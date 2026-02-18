「ワンダーステーキ大和郡山店」でハイボール、レモンサワー、ワインサワーが100円（税抜）！！ソフトドリンクバーは半額！！2026年2月20日（金）～2月28日（土）までの期間限定開催！
1000円で本格ステーキをお腹一杯楽しめるステーキ食堂「ワンダーステーキ鶴見店」ですが、2月20日（金）より、ドリンク強化週間として、格安でドリンクをご用意させていただきます。ハイボール、レモンサワー、ワインサワーを100円（税抜）でご用意します。また、ソフトドリンクのドリンクバーに関しては半額でご対応させていただきます。
■「ワンダーステーキ大和郡山店」とは
1000円で本格ステーキをお腹一杯楽しめるステーキ食堂として、郡山の飲食施設「味わい長屋」に店舗を構えております。ハラミステーキ、サガリステーキ、赤身ステーキ、ヒレステーキ、ハンバーグなどなど、たくさんの種類のステーキを1000円からご注文いただけます。更に、ステーキをご注文いただいた方全員の方が、ご飯、お味噌汁、スープ、お惣菜各種、ゼリーなどが食べ放題となっているお店となります。
■ワンダーステーキの商品紹介
しっかりとした赤身を味わえる「やわらかワンダーステーキ」、口の中でほどけていく柔らかさの「とろけるハラミステーキ」、たっぷりの肉汁が味わえる「リブロースステーキ」、上品な肉の味わいとなる「ヒレステーキ」「げんこつのような大きさのハンバーグ」など人気の商品がラインナップとして揃っています。
★期間限定のドリンク強化週間・2026年2月20日（金）～28日（土）までの限定販売★
上記のお肉を更に美味しくするためのご提案として開催するのが、ドリンク強化週間です。熱々のステーキといっしょに、キンキンに冷えたドリンク。絶対にうまいやつです。
★★割引ドリンク詳細★★
・ハイボール
・レモンサワー
・ワインサワー
100円（税抜）
110円（税込）
・ドリンクバー半額
■概要
開催店舗： ワンダーステーキ大和郡山店
開催期間： 2026年2月20日（金）～2月28日（土）まで
開催内容： ハイボール、レモンサワー、ワインサワー 100円！ ドリンクバー半額
店舗住所： 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町1154ー1