見頃です♪梅の名所で有名な京都と水戸で「鳥フェス」開催！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する、株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、2026年2月21日（土）・22日（日）に日本を代表する観光地「京都」及び、2026年2月28日（土）・3月1日（日）に茨城県「水戸」にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”（主催：ことりカフェ）を開催いたします。共に梅の花の見ごろシーズン！お花見観光と一緒にお楽しみください。



【鳥フェス京都】

2026年2月21日（土） 11:00～16:00

2026年2月22日（日） 10:00～15:00

会場

〒604-0836 京都市中京区東洞院通御池上ル船屋町405

ハートンホテル京都 2階ホール

https://www.hearton.co.jp/access/kyoto

入場料 500円 ※小学生以下は無料 ※クリアファイルの特典付き

当日受付にて販売（枚数は無制限となります）

生体展示＆販売はございません。生体連れの御入場もできません。

ゲスト えるぽぴ・ふろしき文鳥

京都市内は北野天満宮・城南宮・東寺など梅の名所があちこちに。イラストBIRDSTORY【鳥フェス京都 会場ＭＡＰ】ＣＡＰ！、プチコパン、インコ農園など 小鳥の飼育用品やごはんなどを販売するブースもございます。

【鳥フェス水戸】

2026年2月28日（土） 12:00～17:00

2026年3月1日（日） 10:00～15:00

会場

〒310-0026 茨城県水戸市泉町1丁目7番1号 水戸市民会館 3階 大会議室

https://www.mito-hall.jp/access/

入場料 500円 ※小学生以下は無料 ※クリアファイルの特典付き

当日受付にて販売（枚数は無制限となります）

生体展示＆販売はございません。生体連れの御入場もできません。

ゲスト キンカちゃん

金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三名園」のひとつ「偕楽園」。期間中は「水戸の梅まつり」が開催中です。イラストBIRDSTORY

ボードゲームコーナー「あそぼうや」コーナーではご家族でお楽しみいただけます。キンカちゃんの放鳥タイムあり・・・！！！！

鳥フェス京都＆水戸の入場特典は ハヤカワさんのイラストが可愛い、鳥と梅モチーフのクリアファイル（Ａ５サイズ）

無くなり次第、他の絵柄に変更になる場合もございます。

両会場とも公共交通機関でのご来場がおすすめです。

お車の際は近隣のコインパーキングをご利用ください。