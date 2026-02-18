大流行中のサバイバルオーディションを小説で楽しむ！ 人気児童文庫作家の最新シリーズ『プリズム×プロジェクト』2月18日発売
株式会社ポプラ社は、児童文庫レーベル・ポプラキミノベルより『プリズム・プロジェクト #1夢のカケラを見つけて』（高杉六花・作／yui・絵）を2月18日に刊行いたします。
著者の高杉六花さんは、大ヒット児童文庫シリーズ「ひなたとひかり」（講談社青い鳥文庫）の作者で、いま小学生・中学生から高い人気を集めています。
そんな高杉さん新シリーズとなる本作の舞台は、ガールズグループのサバイバルオーディション！
芸能界と全く縁のないはずだった主人公・みおんをはじめ、大人気Vtuber、世界大会で優勝経験のあるダンサー、元K-POPアイドルのセンターなど個性あふれる20人の候補生が集います。
寮生活でのレッスン、グループに分かれて行うパフォーマンス審査など、昨今人気を博しているサバイバルオーディション番組さながらのドキドキする展開を小説で楽しめます。
ぜひ20人の候補生の中から自分の"推し"を探してみてください！
あらすじ
音羽みおん（中一）はポジティブ・ビンボー・ガール！ 親が勝手に応募したサバイバルオーディションの書類選考が通っちゃって、アーティストを目指すことに!? 最初は軽い気持ちで参加したオーディションだったけど、20人の仲間たちと本気でぶつかりあううちに「歌とダンスで人を笑顔にしたい！」という小さな頃にいだいていた夢のカケラを思い出して……☆彡
夢を夢のままで終わらせない……！ 世界デビューが約束された、かっこかわいいガールズグループに選ばれるのはだれ？
キミノベルHPには発売前から期待の声がぞくぞく届いています！
著者プロフィール
高杉六花（たかすぎ・りっか）／作
乙女座のO型。北海道恵庭市在住。育児をしながら大学院で子どもの発達や心理を学び、こども発達学修士号を取得。大学院生だった2019年に、第7回角川つばさ文庫小説賞一般部門で金賞を受賞。著書に、『ないしょの未来日記』『桧山先輩はわたしの〇〇！』（ポプラキミノベル）、『君のとなりで。』（角川つばさ文庫）、『ひなたとひかり』（講談社青い鳥文庫）がある。
公式HP：https://www.takasugirikka.com/
yui（ゆい）／絵
旅行とゲームと犬が好きなイラストレーター。47都道府県全部を観光するのが夢。
イラストを担当した児童文庫に『パーフェクト・セキュリティ』（角川つばさ文庫）がある。
書籍情報
『プリズム×プロジェクト#1夢のカケラを見つけて』
高杉六花／作 yui／絵
発売年月：2024年12月
定価：803円（10％税込）
書誌ページ：https://www.kiminovel.jp/book/pripro/
Amazon：https://amzn.to/4aLKwcy