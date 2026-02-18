見頃です♪梅の名所で有名な京都と水戸で「鳥フェス」開催！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する、株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区　代表取締役　川部志穂）は、2026年2月21日（土）・22日（日）に日本を代表する観光地「京都」及び、2026年2月28日（土）・3月1日（日）に茨城県「水戸」にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”（主催：ことりカフェ）を開催いたします。共に梅の花の見ごろシーズン！お花見観光と一緒にお楽しみください。



【鳥フェス京都】


2026年2月21日（土）　11:00～16:00
2026年2月22日（日）　10:00～15:00



会場


〒604-0836　京都市中京区東洞院通御池上ル船屋町405
ハートンホテル京都　2階ホール


https://www.hearton.co.jp/access/kyoto



入場料　500円　※小学生以下は無料　※クリアファイルの特典付き


当日受付にて販売（枚数は無制限となります）


生体展示＆販売はございません。生体連れの御入場もできません。



ゲスト　えるぽぴ・ふろしき文鳥




京都市内は北野天満宮・城南宮・東寺など梅の名所があちこちに。イラストBIRDSTORY


【鳥フェス京都　会場ＭＡＰ】ＣＡＰ！、プチコパン、インコ農園など　小鳥の飼育用品やごはんなどを販売するブースもございます。


【鳥フェス水戸】


2026年2月28日（土）　12:00～17:00


2026年3月1日（日）　10:00～15:00



会場


〒310-0026　茨城県水戸市泉町1丁目7番1号　水戸市民会館　3階　大会議室


https://www.mito-hall.jp/access/



入場料　500円　※小学生以下は無料　※クリアファイルの特典付き


当日受付にて販売（枚数は無制限となります）


生体展示＆販売はございません。生体連れの御入場もできません。



ゲスト　キンカちゃん




金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三名園」のひとつ「偕楽園」。期間中は「水戸の梅まつり」が開催中です。イラストBIRDSTORY



ボードゲームコーナー「あそぼうや」コーナーではご家族でお楽しみいただけます。


キンカちゃんの放鳥タイムあり・・・！！！！

鳥フェス京都＆水戸の入場特典は　ハヤカワさんのイラストが可愛い、鳥と梅モチーフのクリアファイル（Ａ５サイズ）



無くなり次第、他の絵柄に変更になる場合もございます。

両会場とも公共交通機関でのご来場がおすすめです。


お車の際は近隣のコインパーキングをご利用ください。