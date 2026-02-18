「ワンダーステーキ大和郡山店」でハイボール、レモンサワー、ワインサワーが100円（税抜）！！ソフトドリンクバーは半額！！2026年2月20日（金）～2月28日（土）までの期間限定開催！

株式会社コズミックマーケティング

1000円で本格ステーキをお腹一杯楽しめるステーキ食堂「ワンダーステーキ鶴見店」ですが、2月20日（金）より、ドリンク強化週間として、格安でドリンクをご用意させていただきます。ハイボール、レモンサワー、ワインサワーを100円（税抜）でご用意します。また、ソフトドリンクのドリンクバーに関しては半額でご対応させていただきます。

■「ワンダーステーキ大和郡山店」とは

1000円で本格ステーキをお腹一杯楽しめるステーキ食堂として、郡山の飲食施設「味わい長屋」に店舗を構えております。ハラミステーキ、サガリステーキ、赤身ステーキ、ヒレステーキ、ハンバーグなどなど、たくさんの種類のステーキを1000円からご注文いただけます。更に、ステーキをご注文いただいた方全員の方が、ご飯、お味噌汁、スープ、お惣菜各種、ゼリーなどが食べ放題となっているお店となります。

■ワンダーステーキの商品紹介

しっかりとした赤身を味わえる「やわらかワンダーステーキ」、口の中でほどけていく柔らかさの「とろけるハラミステーキ」、たっぷりの肉汁が味わえる「リブロースステーキ」、上品な肉の味わいとなる「ヒレステーキ」「げんこつのような大きさのハンバーグ」など人気の商品がラインナップとして揃っています。

★期間限定のドリンク強化週間・2026年2月20日（金）～28日（土）までの限定販売★

上記のお肉を更に美味しくするためのご提案として開催するのが、ドリンク強化週間です。熱々のステーキといっしょに、キンキンに冷えたドリンク。絶対にうまいやつです。

★★割引ドリンク詳細★★

・ハイボール

・レモンサワー

・ワインサワー

100円（税抜）

110円（税込）

・ドリンクバー半額

■概要

開催店舗： ワンダーステーキ大和郡山店

開催期間： 2026年2月20日（金）～2月28日（土）まで

開催内容： ハイボール、レモンサワー、ワインサワー 100円！ ドリンクバー半額

店舗住所： 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町1154ー1