエ店　M.C.さん）







メッセージティー(セイロンティー) 各\540
3位 メッセージティー

心も体もあたたまる、ひと息つける紅茶ギフト。


（北千住ルミネ店　M.K.さん）







メッセージクッキー(GR/ティーミルク、YL/レモンジャム、PK/アップル、PL/ココア) 各\648
4位 メッセージクッキー

花束のように華やか。美味しさも実感した、贈りやすいクッキー。


（所沢グランエミオ店　T.K.さん）







ハンドソープ(ザクロ) \902、ハンドソープ(ラベンダー) \814、マザーソープ(レモングラス) \506
5位 ハンドソープ

毎日使えて男女問わずおすすめ。リピートするほど愛用中のハンドソープ。（大船ルミネ店　M.K.さん）







ブーケミニタオル 各\660、タオルベア \660、フラワー刺繍ミニタオル 各\880
6位 ミニタオル

もらうと嬉しい、いくつあっても助かるミニタオル。


（宮崎山形屋　K.T.さん）







ハンドクリーム(イニシャルS/Y) 各\990、ハンド&ネイルセラムSS (シャルドネダージリン) \660、ハンド&ネイルセラムS(白桃ウーロン) \990
7位 ハンドクリーム

香りが好きで愛用中。自分の“お気に入り”を贈りたいハンドセラム。（上大岡ウイング店　M.I.さん）







マグカップ(350ml) 各\2,090
8位 マグカップ

これまでの感謝を込めて。ほっとひと息つけるマグカップを。（仙台藤崎店　A.M.さん）







ティーレター(PL/アールグレイ、PK/ダージリン) 各\540、リボンティーボックス(GR/アールグレイティー、PK/ピーチティー) 各\648
9位 紅茶(メッセージ以外)

香りと味わいで心ほどける、穏やかな時間を贈る紅茶。（広島ミナモア店　S.H.さん）







ステンレスタンブラー 各\2,970、イニシャルステンレスタンブラー \3,300
10位 タンブラー

仕事時間を快適に。毎日の仕事に寄り添うボトルです。（本厚木ミロード店　M.A.さん）






※価格は全て税込み



■特別ラッピングやメッセージカードが2月21日(土)より新たに登場

庄島歩音氏の春の訪れを感じるアートをあしらった限定ラッピングより、プチギフトにぴったりなSSサイズのショッパーやコットン巾着を新たにご用意いたしました。(画像左)


さらに、ギフトをご購入いただいたお客様に、メッセージカードをプレゼント。「アイモネ」「ネモフィラ」「赤白」の3種類の中からお選びいただけます。(画像右)



ショッパーM/S 各\55、コットン巾着S \330、コットン巾着SS \330、ギフトボックスL/M　各\440、ギフトボックスS \330、ショッパーSS \55※タグは無料包材にのみ付きます　※コットン巾着SSサイズにはショッパーは付きません　※価格はすべて税込み

※有料ギフトラッピングをご購入のお客様対象　※なくなり次第終了


【店頭】


2/21(土)～限定ラッピングをお選びいただけます。


※限定ラッピングはなくなり次第終了


※ラッピングのみの販売はございません



【公式オンラインストア】


2/21(土)13:00～限定ラッピングをご用意しております。


※有料ギフトラッピングサービスを選択されたお客様が対象となります


※ご購入の商品によっては通常のギフト包材でのお届けになる


可能性がございます


※ラッピング資材を指定することはできません予めご了承ください



■購入者限定ノベルティ「ミニショッパー&ミニカード」


\3,300(税込)以上ご購入いただいたお客様に、「ミニショッパー&ミニカード4種類」のセットをプレゼントいたします。ぜひチェックしてみてください。



※1会計につき、お一人様1つまで


※公式オンラインストアでは1会計(\3,300(税込)以上)につき1枚のみのプレゼントとなります。(上記条件を満たした場合)


※なくなり次第終了となります








■画家 庄島歩音

東京都出身、青森県在住。University of the Arts Londonにてファインアートを専攻。


フォークアートに影響を受け、身近な動植物を鮮やかな色彩と伸びやかな筆致で表現。国内外での展示のほか、パッケージのアートワークを手掛けるなど幅広い分野で活動。







■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。


そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。


Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。


現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。


店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。


Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)