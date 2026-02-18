西南泌尿器科クリニック、2026年3月2日より福岡市早良区西新へ移転

医療法人 西南泌尿器科クリニック

西南泌尿器科クリニック（院長：持田 蔵／福岡市城南区）は、2026年3月2日（月）より、福岡市城南区別府から福岡市早良区西新へ移転することをお知らせいたします。

本移転は、将来にわたって安定した医療を提供し続けるため、診療環境や設備、院内動線などを含めた医療提供体制全体を見直した結果によるものです。

新たな場所においても、これまでと変わらず、患者様一人ひとりに寄り添った診療を行ってまいります。

■ 移転情報・重要なお知らせ

移転日：2026年3月2日（月）

新住所：〒814-0002 福岡市早良区西新4-8-23-3F

電話番号：092-852-2131（変更なし）

休診期間：2026年2月16日（月）～3月1日（日）

※移転準備のため、上記期間は休診とさせていただきます。

アクセス：

地下鉄空港線 西新駅 4-B出口から徒歩3分

脇山口バス停前/ツルハドラッグ様ビル３F

駐車場：

お車でお越しの患者様は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

西新エリアには複数のコインパーキングがございます。

■内覧会のお知らせ

地域の皆様に新クリニックの設備や診療環境をご覧いただくため、オープン前に特別内覧会を開催いたします。

当日は、最新CT装置をはじめとする医療機器のご紹介や、院内設備・動線の見学を自由に行っていただけます。医療相談や今後の診療内容についての簡単なご案内も予定しております。

予約不要でどなたでもご参加いただけます。泌尿器科の受診を検討されている方はもちろん、地域医療に関心のある方もぜひお越しください。

【日時】2026年2月28日（土）10:00～15:00

【場所】新クリニック（福岡市早良区西新4-8-23-3F）

ご来場いただいた方には記念品をご用意しております（数量限定）。

■ 新クリニックでの主なポイント

・ 地下鉄西新駅から徒歩3分の好立地

公共交通機関でのアクセスが大幅に向上します。商業施設も充実したエリアのため、診察前後のお買い物や用事も便利です。

・最新CT装置を完備

新クリニックでは最新のCT装置を導入し、その場で詳細な画像診断が可能になります。尿路結石や前立腺疾患の診断において、検査のための他施設への移動が不要となり、患者様の負担が軽減されます。

・ プライバシーに配慮した快適な診療空間

新しい施設では、患者様がより安心してご相談いただける環境を整えました。デリケートなお悩みにも、落ち着いた雰囲気の中で対応いたします。

・ 高度な専門医療は継続

前立腺疾患（前立腺肥大症・前立腺がん）治療とケア、夜間頻尿外来、尿路結石治療、男性更年期障害治療(LOH症候群)、メンズヘルス外来など、当院の専門性の高い医療サービスは変わらず提供いたします。

■ 院長コメント

これまで城南区別府にて、地域の皆様に支えていただきながら診療を続けてまいりました。今回の移転は、これから先も安心して通院いただける医療環境を整えるための、前向きな判断です。

新しい西新の地においても、患者様一人ひとりに寄り添い、信頼していただける泌尿器科医療を提供できるよう努めてまいります。

■ 西南泌尿器科クリニックについて

西南泌尿器科クリニックは、泌尿器科専門医として前立腺肥大症、尿路結石、尿失禁、ED治療、男性更年期障害など、尿のトラブルや男性特有のお悩みに対する専門的な治療を提供しています。

院長の持田 蔵は、泌尿器科領域に関する書籍の執筆・出版実績を有し、日常診療のみならず、一般の方にも分かりやすい医療情報の発信にも取り組んでいます。

新しい西新の地でも、これまで以上に質の高い医療サービスを提供し、地域の皆様の健康をサポートしてまいります。

移転後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ 本件に関するお問い合わせ

西南泌尿器科クリニック

電話：092-852-2131

受付時間：平日 9:00～18:00／土日 9:00～13:00（休診期間を除く）

ホームページ：https://seinanuc.com/