元祖おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO ボランティアスタッフ大募集 in 東静岡・グランシップ／2月27日～3月1日
元祖おいもフェス SHIZUOKA を一緒につくる仲間を募集！
元祖おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO が、いよいよ今月末より開催されます。全国各地から集まるさつまいも専門店や生産者、併設の「しぞ～かEXPO」とともに、食を通じて地域と人をつなぐ3日間を創出します。
現在、本イベントをともに支え、来場者を迎えるボランティアスタッフを広く募集しています。会場運営や来場者案内などを通じて、地域を盛り上げたい方、イベント運営に関わりたい方、食文化や街づくりに関心のある方のご応募をお待ちしております。
イベント概要
イベント名称
おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO
開催日
2026年2月27日（金）～3月1日（日）
開催時間
・2月27日（金）14:00～19:00
・2月28日（土）・3月1日（日）11:00～19:00
会場
グランシップ広場
（静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1）
イベント内容
全国から集まる焼き芋専門店・おいもスイーツ専門店をはじめ、
さつまいもの生産者や静岡の食文化を発信する店舗が集結する、
静岡最大級の焼き芋イベントです。
世代を超えて楽しめる食・学び・体験の場を目指します。
主催者より
おいもフェス SHIZUOKA 主催 片寄 裕介（いもたろう）です。
さつまいもには、人を笑顔にして、心をほっとさせてくれる力があると感じています。
焚き火を囲んでおいもを焼いていると、自然と会話が生まれ、知らない人同士でも笑顔になります。
お店に立っていても、親子の何気ないやり取りに触れ、
あたたかい気持ちになることがたくさんあります。
私は2020年、小さなキッチンカー1台から焼き芋屋を始めました。
病院で働く中で、世代を超えて人が集い、自然につながれる地域の場を
つくりたいと思うようになったことが原点です。
その想いから店舗「oimo&coco.」を立ち上げ、現在は静岡を中心に全国11店舗を展開しています。
「この温かい空気を、もっと多くの人と共有したい」
そんな想いから生まれたのが、おいもフェス SHIZUOKA です。
初開催当時、静岡には全国の焼き芋専門店が集まるイベントはありませんでしたが、
多くの方に支えられ、2026年には第5回目を迎えます。
おいもを通じて笑顔が生まれ、地域が少し元気になる。
このフェスが、そんなきっかけの場であり続けられたら嬉しいです。
これからも、静岡に根づき、愛されるイベントとして、人と人
人と地域をつなぐ場を育てていきます。
会場で皆さまにお会いできることを、心より楽しみにしています。
ボランティア活動内容
ボランティア活動内容
・受付・来場者対応
・会場内のご案内、見守り
・イベント運営補助
・設営・撤収のサポート
・焚き火でマシュマロの体験スタッフ
※当日の状況や、ご希望・参加可能時間に応じて活動内容を調整します。
※未経験の方も安心してご参加いただけます。
活動時間
9:00～20:00
（短時間での参加もご相談可能です）
対象年齢
高校生以上
金券配布について
当日、会場内でご利用いただける金券を配布いたします。
・3時間以上の参加：1,000円分
・6時間以上の参加：2,000円分
※金券は当日限り有効です。
※ご本人のみご利用いただけます。
参加申し込み方法
１. 公式LINEを追加
株式会社nonii スタッフLINE
https://line.me/ti/p/WKsF2hitLh
２. LINE追加後、下記内容を送信してください
【おいもフェスSHIZUOKAボランティアスタッフ応募】
・お名前
・電話番号
・参加希望日
2月27日（金）
2月28日（土）
3月1日（日）
ご質問等もお気軽にお問い合わせください。みなさまのご応募を心より楽しみにしています！
おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO
入場料
前売券 450円／当日券 500円
※小学生まで無料、チケットシール制
https://www.instagram.com/oimo.fes/
公式ホームページ
https://oimofes.jp/
前売り券はこちらから
おいもフェス SHIZUOKA 2026 & しぞ～かEXPO - パスマーケット
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html