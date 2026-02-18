【函館大沼プリンスホテル】【北海道民限定】驚きの最大27時間ステイ！朝９時からチェックイン可能な「得トク温泉プラン」を函館大沼プリンスホテルで販売中！

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

函館大沼プリンスホテル（所在地：北海道亀田郡七飯町西大沼、総支配人：朝山雅之）は、地元の皆様に冬のリゾートを最大限に満喫していただくため、9:00A.M.からのアーリーチェックインが可能な北海道民限定「得トク温泉プラン」を2026年3月14日（土）まで販売いたします。

本プランは、1泊夕朝食付きで1名さま9,900円（税込）からという手頃な価格ながら、「9:00A.M.イン～翌日12:00NOONアウト」という最大27時間の滞在を実現。到着後すぐに荷物を置いてアクティビティへ出かけたり、温泉で朝からリフレッシュしたりと、これまでの宿泊の常識を超える贅沢な時間を提供します。

朝食会場から望む駒ヶ岳。露天風呂から見える、白銀の雪景色。

１．「9:00A.M.チェックイン」で、到着日からフルに遊べる！

翌日12:00NOONアウト。最大27時間のロングステイ。

2．ウィンタースポーツを満喫！「函館七飯スノーパーク」連携特典

本プランご利用者限定で、通常よりもお得な追加料金2,000円で

「函館七飯スノーパーク」の1日リフト券をご提供します。

3．ファミリーに嬉しい価格設定（小学生以下50％OFF、未就学児無料）

道民限定の特別価格として、小学生以下のお子さまは大人料金の

半額（4,950円～）、さらに添い寝の未就学のお子さまは夕朝食が無料。

ご家族での冬の思い出作りに最適です。

【期間】～2026年3月14日（土）まで

【プラン名】北海道民限定「得トク温泉プラン」

【内容】1泊夕朝食付き

【料金】1名さま9,900円より（モデレートツイン1室2名利用時）

【予約・お問合せ】函館大沼プリンスホテル（TEL:0138-67-1114）

※料金には1泊夕朝食付き、サービス料、消費税が含まれております。

※入湯税150円を別途頂戴いたします。

※1室3名さま利用の場合は1名さまトランドルベッドのご利用となります。