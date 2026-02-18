『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』峯義孝を演じる中村獅童さんのインタビュー映像を公開

株式会社セガは、発売中の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、東城会若頭補佐及び直系白峯会会長「峯義孝」を演じる、中村獅童さんのインタビュー映像をYouTubeにて公開しました。




『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』


中村獅童さん（峯義孝 役）インタビュー映像


https://youtu.be/nPA1wlvcRKg(https://youtu.be/nPA1wlvcRKg)



インタビューでは、約16年ぶりに峯義孝を演じた感想から、峯を演じたことによるSNSでの反響まで語っていただきました。さらに、ファンの皆さまへのメッセージもお届けします。ぜひ映像をご覧ください。


　


　


■『龍が如く 極３』キャラクター紹介


　


東城会若頭補佐及び直系白峯会会長
峯義孝（出演：中村獅童）


　


株取引と不動産事業で巨万の金を動かす、東城会の幹部。数年前まではビジネスマンだったが、神田の仲介を経て極道の世界へ。若くしてその頭脳と資金力で六代目・堂島大吾の信頼を得て、幹部へと成り上がった。一見冷静沈着な知性派の極道だが、その裏には狂暴さを秘めている。






　


■『龍が如く３外伝 Dark Ties』キャラクター紹介


　


元ベンチャー企業会長
峯義孝（出演：中村獅童）


　


鋭い頭脳でベンチャー企業を立ち上げるも、信じた仲間に裏切られ全てを失う。そんな中、極道同士の抗争に遭遇し、子分が親をかばい命を落とす姿を目撃。その光景に見た「絶対的な絆」を自分の目で確かめるため、極道の世界へ足を踏み入れる。






　


　


■『龍が如く』シリーズとは


「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現した作品で、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超えている（※フルゲーム合計）。


　


◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/


◆龍が如くスタジオ 公式X（Twitter）アカウント：https://twitter.com/ryugagotoku


◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official


　


■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは


『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。


『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。


そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。


『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。


　


　


【製品概要】


商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties


対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）


発売日：発売中（2026年2月12日（木） 発売）


価格：


パッケージ版・デジタル版　8,173円（税込8,990円）


デラックス・エディション　10,400円（税込11,440円）


※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売


ジャンル：アクションアドベンチャー


プレイ人数：1人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：D区分（17歳以上対象）


著作権表記：(C)SEGA


出演：


『龍が如く 極３』　黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之


『龍が如く３外伝 Dark Ties』　中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡


公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/


　


　


