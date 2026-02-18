同じ未来を見つめる、一番身近な金融プロフェッショナルとして。 ― 設立1周年を前に、Finfinityが掲げる「正解を売る」のではなく、「一緒に考える」金融へ。

株式会社Finfinity

株式会社Finfinity（本社：東京都中央区、代表取締役：根本寛朗）は、事業開始から半年で新規ご相談件数累計500件を突破いたしました。あわせて、企業向け金融教育事業を本格始動し、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）展開に向けた準備を開始したことをお知らせいたします。



当社は、まもなく設立1周年を迎えます。この節目に際し、私たちが一貫して追求してきた「金融のプロフェッショナルとしての新しい在り方」と、創業に込めたブランドストーリーを公開いたします。

■ 事業開始半年で新規相談累計500件を突破

創業以降、20代～40代の現役世代・子育て世帯を中心に、資産形成、住宅購入、教育資金、企業型確定拠出年金（DC）など多岐にわたるご相談をいただいております。

ソリューション提供型ファイナンシャルプランナーとしてライフプランシミュレーションを軸に意思決定を支援するスタイルが評価され、事業開始から半年で新規相談累計500件を突破いたしました。

単なる商品提案ではなく、「人生設計そのものを整理するプロセス」を提供する点が支持拡大の要因と考えております。

■ FP（ファイナンシャルプランナー）とは、人生の「伴走者」であること

FPとは、家計の管理から資産運用、保険、税金、相続まで、お金に関する幅広い知識を持ち、相談者の人生の目標を叶えるための資金計画を立てる専門家です。本来、その役割は「商品を売ること」ではなく、相談者が望む人生を実現するために、中立的な視点で「お金の整理」をサポートすることにあります。

一方で、現在の日本においては、金融商品の販売手数料を主な収益源とするFPが多く、「最適な選択」と「評価・報酬の仕組み」が必ずしも一致していないという課題が存在しています。

■ ブランドストーリー：ある「問い」から始まった創業

代表の根本寛朗が金融業界でのキャリアを重ねる中で、ずっと抱き続けてきた一つの問いがありました。

「お客様に最適な選択と、FPが評価される仕組みは、本当に両立しているだろうか。」

「もし、何も商品を売らないことがお客様にとって最善であるとしたら、今の仕組みでその提案ができるだろうか」。そんな葛藤の末に、根本が2025年4月に設立したのが株式会社Finfinityです。

「利益の相反がない環境でこそ、本当の意味でプロとしての役割を果たせる。」

その想いから、同社ではFPの手数料額に依存しない独自の報酬・評価体系を導入。社名には、Finance（金融）の専門性と、Infinity（無限）の可能性、そしてお客様との深いAffinity（親和性・絆）を大切にしたいという願いを込めています。

株式会社Finfinity ロゴ



私たちが守り続ける「誠実さ」のかたち

設立から現在まで、私たちが何よりも大切にしてきたのは、単なる情報の提供ではなく「納得感の共有」です。特定のノルマに縛られない環境だからこそ、お客様が抱える本当の不安や、理想とするライフスタイルにフラットな視点で耳を傾けることができます。

■ 企業向け金融教育事業を本格始動

個人向けライフプランニングに加え、企業向け金融教育事業を本格始動いたしました。

企業型確定拠出年金（DC）の理解促進や、資産形成リテラシー向上を目的とした研修・セミナーを提供し、従業員の中長期的な資産形成を支援します。

制度説明に留まらず、「自分ごと化」できるライフプラン視点のプログラムを特徴とし、従業員の金融不安軽減と人的資本経営の支援を目指します。

■ IFA展開に向けた準備を開始

さらに当社では、より包括的な資産形成支援体制の構築に向け、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）展開の準備を開始いたしました。

保険領域にとどまらず、証券分野を含む総合的なアドバイス体制を整備し、真に中立的なワンストップ支援モデルの確立を目指します。

■ 代表取締役 根本 寛朗 メッセージ

「設立から今日まで、多くのお客様と対話を重ねてきました。そこで改めて気づかされたのは、金融のプロに求められているのは、高度なテクニック以上に、『損得を超えて、自分の未来にどこまでも誠実に向き合ってくれる存在がいる』という安心感だということです。

私たちは、商品を売るための組織ではありません。お客様の人生という旅路において、霧が立ち込めたときに一緒に地図を広げ、行き先を確認し合える『伴走者』でありたいと考えています。

まもなく迎える2年目という新しいステージ。私たちはこれからも、一人ひとりのお客様、一つひとつの企業様との関係を大切に、金融というコンパスを通じて、彩り豊かな未来を共に描いていくことをお約束します。」

株式会社Finfinity 代表取締役 根本 寛朗



■ 株式会社Finfinity 会社概要

会社名： 株式会社Finfinity（フィンフィニティ）

代表者： 代表取締役 根本 寛朗

所在地： 東京都中央区日本橋小網町8-2

設立： 2025年4月

事業内容：

・ファイナンシャルプランニング業務

・生命保険の募集に関する業務

・金融、経営、不動産に関するマーケティング及びコンサルティング

・金融に関する教育及び人材育成

公式サイト： https://www.finfinity.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Finfinity 広報担当

Email: info@finfinity.co.jp