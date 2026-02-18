オーダーメイドの『KASHIYAMA』から新たにプレミアムライン「KASHIYAMA PREMIUM」MENスタート

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドの『KASHIYAMA』において、新たに国内縫製で短納期を実現するプレミアムライン「KASHIYAMA PREMIUM（カシヤマ プレミアム）」MENをローンチし、3月1日（日）から、全国百貨店26店舗にて販売を開始します。

『KASHIYAMA』は、“オーダーメイドの民主化”を目指し、現在全国に70店舗を展開しています。2025年10月からは、ライフスタイル一体型の新業態「カシヤマ」をスタートし、2025年度の第３四半期累計の売上は、既存店舗の売上大幅伸長に加え、郊外型ショッピングセンターへの新規出店が奏功し、前年同期比129.1％を達成しました。この度「KASHIYAMA PREMIUM」を全国の百貨店にて展開し、新たな客層を幅広く獲得することで、さらなる売上伸長とブランドの拡大を目指します。

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、ロロ・ピアーナやエルメネジルド・ゼニア、ヴィターレ・バルベリス・カノニコといった世界屈指のインポート生地と良質な国産生地を厳選し、熟練の職人による国内縫製にこだわりながら、縫製工場とのデジタル連携により、最短12日という納期を実現します。さらに、「Henry Poole（ヘンリープール）」「Cifonelli（チフォネリ）」といった世界的な名門テーラーともライセンス契約を締結し、至高のスタイルを提供します。

オンワードが創業100年を目前に控え、これまで培ってきたオーダースーツづくりの知見を基盤に素材選定から設計、表現の細部に至るまで、さらなる上質さと完成度を追求しました。既存の『KASHIYAMA』とは異なる新たな価値を提供します。

■株式会社オンワードパーソナルスタイル 代表取締役社長 関口 猛コメント

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、最高品質の素材の採用、国内縫製による確かなモノづくり、そして最短12日という納期を兼ね備えた新たなプレミアムラインです。従来、メイド・イン・ジャパンのオーダースーツは品質と引き換えに時間を要するのが一般的でしたが、私たちはこれまで『KASHIYAMA the Smart Tailor』で培ってきた生産管理のノウハウとデジタルプラットフォームを活用することで、その常識をアップデートしました。

そして、この「KASHIYAMA PREMIUM」MENにより、私たちは百貨店ビジネスにも大きな可能性を感じています。上質さや信頼性が求められる百貨店というフィールドにおいて、「KASHIYAMA PREMIUM」MENは高い親和性を持つ存在です。同時に、オーダー業態は在庫を大量に抱える必要がなく、限られた売場面積でも価値を最大化できるモデルでもあります。

■「KASHIYAMA PREMIUM」MEN取り扱いブランド

□GENTRY TAILOR（ジェントリーテイラー）

オンワードの約100年の歴史で培われた技術と、世界のテーラーブランドの技術を融合させた日本人に最適な4つのパターンをご提案します。

□Henry Poole （ヘンリープール）

「Henry Poole 」は、英国ロンドンのサヴィル・ロウ15番地に本店を構えるテーラーブランド。“サヴィル・ロウで現存する最古のテーラーブランド”として広く知られ、創業以来同族経営によってその伝統を伝えています。時代が移り変わろうとも、常に今日的である「Henry Poole 」の仕立ては、まさに紳士服の完成形であり、永遠のスタンダードです。数々の往年のウェルドレッサーが愛したそのスタイルは、凛とした男性の姿を作り出しています。1976年にエリザベス女王からイギリス王室御用達（ロイヤルワラント）の称号を授与されました。

□Cifonelli（チフォネリ）

1880年にローマで創業。1926年にパリに移り、サロンとアトリエをパリのマルブラ通りに1936年にオープン。この地で80年以上にわたり、フランスの注文紳士服を牽引し、多くの著名人が「Chifonelli」を愛してきました。1992年から2008年までエルメスのビスポークを手掛けるなど、フランスを代表するシュール・ムジュールテーラーです。

■「KASHIYAMA PREMIUM」MENについて

「KASHIYAMA PREMIUM」MENは、ロロ・ピアーナやゼニア、カノニコなどの有名な海外

インポート生地、良質な国産生地を厳選し、熟練の職人による国内縫製にこだわりながら、縫製工場とのデジタル連携により最短12日の短納期を実現します。「Henry Poole（ヘンリープール）」をはじめとする世界的な名門テーラーともライセンス契約を締結し、至高のスタイルを提供します。

https://kashiyama1927.jp/premium/men/

■『KASHIYAMA』とは

“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツの価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある70店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。メンズではクラシックスーツ以外に機能性に優れた「コンフォート」、カスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。ウィメンズでは、ジャケット7型、スカート４型、パンツ4型、ワンピース２型のほか、高品質なオーダーシャツ・ブラウスをラインアップしています。

KASHIYAMAサイトはこちら：https://kashiyama1927.jp/

