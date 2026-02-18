JELLY BEANS公式オンラインショップで10％OFFクーポンキャンペーンを開始
株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」）が運営する「JELLY BEANS（ジェリービーンズ）」公式オンラインショップにて、期間限定の「10％OFFクーポン」キャンペーン(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/20260218_10off_coupon.aspx)を実施いたします。
本キャンペーンは、オンラインショップでのお買い物が、今だけ10％OFFになる特別クーポンを配布するもので、対象商品はJELLY BEANS公式オンラインショップの全商品（一部除外品を除く）となります。
普段から人気のパンプスやブーツ、カジュアルシューズなど幅広いシューズを対象としており、お客様のお買い物をよりお得にお楽しみいただける機会となります。
■ キャンペーン概要
・実施内容：対象商品が10％OFFになるクーポンを配布
・対象サイト：JELLY BEANS公式オンラインショップ
・クーポン利用方法：オンラインショップのご注文画面でクーポンコードを入力
・開催期間：2026年2月18日（水）～ 2月22日（日）
・対象商品：JELLY BEANSオンラインショップ掲載の商品（一部除外品あり）
特集ページ：
https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/20260218_10off_coupon.aspx
株式会社ジェリービーンズグループについて
株式会社ジェリービーンズグループは、「私がわたしらしく素敵になれるいちばん身近なデイリーシューズ」をコンセプトとした「JELLY BEANS(https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx)」ブランドをはじめ、総合スポーツブランド「361°(https://361sports.jp/)」、韓国アイス「Gold Star(https://goldstarjapan.co.jp/)」、エンターテインメント事業、物流事業、株主優待プラットフォーム事業などを展開するホールディングスカンパニーです。
ライフスタイル領域への取り組みも広げており、着用時の快適性や休息時間の質に配慮したリカバリーウェア(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/recoverywear.aspx)の販売を開始しました。日常使いからアクティブシーン、リラックスタイムまでを視野に入れた商品展開を通じて、暮らしに寄り添う価値提供を目指しています。
今後も、ファッション・スポーツ・フード・エンターテインメントといった分野を横断しながら、商品企画から販売、物流、デジタル領域までを一体的に推進し、身近で信頼されるブランドづくりに取り組んでまいります。
JELLY BEANS (ジェリービーンズ)公式OnlineShop
https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx
インスタグラム：https://www.instagram.com/jellybeans_shoes/
X：https://x.com/JELLYBEANS_com
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ジェリービーンズグループ
https://www.jelly-beans-group.co.jp/
IR・広報担当
https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/