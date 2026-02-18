カナダ観光局、2026年プロモーション「自然体の、カナダへ」

カナダ観光局

カナダ観光局（日本地区代表：半藤将代）は、2026年2月18日より、カナダに溢れる、ユニークな自然体験を紹介する特設ウェブサイト「自然体の、カナダへ」(https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/shizentai)を公開しました。本ウェブサイトは、2025年9月に発表した新プラットフォーム「Canada, naturally.」を日本市場向けにカスタマイズしたもの。雄大な自然の中でのユニークな体験を通して、その土地のありのままの魅力に触れる、カナダならではの本物の素晴らしさを伝えることを目的にしています。

https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/shizentai

●自然に遊ぶ、カナダ20選

広大なカナダに溢れるユニークな自然体験の中から、カナダならではの体験「20選」を選考しました。大都市バンクーバーでの巨木体験、カナディアン・ロッキーの森林浴、神秘のオーロラ体験、太古の恐竜アドベンチャー、そしてナイアガラの滝の自然アクティビティなど、夏秋におすすめの自然体験をピックアップ。初心者でも味わえる具体的な楽しみ方や本格的なアドベンチャー体験まで、動画やツアー情報なども掲載し、多角的に紹介します。

●「#カナダ自然体クラブ」 隊長はMONKEY MAJIK(https://www.monkeymajik.com/)のメイナード・プラント

「自然体の、カナダへ」を落とし込んだプロジェクト。心が赴くままに、好きなことを楽しみ、仲間と喜びを分かち合うクラブ活動やサークルのように、カナダの自然を楽しみ、その喜びを「#カナダ自然体クラブ」を通じて共有することでカナダ旅行を促進していくことを目指します。

Maynard Plant (MONKEY MAJIK)

●メイナード・プラント

カナダのオタワ出身。仙台を拠点に活動する4ピースロックバンドMONKEY MAJIKのボーカル＆ギター。2006年の『Around The World』（フジテレビ系ドラマ「西遊記」主題歌）やCMソングに『空はまるで』をはじめ、数多くのCMソングやドラマ・アニメ・映画の主題歌を手がけます。今年はバンド結成25周年を迎え、精力的に活躍中。また、音楽活動の傍ら、2011年1月に 「東北観光親善大使」 に任命されるほか、宮城県で養蜂業「エイトクラウンズ」を営み、地域の生態圏や農業にも貢献しています。

●新プラットフォーム「Canada, naturally.」

2025年秋に発表となったカナダ観光局ブランドの新プラットフォーム「Canada, naturally.(https://travel.destinationcanada.com/ja-jp/oku/canadanaturally)」。広大な国土に、雄大な自然が広がるカナダには、訪れる人を温かく迎える、オープンなホスピタリティが息づいています。圧倒的に美しく稀有な自然を背景に、ありのままを謳歌するフレンドリーな人々の暮らしがある―カナダを旅すれば、そんなユニークな「カナダの日常」に触れ、今まで感じたことがないオープンな気持ちになれるということを伝えています。

■カナダ観光局について

カナダ観光局（Destination Canada）は、カナダの観光業の発展と国際的な競争力強化を目的とした、カナダ連邦政府の公的機関です。世界中の旅行者に向けてカナダの多様で魅力的な観光資源を発信し、持続可能な観光を推進するリーダーとしての役割を果たしています。

カナダ観光局は本部をブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーに構え、日本をはじめ、世界主要市場においてカナダの観光ブランディング＆マーケティング戦略を展開しています。

公式ウェブサイト（日本語） https://travel.destinationcanada.com/ja-jp

Instagram（日本語） https://www.instagram.com/canadaexplore_japan/

Facebook（日本語） https://www.facebook.com/canadaexplore/

X（日本語） https://x.com/CanadaExplore

YouTube（日本語） https://www.youtube.com/@CanadaExplore