2月8日（日）に降雪・積雪の影響により中止となりました、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンドEAST-Aグループ第1節 SC相模原 vs ザスパ群馬（14:00キックオフ／相模原ギオンスタジアム）は、3月4日（水）相模原ギオンスタジアムにて代替開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

■代替開催となる試合

明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節

3月4日（水）18:30キックオフ SC相模原 vs ザスパ群馬（相模原ギオンスタジアム）

【チケットの取り扱いについて】

2月8日付けのすべてのチケットは、代替開催となる試合ではご使用いただけません。

有料チケットは払い戻し、招待チケットおよびチケット引換クーポンは無効となります。

詳細は以下ページをご確認ください。

https://www.scsagamihara.com/news/post/20260216001

【チケットに関するお問い合わせ先】

SC相模原お問い合わせフォーム⇒ https://www.scsagamihara.com/contact/