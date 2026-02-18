猫ちゃんを愛する皆さま(ハート) 2月22日は「猫の日」～ 田子の月のお菓子「富士山頂」を使って『にゃんこ山頂』を作りませんか？

株式会社 田子の月

株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、2月22日はにゃん・にゃん・にゃんで「猫の日」にちなんで、弊社のベストセラー商品「富士山頂」を使って、ご自宅で「にゃんこ山頂」を作ろう！をご提案いたします。

猫ちゃんは大切な家族の一員であり、その愛くるしい表情に日々癒しをもらっている愛猫家の皆さまも数多くいらっしゃることと思います。そんな愛くるしい表情や、はたまた時折繰り出される華麗なねこパンチ、にゃんとも言えないかわいらしい肉球など、ご自身の大切な猫ちゃんのかわいらしい一瞬一瞬を、「にゃんこ山頂」で表現してみませんか？

弊社のインハウスデザイナーたちが手掛けた渾身の「にゃんこ山頂」コレクションは、弊社公式Instagramでの投稿からご覧いただけます。

https://www.instagram.com/p/DU4oLLxk-ot/

チョコペンなどを使って、思い思いの猫ちゃんを描くだけのお手軽なお楽しみのご提案です。よろしければ、皆さまの「にゃんこ山頂」コレクション、ぜひ「＃にゃんこ山頂」をつけてInstagramでシェアしてくださいね。

『富士山頂』とは

発売44年目のベストセラー商品。富士山麓の牛乳と生クリームで仕上げた特製カスタードクリームを、ドーム型スポンジに詰めました。ホワイトチョコをかけ、雪化粧の富士山を思わせる一品です。

１個 / 220円（税込）

富士山頂

■ 田子の月について

1952年（昭和27年）創業の田子の月は、世界文化遺産である名峰 富士山の麓、静岡県富士市に本社および工場を構え、富士山より湧き出る良質な水をはじめ、厳選された素材の味を感じられる丁寧なお菓子作りに励んでいます。終戦後、創業者が生まれ故郷の富士市に戻り、「意気消沈した暗い世の中を、甘いお菓子で少しでも明るく元気にしたい」、そんな思いで始めたのが田子の月のはじまりです。静岡県内に直営店22店舗、神奈川県にテナント出店1店舗、オンラインショップも展開しています。代表銘菓には、香ばしい皮に北海道十勝産小豆と氷砂糖を使用し、あっさりと仕上げた粒餡と求肥餅が詰まった「田子の月もなか」、富士山麓の新鮮な牛乳と生クリームでなめらかに仕上げた特製カスタードクリームをしっとりとしたスポンジに詰めた「富士山頂」などがあり、「富士山頂」にはホワイトチョコをかけ、頂にコーヒー味のチョコビーンズをあしらい、雪化粧した富士山に見立てています。日本の文化や季節感、風土を大切にしたお菓子作りを継承し、和菓子作りの伝統的な技術や美しさを大切にしながらも、洋菓子の要素を取り入れて進化させた「ネオ和菓子」の開発にも取り組むことで、老若男女、年齢や国籍問わず、幅広いお客様にお楽しみいただける商品を含め、今後も田子の月らしいお菓子をご提案してまいります。 企業HP： https://tagonotsuki.co.jp/