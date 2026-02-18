U-NEXT、ONE Championshipの新シリーズ『ONE SAMURAI』の国内独占配信パートナーに決定。4月29日に行われる初回大会を独占生ライブ配信、シリーズ発表会見に武尊ら登壇

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、世界的格闘技団体「ONE Championship」の日本オリジナル新シリーズ『ONE SAMURAI』立ち上げに伴い、国内独占配信パートナーになることが決まりました。2026年4月29日（水・祝）に行われる初回大会を独占ライブ配信いたします。

ONE SAMURAI（ワン・サムライ）は、世界的な格闘技団体であるONE Championship が、日本人ファイターを軸に展開する新しいシリーズです。トップクラスの選手だけでなく、次世代のスター候補も参戦予定。日本の格闘技を再び世界水準へと押し上げるべく、魅力的でハイレベルな試合の数々を準備しています。記念すべき初回大会は、2026年4月29日（水・祝）に開催されます。

U-NEXTは、この注目のシリーズ初回を独占ライブ配信でお届けします。これまでも、格闘技はもちろん、サッカーやゴルフ、テニスなどにおいても、日本勢が世界に羽ばたいていく一部始終を継続してお伝えすることにこだわってまいりました。

武尊選手らレジェンドの後を受けて、トップクラスにのしあがるアスリートが『ONE SAMURAI』シリーズから生まれてくるのか。日本の格闘技選手が世界の頂点を目指して戦うストーリーを、これからもお届けしてまいります。

ONE Championship チャトリ・シットヨートン会長コメント

ONE Championshipは日本で新しい冒険を始めます。それは、世界で最も偉大な国の一つとして、日本に再び名誉と栄光をもたらすためです。

この30年間を振り返ると、PRIDEやK-1がピークだった頃、格闘技は日本でナンバーワンのコンテンツでした。そして日本の選手、業界も世界ナンバーワンでした。この30年で業界が小さくなっているのは、ものすごく悲しいことです。

同じように、日本という国自体も、他の国々に比べると大きな経済的な発展ができていないようにも見えます。その状況を打開するために、私は日本のヒーローを作りたい。彼らのストーリーを作り、1億2500万人の日本人がエネルギーを持てるようにしたい。ストーリーがあれば、苦しい状況を耐える力や、ファイティングスピリッツ、大和魂といったエネルギーが生まれます。

日本人の皆さんを気持ちが強くなるように。そして、また日本の経済が上向くように。これが私たちが考える「ONE SAMURAI」というプロジェクトの意義です。私たちのヒーローを応援してください。そして、日本がどれだけ素晴らしい国か、世界に見せましょう。

『ONE SAMURAI』

【配信日時】

2026年4月29日（水・祝）

※配信時間の詳細は決定次第、お知らせいたします。

【配信形態】

ライブ配信（独占）

ONE Championshipとは

シンガポールを拠点とする世界トップクラスの格闘技団体。アジアが誇る文化的遺産である武道と、その根底にある誠実、謙虚、思いやりなどといった価値観を世界に伝えることをミッションに掲げる。ムエタイ、キックボクシング、総合格闘技（MMA）、グラップリングのトップ選手が参戦し、世界140カ国以上で視聴されている。U-NEXTでは2024年から「ONE Fight Night 」と「ONE Friday Fights」「ONE ナンバーシリーズ」の全試合を国内独占でライブ配信している。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。