安田美沙子「芸能界の方と付き合っていた時に…」、“DV元カレ”と交際時の泥沼劇を回顧　てんちむ、ナイトブラ騒動で背負った億単位の請求額を衝撃告白！『愛のハイエナ season5』#7

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#7を2026年2月17日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■暴走族総長の彼と高2で妊娠…5年間で4人出産したシンママに長女「性欲強すぎる」

“30代でおばあちゃん”になった女性たちの衝撃人生を直撃！

2月17日（火）放送の#7では、3児の母でタレントの小森純が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材しました。現在38歳で5人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校2年生の時に地元の暴走族総長だった1歳年上の彼氏との間に長女を妊娠。妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経ながらも、長女が1歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま5年間で4人の娘を出産したと語ります。「やり直す気はなかったけど、結構真っ直ぐタイプなので…」と語るえりなさんの愛の歴史と、5年間で4人出産という驚異的なペースに、小森は驚きのあまり「性欲強いんだね」と思わずツッコミ。えりなさんの長女（20歳）も「強すぎる」と深く頷く場面もあり、えりなさんと子どもたちのオープンな親子関係に、スタジオでは笑いと尊敬の声が上がりました。そして、4人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラのお客さんとして出会った経営者の男性と結婚。5人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんでしたが、まさかの試練が待ち受けていて...。そんなえりなさんは現在20歳の長女が第一子を出産したことで、38歳でおばあちゃんに。数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様に、スタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動の展開となりました。

番組ではさらに、現在38歳で36歳の時におばあちゃんになった東京在住のありささんへの取材も。壮絶な修羅場を乗り越えたありささんの過去とは…？小森も「やっぱママがすごい」と感嘆の声をもらす、“30代のおばあちゃん”の人生に迫りました。

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2023267279753093235

■安田美沙子「芸能界の方と付き合っていた時に…」、“DV元カレ”と交際時の泥沼劇を告白

スタジオでは、2児の母でタレントの安田美沙子、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、トークを展開。「修羅場を経験されたことはありますか？」という質問に、安田が過去に経験した恋愛修羅場を告白しました。「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだった」と当時を振り返った安田は、「（相手の浮気を）疑ったりして、すごい喧嘩になって、当時家出グセがあったのですぐに出ていっていた」と回顧。当時の彼氏は「絶対に迎えに来てくれた」というものの、「喧嘩の時は激しいのに、迎えに来る時は優しくて…」と、泥沼の関係に陥り、「これやばいな…DVっぽい感じやな」と危機感を覚えたと明かします。最終的に「別れよう」と言っても応じない彼に対し、安田は「家の鍵ごと工事して別れた」と、物理的に家に入れないようにして関係を断ち切ったという強烈なエピソードを披露。ニューヨーク・屋敷が「散々出て行ったくせに、最後は追い出す」と思わずツッコミを入れると、安田は「今の旦那だけは家出しても迎えに来ない」と苦笑。そんな安田に、さらば青春の光・森田から「まず家出グセ直したほうがいい」とさらなるツッコミが入り、スタジオに笑いが広がりました。

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2023263436310995165

■美人上智学生、28歳肉体美イケメンに押し倒され胸キュン「これはダメ」

番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第3弾を放送。男性メンバーの脱落を経て、それぞれの恋心が揺れ動きます。整形総額95万円の現役上智大学生のなの（21歳）と2人きりになったマッスルバー店員のガッキー（28歳）は、マッスルバーで行われているパフォーマンス“床ドン”を披露。マッチョなガッキーに押し倒されて、至近距離で見つめられたなのは「これはダメ」とメロメロに…？突如始まった密着シーンに、スタジオゲストのYouTuber・てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりも「えー！！」「なにー！？」と悶絶の声を上げました。運命の告白タイムを目前に、親密度を上げる2ショットシーンが連発した今回。果たして、整形で人生を切り開いてきた女子たちの新たな恋は実を結ぶのか…？

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2023266314140406024

■てんちむ、ナイトブラ騒動で背負った億単位の請求額を衝撃告白！

VTRを見届けたスタジオでは、てんちむが5年ほど前の“ナイトブラ騒動”について言及。「プロデュースしたナイトブラが炎上」と振り返ったてんちむに、おかもとが「いくら請求されたの？」と疑問をぶつけます。てんちむは「当時は自腹返金という感じでお返ししました」と衝撃の“億超え”の自腹金額を明かし、おかもとが「本当にすごいね」と唖然なる事態に。さらにてんちむは、「もう一回ブラのブランドを立ち上げた」と語り、「ブラのイメージを、ブラで上書きしたい」と新たな挑戦の意義を説明。バイタリティ溢れるてんちむの行動力に、「ガッツあるわ」「すごいわ」と、MC陣も感心しました

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2023265180784967869

また、3月17日（火）夜7時より番組初となるリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送いたします。本番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、俳優の山本裕典と軍神（心湊一希）のほか、レジェンドホストらが登場し“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げます。さらに、さらば青春の光・東ブクロが軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画もお届けいたします。他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画をお届けいたします。「ABEMA PPV」配信単体チケットの購入は下記をご覧ください。

（チケット購入ページ：https://bit.ly/49mHP1u）

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

#7見逃し配信URL：https://abema.go.link/6gY6h

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

■イベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』概要

【開催概要】

・日時：2026年3月17日（火）開場夜6時／開演夜7時

・場所：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側）

・出演：（敬称略）

ニューヨーク、さらば青春の光

ゲスト：山本裕典、軍神、ノア、伊吹瞬、本気湊、玲、英樹 ほか

※今後、順次追加ゲストを発表いたします。

・イベント詳細ページ：https://abe.ma/4tdHN40

【チケット詳細】

配信単体チケット：\1,800（税込）

・チケット購入ページ：https://bit.ly/49mHP1u

