【新掲載】愛犬と泊まれる宿泊予約サイト「いぬやど」に、白壁の風情ある街並を愛犬と楽しめる「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸余戸谷(ヨドヤ)・別邸葵町・別邸新町」（鳥取県・倉吉）の3施設が登場。

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾート（本社：大阪市北区、代表取締役：坂根正生）が運営する、愛犬と泊まれる宿泊予約サイト「いぬやど」に、このたび鳥取県・倉吉エリアに位置する 「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸余戸谷」「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸葵町・別邸新町」 が新たに掲載されました。

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com

別邸余戸谷いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/wannyan_resort_yodoya/

別邸葵町いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/wannyan_yodoya-aoimachi/

別邸新町いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/wannyan_yodoya-shinmachi/

「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」

鳥取県倉吉市は、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている「白壁土蔵群」をはじめ、歴史と情緒あふれる美しい街並みが魅力の観光地です。

そんな倉吉市に位置する「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」は、“ペットと旅するすべての方を快適な空間でお迎えすること”をコンセプトにした宿泊施設です。

充実したペットアメニティをはじめ、全室リードフリーで移動できる環境を整えており、初めてのペット連れ旅行でも安心して快適にお過ごしいただけます。

また、併設のカフェではペット同伴でのお食事が可能。さらに、近隣の日本料理店「飛鳥」では、山陰地方ならではの旬の食材を使用した料理を楽しめます。お部屋食では「清水庵」こだわりの鳥取県産のもち米を100％使用した餅しゃぶもお楽しみいただけるなど、愛犬との旅に“食の楽しみ”も添えた贅沢な滞在が叶います。

旅のスタイルや過ごし方に合わせて選べる3つのお宿

「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」では、旅のスタイルや過ごし方に合わせて選べる3つのお宿をご用意しております。

それぞれ立地や雰囲気が異なり、歴史ある街並みを身近に感じながら過ごせる宿、静かな環境でプライベートな時間を楽しめる宿など、愛犬との旅をより自分らしく楽しめる選択肢を揃えています。

観光を満喫したい方から、ゆったりとした滞在を求める方まで、多様なニーズに応える“倉吉ならではのペット同伴ステイ”を提供します。

1.風情ある街並みにトリップしたかのような特別な空間

「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」の魅力- 風情ある街並みにトリップしたかのような特別な空間- 全室リードフリー- 山陰の味覚を愛犬と一緒に味わえる- 鳥取観光の拠点に最適なロケーション- 充実したペット用アメニティ

国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている倉吉・白壁土蔵群に佇む「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」は、レトロな街並みの中で、まるで旅先に“住むように滞在する”感覚を味わえる特別な空間です。

古き良き風情を残しつつ、快適性にも配慮した設えで、愛犬とともに心落ち着く時間をゆったりとお過ごしいただけます。

2.全室リードフリー

全客室がリードフリーとなっており、愛犬は普段の生活に近い感覚で過ごせるため、ストレスなくリラックスした滞在が叶います。

さらに、愛犬目線で設計された客室には、ベッドに上るための階段や、ワンちゃん専用のくつろぎスペースなど、愛犬にとっても飼い主にとっても快適に過ごせる工夫が随所に施されています。

3.山陰の味覚を愛犬と一緒に味わえる

別邸葵町に併設されたカフェでは、ペット同伴でのお食事をお楽しみいただけます。さらに、徒歩圏内にある日本料理店「飛鳥」では、山陰地方ならではの旬の食材をふんだんに使用した会席コース料理をご堪能いただけます。

お部屋食では「清水庵」こだわりの、鳥取県産もち米を100％使用した名物「餅しゃぶ」をご用意。

愛犬と離れることなく、山陰の美食をゆったりと満喫できる点も大きな魅力です。

4.鳥取観光の拠点に最適なロケーション

山陰の旬の食材を楽しむ会席コース名物・12種類の餠しゃぶ＋東伯牛鍋セット名物・12種類の餠しゃぶ＋蟹鍋セット

「わんにゃんリゾートKURAYOSHI」は、鳥取砂丘・三朝温泉・大山・水木しげるロードなど、鳥取県を代表する観光スポットへのアクセスも良好です。

鳥取の歴史散策から自然・温泉観光まで、愛犬との多彩な旅の拠点として最適な立地となっております。連泊して鳥取の魅力をじっくり味わう滞在スタイルにもおすすめです。

5.充実したペット用アメニティ

大山鳥取砂丘水木しげるロード

ペットシートや食器など、滞在に必要なペット用アメニティを完備しています。荷物を最小限に抑えられるため、遠方からの旅行や、ペットとの旅行が初めての方も安心です。「ペットと泊まる」を前提に考えられた細やかな配慮が、快適な滞在を支えます。

１.「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸余戸谷」

静かな自然に囲まれた、一棟貸しタイプのプライベート宿。

周囲を気にすることなく、愛犬とともにのびのびと過ごせる贅沢な空間が魅力です。

敷地内には天然芝のプライベートドッグランを完備。館内は落ち着いた雰囲気で統一されており、日常の喧騒から離れた、穏やかでゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

プライベート空間を大切にした設計のため、複数頭でのご宿泊はもちろん、小さなお子様連れのご家族にも安心してお過ごしいただけます。

人目を気にせず愛犬との時間をじっくり味わいたい方や、家族だけの特別なひとときを過ごしたい方にぴったりのお宿です。

２.「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸葵町」

予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/resorts-yodoya/0/plan

倉吉の白壁土蔵群エリアにほど近く、愛犬と一緒に街並み散策を楽しめる立地が魅力のお宿です。

館内には、愛犬と遊んだりゆったり過ごせる中庭を完備。

さらに、ペット同伴可能な併設カフェでは、愛犬と一緒にくつろぎながらお食事を楽しめます。

観光も休息も両立させたい方に最適で、倉吉滞在の“ちょうどいい”時間を叶えるお宿です。

３.「わんにゃんリゾートKURAYOSHI別邸新町」

中庭愛犬同伴可能な併設カフェ予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/resorts-aoi-sin/0/plan/stay?planTags%5B24085%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=1

白壁土蔵群エリアにほど近く、倉吉の街歩きを楽しみたい方に最適な立地が魅力の宿です。

レトロな街並みを愛犬と一緒に散策しながら、倉吉ならではの滞在をお楽しみいただけます。

建物は古民家をリフォームしたホテルで、昔ながらの風情を残しつつ、快適性にも配慮した空間設計。

観光と滞在のバランスを重視したい方におすすめです。

街に溶け込むように泊まり、愛犬とともに歴史ある倉吉の魅力を体感できるお宿となっています。

倉吉の街並みを散策予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/resorts-aoi-sin/0/plan/stay?planTags%5B24086%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=1

■施設概要

各施設セルフチェックインとなっております。

各施設のチェックイン方法は予約確認メールまたはホームページをご確認ください。

■わんにゃんリゾートKURAYOSHI 別邸余戸谷（ヨドヤ）

所在地：〒682-0853 鳥取県倉吉市余戸谷町2991-13

■わんにゃんリゾートKURAYOSHI 別邸葵町

所在地：〒682-0885 鳥取県倉吉市堺町1-865

■わんにゃんリゾートKURAYOSHI 別邸新町

所在地：〒682-0861 鳥取県倉吉市新町1-2459

会社概要

■株式会社ブッキングリゾート

所在地：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

代表者：坂根正生

【事業内容】

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

■ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2025年9月時点で会員数が7万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。

「inuyado-いぬやど-」

https://www.pet-inu-yado.com/

いぬやど参画検討企業様はこちら

https://www.pet-inu-yado.com/participation