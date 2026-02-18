【お知らせ】令和7年度 総務省 ふるさとづくり大賞 を受賞しました

株式会社創造舎

静岡市からの推薦を受け、総務省 令和7年度「ふるさとづくり大賞」を受賞いたしました。

全国各地の優れた地域づくり事例の中から、旧東海道宿場町の再生を目指す本社所在地・人宿町エリアでの「OMACHI創造計画」および、丸子エリアで展開する「匠宿Craft Valley」における継続的な地域再生の取り組みが高く評価され、今回の受賞に至りました。

本表彰は昭和58年度より実施されており、約50年の歴史を持つ由緒ある賞です。

創造舎としては令和4年度に続く受賞となり、前例のない2度目の受賞という大変光栄な機会となりました。

【OMACHI創造計画】

日本で一番人情深いまちを目指し、情熱を持つ人が集まり、宿るためのまちづくりをしています。

かつて、旧東海道で最大規模だった府中宿（現静岡市葵区）に活気を取り戻すため、

地域のみなさんとともにまち創りを続けています。

OMACHI創造計画 HP 人宿町 TASTE TOWN | 創造舎(https://sozosya.co.jp/taste_town/)

【匠宿Craft Valley】

風情豊かな自然の中に工芸の村を創り、静岡の伝統を未来へと繋げます。

かつて、旧東海道のひとつとして食と文化が集まった鞠子宿（静岡市駿河区）に活気を取り戻すため、

地域のみなさんとともに伝統工芸を未来に繋げる取り組みをしています。

匠宿Craft Valley HP 匠宿 CRAFT VALLEY | 創造舎(https://sozosya.co.jp/craft_valley/)

全国各地で、それぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより良くしようと頑張る団体、個人を表彰することにより、ふるさとづくりへの情熱や想いを高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的として、昭和58年度から実施しています。都道府県から推薦のあった団体、地方自治体及び個人の中から、「ふるさとづくり懇談会」の意見を踏まえ、総務大臣が受賞者を決定します。

ふるさとづくり大賞 HP 総務省｜地域力の創造・地方の再生｜ふるさとづくり大賞(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/hyousyou.html)

【デザインオフィス創造舎】

医院、クリニックをはじめ、オフィス、店舗等の意匠設計・施工を主軸に、まちづくりとして本社を構える府中宿 人宿町エリアを舞台に、人が宿り、日本で一番人情深いまちを目指す「OMACHI創造計画」の他、「創る・遊ぶ・学ぶ・触れる・観る・味わう」ことができる国内最大級の工芸体験型施設「駿府の工房 匠宿」(静岡市指定管理業務)を中心とした鞠子宿 匠宿エリアの開発事業を行っています。



▶デザインオフィス創造舎 HP https://sozosya.co.jp/