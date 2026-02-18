株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2026年2月18日に株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本 蘒生、以下「コンカー」）が開催したConcur Japan Partner Award 2026にて、パブリックパートナーアワードおよびSMBマーケットアワード、二部門のアワードを受賞しましたのでお知らせします。

１. 受賞の内容

当社は、コンカーが推進する企業のデジタルトランスフォーメーションにおいて、お客様に高い付加価値を提供し、コンカーのビジネスに顕著な貢献をしたパートナー企業として、Concur Japan Partner Award 2026にて、パブリックパートナーアワードおよびSMBマーケットアワードを受賞しました。 今回の二部門のアワード受賞を励みに、コンカーとのパートナーシップをさらに強化し、文教分野およびSMB領域におけるシェア拡大を推進すると同時に、引き続きお客さまの期待に応える価値の高い成功体験づくりに努めていきます。

１. パブリックパートナーアワード

案件創出および導入プロジェクトへの積極的な貢献、各種イベントへの協賛活動など、当社の幅広い取り組みが、コンカービジネスの新たなマーケット開拓に寄与した点について高く評価されました。

特筆すべきは、コンカージャパンにおける初の国立大学向け案件獲得であり、これはSAP Concurビジネスにおける新たなマーケット開拓だけでなく、当社の文教分野におけるマーケット戦略においても重要な第一歩となりました。

２. SMBマーケットアワード

コンカーのSMBマーケットのパートナードリブン戦略に基づく、PMCパートナー契約（※）の国内初締結、推進体制の早期構築、大型イベントへの積極的なマーケティング投資、コンカージャパン初となるPMC案件の獲得など、ビジネスのパイプライン創出に対する当社の取り組みが高く評価されました。

※ PMCパートナー契約の締結によって、当社ブランドとしてConcur(R) Standardライセンスの販売が可能となったことに加え、中堅・中小企業のお客さまへConcur StandardライセンスとInvoice PA、Invoice PA Direct、CoNeCtなど、当社の連携ソリューションを一括してご提供できる体制が整いました。

2. 当社の連携ソリューションについて

当社では、多様な業種のシステム構築実績と豊富な業務ノウハウにより、経費精算業務のDXや効率化を促進する連携ソリューションを提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/442_1_8d77d208052dec752c4e9ae8293db089.jpg?v=202602180951 ]

上記以外の連携ソリューションについて ： https://www.needswell.com/solution/concur/concur-standard/

3. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com

■本リリースについて

本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細についてはhttps://www.concur.co.jpをご覧ください。

■SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。