子育てファミリーによりわかりやすく　2026年3月2日（月）リニューアル発売

旭松食品株式会社

旭松食品株式会社(本社:大阪市、本店:長野県飯田市 社長:木下博隆)は、『新あさひ粉豆腐』および 『新あさひ豆腐 うす切り』が一般社団法人 日本子育て支援協会「日本子育て支援大賞2025」を受賞したことを記念し、パッケージをリニューアルいたしました。 2026年3月2日(月)より順次、新デザインで全国に出荷してまいります。

新あさひ粉豆腐

高野豆腐を粉末状にした、離乳食や幼児食に便利な商品です。刻んだ野菜や玉子と一緒に煮たり、パン粉や小麦粉の代用にしたりと、お料理やお菓子に幅広くご使用いただけます。

新あさひ豆腐 うす切り

140g160g（信州限定）

1/60サイズにカット済、加熱1分でふっくら柔らか。炒め物やみそ汁に、もどさずそのまま使えてタイパ抜群！電子レンジ調理もできるので、お子様との料理にも安心です。

▶リニューアルへの思い

49.5g99g

子どもの成長に欠かせない栄養素を豊富に含む高野豆腐を、子育てファミリーはもちろん、健康的な食生活を目指す方々により広く認知していただけるよう、パッケージをリニューアルいたしました。

「新あさひ豆腐」シリーズが一般的な高野豆腐と比べ、95%減塩となっている点も各方面から高く評価されています。今後も人の成長段階や生活スタイルに応じた商品をお届けしてまいります。

＜会社概要＞

社名 ： 旭松食品株式会社（ASAHIMATSU FOODS CO., LTD.）

代表者 ： 代表取締役社長 木下博隆

所在地 ： 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-7-3

資本金 ： 1,617百万円

事業内容： 凍豆腐、即席みそ汁およびスープ類、介護食(カットグルメ)等の製造販売

URL ： https://www.asahimatsu.co.jp/(https://www.asahimatsu.co.jp/)