株式会社エスエヌシー、「第2回IT・情シスDXPO大阪’26」に出展

株式会社エスエヌシー

IT機器のライフサイクル全体をサポートするLCMサービスを展開する株式会社エスエヌシー（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 中近 芳樹、以下「SNC」）は、2026年2月26日（木）～27日（金）にインテックス大阪にて開催される「IT・情シスDXPO大阪’26」に出展いたします。

■イベント概要

名称 ：第2回 IT・情シスDXPO大阪’26

日時 ：2026年2月26日（木）～27日（金）09:30～17:00

場所 ：インテックス大阪4・5号館 （〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

参加費：無料

公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/

■SNC出展概要について

https://www.sncj.co.jp/service/basket/

IT機器関連の業務をまとめて任せられ、情シス担当者の負担を大幅に軽減できる「情シスバスケット」を出展いたします。当日は以下の内容をご覧いただけます。

- LCMサービスの紹介資料- IT機器管理システム「キキログ」の資料およびデモ- SaaS管理システム「ワスレナイ」の資料

デモンストレーションでは、各サービスの機能や操作性を実際に体験いただけます。

- 「キキログ」：社内に点在するパソコン・モニターなどのIT機器を一元管理できるシステム- 「ワスレナイ」：SaaSアカウントをまとめて管理し、情シス業務の効率化を実現するシステムLCMサービスについて- リユースPC販売- キッティングサービス- 買取・データ消去

当社は持続可能なIT機器のライフサイクル事業を提供しています。リユースPC販売では、手頃な価格で高品質の再生PCを提供し、購入コストを軽減します。キッティングサービスでは、迅速にお客様の要求に合わせた機器導入をサポート。買取・データ消去サービスを通じて不要機器を適正価格で買い取り、情報を安全に保護します。これにより、企業に安心と効率、そして環境貢献を提供しています。

01.リユースPC販売

リユースPCに対し、3年の保証を無償でお付けしている業者はほとんどありません。技術、品質に自信があるからこそお届けできるサービスです。

02.キッティングサービス

PCのキッティングを代行いたします。ヒアリングに基づき、お客様のご要望に沿った設定を行います。

03.買取・データ消去

使い終わったIT機器のデータを確実に消去し、その後買取させていただくことも可能です。※データ消去証明書を発行可能。

キキログについて- 初期費用＋利用料 0円- ラベル管理で資産の紐づけが簡単- 棚卸作業を大幅に短縮- 修理・返却依頼もオンラインで完結

https://lp.sncj.co.jp/kikilog/

社内に溢れるパソコン・モニタなどのIT機器を簡単に管理するためのソリューションです。

管理ラベルを用いた端末の台帳管理や、棚卸機能、修理・リース返却依頼の簡略化などにより、情シス様の業務を大幅に効率化、負担を軽減いたします。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。

ワスレナイについて- 初期費用＋利用料 0円- 不要アカウントを自動検知しコスト削減- 情報漏洩リスクを低減

https://lp.wasurenai.jp/

SaaSアカウントの一元管理で情シス業務を効率化します。不要なアカウント検知・削除で無駄なコストを削減すると同時に、情報漏洩のリスクを回避します。アカウントの発行・解約・連携忘れなど、SaaSの「ワスレタ」をゼロにするシステムです。初期費用＋利用料0円でご利用いただけます。

株式会社エスエヌシー 会社概要

代表者 ：代表取締役 中近 芳樹

所在地 ：大阪本社：大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル 9F

東京オフィス/LCMサービスセンター/西日本テクニカルセンター/東日本テクニカルセンター

設立 ：1997年7月23日

資本金 ：5,000万円

業務内容 ：

【リユース事業】

パソコン買取/パソコンデータ消去サービス/中古パソコン販売・レンタル/中古パソコン販売Webショップ

【Web事業】

受託システム開発/Webデザイン・スマートフォンサイト制作/CMS構築・制作

ネットショップパッケージソフト

【ITマネージメント事業】

インフラ構築・運用・保守/BPO/ヘルプデスク・テクニカルサービス/人材派遣・受託

システム・ハードウェア保守

会社HP ：https://www.sncj.co.jp/