メンズヘアスタイリングブランド『SPICE+』から、動きのある束感と自然なツヤスタイルを表現する『ハードジェル』2026年3月2日より新発売。

株式会社アリミノ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田尾大介）は、ヘアスタイリングブランド『SPICE＋（スパイスプラス）』から、動きのある束感と自然なツヤスタイルを表現する『ハードジェル』を2026年3月2日（月）より全国のロフト・ハンズ（一部店舗除く）、Amazonで発売いたします。

■開発背景

近年のメンズヘアスタイルは、かっちり固めるスタイルだけでなく、作り込みすぎない自然な動きや束感を活かした“こなれスタイル”が注目されるようになっています。一方で、スタイリング剤には「キープ力があるのに、固めすぎない」「ツヤは欲しいが、ギラつきすぎない」といった、相反するニーズが求められるように。

『SPICE+』は、こうした時代の変化に寄り添いながら、サロン品質の仕上がりを日常で再現できるメンズスタイリングブランドとして進化を続け、このたび、ただ固めるだけではない新しい『ハードジェル』の開発に至りました。

本製品には、当社サロン専売品『アリミノ メン フリーズキープ ジェル』にも採用している独自の「フリーズキープ」処方を採用。強力なセット力と長時間キープを実現しながらも、べたつきにくく軽やかに、繊細で動きのある束感と自然なツヤ感を表現することで、“こなれスタイル”が決まります。時間が経っても白い粉が出づらく、シャンプーで落としやすいのも嬉しいポイントです。

■新製品概要（リテール専売品）スパイスプラス ハードジェル

容量・価格：130g 1,600円（税込1,760円）

特長：束感＆ツヤ、ベタつかずキープ。

固めるだけではなく、繊細で動きのある束感をつくれる操作性と、ギラつきすぎない自然なツヤ感を実現。べたつきにくく、軽やかに決まり、1日中スタイルをキープします。

発売日

2026年3月2日（月）：ロフト・ハンズ（一部店舗除く）、Amazon先行発売

2026年4月1日（水）：ドラッグストア他、全国発売

■『SPICE＋」』について

『SPICE＋』は20年以上愛され続けているスパイスブランドの特徴を継承し、「＋（プラス）」には、トレンドやライフスタイルに合わせて、常に進化し続けるという意味を込めました。

コンセプトは、「Be cool and strong, one step ahead.（もっと格好良くもっと強く、そして一歩先へ）」全7品のラインナップで、使う人の成長や気分に寄り添い、日常を豊かにします。

・青りんごの香り

男性にはもちろん、女性にも人気の青りんご※の香り。

フルーティな果実と、ほのかに感じるミントが重なった、甘く爽やかなくせになる香りです。

※ペアー＆ミントの香り

・「フリーズキープ」処方

ハードなセット力と長時間キープを可能にした、アリミノの独自処方。強力セットなのに、シャンプーで落としやすいのもうれしい。

・ハードスタイリングシリーズの新モデルビジュアル公開！ブランドサイトもリニューアル。

ハードスタイリングシリーズの新モデルビジュアルを公開。ブランドサイトやSNS、Amazon、店頭POP等で順次展開いたします。

さらにハードジェルの発売に併せて、ブランドサイトをリニューアル。ハウツー動画も新しく公開し、さらに充実した内容をお届けします。

ぜひご覧ください。

・公式ブランドサイト：https://spiceplus.jp

・Amazon公式ページ：https://www.amazon.co.jp/stores/SPICEスパイスプラス%EF%BD%9Cメンズヘアスタイリング/page/B4D2DC17-9349-4F3A-A53A-DEF09161A202?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GRD4GS1DGTTWGKNCHXS4(https://www.amazon.co.jp/stores/SPICE%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/page/B4D2DC17-9349-4F3A-A53A-DEF09161A202?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GRD4GS1DGTTWGKNCHXS4)

■既存製品概要（リテール専売品）スパイスプラス ハードワックス

容量・価格：80g 1,540円（税込）

特長：定番・強力ハード、長時間固めてキープ。

・王道ショートボブスタイルに○

・「フリーズキープ」処方

・初めてのセットでも使いやすい

（青りんごの香り）

スパイスプラス マットワックス

容量・価格：80g 1,540円（税込）

特長：マットな質感、ナチュラルな印象に。

・ラフにまとまるマッシュパーマ、ショートボブスタイルに○

・「フリーズキープ」処方

・クレイ配合※ ※カオリン（テカリ防止）

（青りんごの香り）

スパイスプラス ウェットワックス

容量・価格：80g 1,540円（税込）

特長：濡れ＆ツヤ、動きのある毛束。

・ウェットパーマスタイルに○

・「フリーズキープ」処方

・幅広いジェンダーに人気

（青りんごの香り）

スパイスプラス エアハード ワックス

容量・価格：80g 1,540円（税込）

特長：軽い質感、高い操作性で自由自在に。

・ドライパーマスタイルに○

・「フリーズキープ」処方

（青りんごの香り）

スパイスプラス ウェットグリース

容量・価格：80g 1,540円（税込）

特長：シリーズ史上最強ホールド、力強い濡れ感。

・メンズショートスタイルに○

・「フリーズキープ」処方

・シリーズ史上最強ホールド力

（青りんごの香り）

スパイスプラス ヘア＆ボディオイル

容量・価格：90mL 2,530円（税込）

特長：水感浸透※オイルで軽やかなさらツヤ髪へ。

・髪も手もベタつきにくい水感浸透※オイル

※髪内部まで

・ダメージ補修しながらスタイリング

・ボディや手指にも使える

・センターパートスタイルに〇

（爽やかなサボンの香り）

使用方法：ドライヤー前の濡れた髪に数滴、または乾いた髪に適量を馴染ませてお使いください。

スパイスプラス ヘア＆ボディバーム

容量・価格：35g 2,530円（税込）

特長：潤い保湿バームでまとまるツヤ髪へ

・伸び良く重くなりづらい潤い保湿バーム

・ダメージ補修しながらスタイリング

・ボディや手指にも使える

・ツヤ＆抜け感スタイルに〇

（爽やかなサボンの香り）

使用方法：乾いた髪にパール粒大ずつ、適量をなじませてお使いください。

■スパイスプラス公式ブランドサイト

https://spiceplus.jp

■スパイスプラス公式Instagram @spiceplus_official

https://www.instagram.com/spiceplus_official/

■Amazon 公式ページ

https://www.amazon.co.jp/stores/SPICEスパイスプラス%EF%BD%9Cメンズヘアスタイリング/page/B4D2DC17-9349-4F3A-A53A-DEF09161A202?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GRD4GS1DGTTWGKNCHXS4(https://www.amazon.co.jp/stores/SPICE%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%EF%BD%9C%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/page/B4D2DC17-9349-4F3A-A53A-DEF09161A202?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_GRD4GS1DGTTWGKNCHXS4)

■ 製造販売元：株式会社 アリミノ https://www.arimino.co.jp/

■ お客さま窓口 TEL：0120-945-334