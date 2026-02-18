ハナマルキとパナソニックのコラボレーション【業界初】液体塩こうじのレシピが自宅のインターホンに登場！～くらし情報 サービス「まちベル」と連携～

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎 、以下当社）は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社（以下、パナソニック） が提供する インターホンを活用したマンション住民向け情報配信サービス「まちベル」と連携し、2026年2月 18日より、東京都多摩・昭島エリアのマンション住民を対象とした「液体塩こうじ」のサンプリングおよび 、住宅内インターホンへのレシピ配信を実施いたします。

■背景と目的：「使ってみたい」から「すぐ作ってみよう」を促進

当社の「液体塩こうじ」は、麹が生み出す酵素の力で食材のうま味を引き出し、肉を柔らかくするなどの機能性を持つ万能調味料です。その効果を実感していただくには「実際に調理していただくこと」が不可欠です。そこで、これまでのサンプリング や店頭試食などの施策に加え、今回は「調理の現場」である自宅のインターホンに直接レシピを届けることで、サンプルを手にしたその日にすぐに作ってみようと思っていただける体験を提供します 。

■くらし情報サービス「まちベル」について

「まちベル」は、パナソニックが展開する、インターホンを活用したマンション住民向け情報配信サービスです。 居住者の生活導線上にあるインターホン端末を「地域や暮らしに役立つ情報との接点」として活用し、マンション周辺の店舗情報や生活関連情報、自治体からのお知らせなどをダイレクトに届けます。スマートフォンのアプリ等と異なり起動の手間がなく、手軽に情報を確認できるのが特徴です。

■施策のポイント

・【業界初】お客様との ダイレクトな接点作り

マンション内のインターホン端末へレシピ 情報を配信。Q Rコードよりレシピ詳細ページに誘導します。「まちベル」を利用した食品メーカーによるレシピ情報配信は、今回が初※となります。

※自社調べ、2026年2月時点、「まちベル」を利用した 宅内インターホンによるレシピ配信において

・子育て世帯に寄り添うターゲット選定

今回の施策は、30～40代のファミリー層が多い多摩・昭島エリア のマンションに特化。約1,20戸のご家庭にサンプリングとレシピ配信を実施し、忙しい毎日の食事作りをサポートする内容を目指します。

・「液体塩こうじアンバサダー」考案のレシピ配信

現在、液体塩こうじのアンバサダーとして活動中の人気料理研究家が考案したレシピを、3回にわたって配信します。お子様も喜ぶ食べ応えのある時短レシピを配信予定です。

■実施概要

・サンプリング内容：液体塩こうじ（試供品サイズ）、ミニレシピリーフレット（ポストに投函）

・対象エリア：東京都多摩・昭島エリアの「まちベル」導入マンション（約1,200戸）

・配信内容：住宅内インターホンへのレシピ配信

・開始日：2026 年2月18日（水）～（※無くなり次第終了）

■商品概要

・商品名：液体塩こうじ 300ml

・価格：オープン

米こうじと塩を丁寧に熟成させ、丁寧に搾った液体タイプの塩こうじです。ハナマルキ塩こうじの活きた酵素の力と上品なこうじの旨みが、そのまま残っています。粒のない液体タイプだから計量しやすく、色々な料理に使えます。握りやすく量が調整しやすい、くびれボトルを採用しています。