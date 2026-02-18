青森でミッフィーと出会い、旅する春。「AOMORI×Dick Bruna TABLE」が4月18日（土）～6月21日（日）に開催決定！

株式会社フェリシモ

フェリシモは、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」と、青森市内の各所がコラボレーションする周遊イベント「AOMORI×Dick Bruna TABLE」を4月18日（土）～6月21日（日）まで開催します。

本イベントは昨年神戸ポートタワーなどのランドマークを中心にエリア一帯で展開され、好評を博したコラボイベントの第4弾であり、初の「街」とのコラボレーションです。青森県立美術館で開催され、フェリシモが協賛する「誕生70周年記念 ミッフィー展」とともに開幕します。商業施設、ホテルなどの青森駅周辺と浅虫温泉のスポット、そしてそれをつなぐ青い森鉄道が連携し、一体となって展開。訪れる方々が、ディック・ブルーナの世界観に染まった青森を、ミッフィーと旅するような気分で一日過ごすことができます。今回はその初報として、イベントとホテルのコラボルームおよび一部参加スポットの概要、ミッフィーが青森県をモチーフにしたデザインからそっと顔を覗かせたロゴを初公開します。青森を愛する社員が集まる「青森部」を有するフェリシモが、ミッフィーとともに青森の春にさらなるよろこびとしあわせ、賑わいをお届けします。

◆グルメ、ショッピングから鉄道、温泉、宿泊まで青森の魅力をミッフィーと体験！「AOMORI×Dick Bruna TABLE」 イベント概要

フェリシモが監修する、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル］」は、これまでは神戸ポートタワー、横浜マリンタワー、ハウステンボスといったランドマークを中心として、地域一帯でのコラボイベントを展開してきました。今回はその第4弾にして、初めて「街」とコラボレーションします。青森 - 神戸のビジネス交流推進事業がきっかけとなって青森好きになった社員を中心に「青森部」を作って活動しているフェリシモが、青森をさらに盛り上げ、より多くの人が訪れるきっかけを作るべく実現しました。

今回は商業施設、駅、ホテルに加えて、初めて温泉や鉄道とのコラボも決定。青森の玄関口である青森駅周辺から、浅虫温泉までをミッフィーと旅行するような気分で周遊できます。今後新たな参加スポットも順次公開予定です。長い冬を越え、春の息吹に輝く青森に、ディック・ブルーナのやさしい世界観とともに、さらなるよろこびとしあわせに浸れる体験をお届けします。

期間 ： 2026年4月18日（土）～6月21日（日）

参加施設・店舗(五十音順、敬称略) :

青い森鉄道、青森県観光物産館アスパム、浅虫温泉駅、浅虫温泉 椿館、アートホテル青森、A-FACTORY、南部屋・海扇閣

協賛 ： 青森放送、フェリシモ「青森部」、ぶるーな倶楽部

※営業時間は各施設に準じます。

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。

※参加施設は変更・追加になる場合があります。



◆各スポットのコンテンツ概要

・A-FACTORY

外観と施設内店舗「OCEAN’S DINER」の店頭にミッフィーのお顔が登場。（※画像はイメージです）

同店ではコラボメニューの販売を予定しています。また、A-FACTORY内ではオリジナルグッズもお買い求めいただけます。

（左）A-FACTORY 外観 （右）「OCEAN’S DINER」店頭 （※画像はイメージです）

・青森県観光物産館アスパム

展望台にミッフィーのフォトスポットが登場し、青森の景色とともにその姿を見ることができます。ノベルティ―付きのオリジナルデザインの展望チケットも販売予定です。また隣接する青い海公園には、ミッフィーのお顔が登場します。（※展望台と青い海公園の画像はイメージです）

この他オリジナルグッズの販売や、バー「うみとひかり」でのコラボの実施を予定しています。

青森県観光物産館アスパム（左）青森県観光物産館アスパム 展望台 （右）青い海公園 （※画像はイメージです）

・アートホテル青森

ポストカードとハンカチタオルのノベルティが付いたコラボルームへの宿泊プランが登場します。

アートホテル青森

・浅虫温泉駅

浅虫温泉駅では売店がイベント仕様になり、グッズの購入やコラボフードのテイクアウトが楽しめます。

（※画像はイメージです）

浅虫温泉駅 売店 （※画像はイメージです）

・南部屋・海扇閣

ミッフィーとむつ湾を望めるコラボルームへの宿泊プランが登場します。ここでしか手に入らないアクリルキーホルダーとハンカチタオルのノベルティが付いています。

南部屋・海扇閣

・浅虫温泉 椿館

りんごなどとミッフィーがあしらわれたコラボルームへの宿泊プランが登場します。こちらにもフェイスタオル、ハンカチタオル、ミニミラーの限定ノベルティが付きます。

浅虫温泉 椿館

・青い森鉄道

今回のメインエリアとなる青森駅周辺と浅虫温泉をつないでいる、青い森鉄道ともコラボ予定です。

（詳細は今後追って公開します）

※各ホテルへの予約・詳細については各施設のSNS、ホームページなどをご確認ください。

―誕生70周年記念 ミッフィー展―

『うさこちゃんとたれみみくん』2006年 印刷原稿

・会期／4月18日（土）～6月21日（日）

・会場／青森県立美術館

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えました。それを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」を青森県立美術館で開催します。

詳細はこちら＞＞ https://miffy70.exhibit.jp/

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月に神戸店がオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに"事業性・独創性・社会性"の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

