見慣れた街が“最高の推しスポット”に変わる。 一宮市×CGOドットコム、ギャル視点で街を再定義する「観光誘致プロジェクト」始動！

合同会社CGOドットコム（本社：東京都、総長：バブリー／以下、「CGOドットコム」）は、愛知県一宮市（市長：中野 正康）と共に、ギャルの視点から一宮市の新たな魅力を再発掘し、Z世代を中心とした観光誘致の実装を目指すプロジェクトを始動いたしました。その第一弾として、2026年3月6日（金）に、一宮市職員とギャルが街を練り歩く「ギャル式(R)︎街歩き」および「ギャル式ブレスト(R)︎」を実施いたします。





一宮市では現在、さらなる地域活性化に向けた施策を展開していますが、従来の観光資源の伝え方では若年層へのリーチが弱く、日常の中に隠れた“一宮ならではの魅力”を十分に届け切れていないという課題がありました。

そこで今回は、「新しい感性で街の魅力を再発見し、前向きな活気が溢れる一宮市」をゴールに設定。CGOドットコムが提供する「ギャル式ブレスト(R)︎」と「ギャル式スタジオ」のノウハウを活用し、ギャルの持つ「自分軸・直感性・ポジティブ思考」を一宮市の歴史や文化と掛け合わせることで、既存の枠にとらわれない新しい観光ストーリーを共創します。



※「ギャル式ブレスト(R)︎」とは CGOドットコムが独自に開発したワークショップ形式。ギャルの直感的で忖度のないコミュニケーション方法を体験することで、心理的安全性の向上や、既存の価値観を壊すイノベーティブな発想を促します。

■3/6(金) 開催：ギャル×市職員による「感性の化学反応」：市職員とギャルが街を練り歩く「ギャル式(R)︎街歩き」

総勢18名の市職員と6名のCGO（チーフ・ギャル・オフィサー）が、「一宮駅周辺」、「市南西部」、及び「市北東部」の３コースに分かれて街歩きを敢行。名物の「一宮モーニング」を体験し、真清田神社などの歴史スポットをギャル独自の視点で切り取ります。その後、場所を「オリナス一宮」に移し、街歩きで得た「バイブス」を即座に形にする「ギャル式ブレスト(R)︎」を実施。8月以降のサービス実装（イベント・商品開発等）に向けたコンセプト立案を行います。

■担当者コメント

一宮市観光交流課 課長 奥田香織 様

一宮市と言えば、毎年７月開催の「一宮七夕まつり」をはじめ、生活文化として根付く「一宮モーニング」が知れ渡っています。ほかにも真清田神社や博物館・美術館などの歴史・芸術文化の観光資源を広くPRしています。今回は、若い世代からの独自の視点で一宮市の日常に隠れた魅力を再発掘し、新たな観光資源として最大限活用できることを期待しています。

CGOドットコム 総長 バブリー

多様な文化を大切にしながら、独自の歴史と魅力を育んできた一宮市。ギャルが街を歩くことで、見慣れた景色は『最高のフォトスポット』や『新しい推しポイント』へと生まれ変わります。今回のプロジェクトでは、一宮市が持つ素晴らしい歴史や文化を、忖度のないギャル独自の視点で再定義していきます。本取り組みを通じて、『ここにいると楽しい』と感じる方が一人でも増えることを目指し、CGOドットコム一同、バイブスアゲ⤴︎で取り組んでいきます。どうぞご期待ください。

今後もCGOドットコムでは、自治体や企業のコミュニケーション・PR課題の改善に向けて、ギャルマインドを活用した多角的なサポートを展開していきます。

■イベント開催概要

- 企画名： ギャル視点での魅力再発掘！Z世代の観光誘致実装プロジェクト- 期間： 2026年3月6日（金）- 場所： 集合：オリナス一宮（愛知県一宮市本町2丁目4-34）／街歩き：一宮駅周辺および美濃路エリア- 開催時間： 9:50～17:0010:30～14:30 ギャル式(R)︎街歩き（一宮市内各所）14:40～16:50 ギャル式ブレスト(R)︎（会場：オリナス一宮）- 企画・運営： 一宮市・ 合同会社CGOドットコム- 今後の展開： 本プロジェクトを通じて立案されたコンセプトは、2026年8月～9月頃にイベント実施や商品開発などの形でのアウトプットを予定しています。

■会社概要

合同会社CGOドットコムについて

「世の中のバイブスをアゲる↑」をミッションに、ギャルマインド（自分軸・直感性・ポジティブ思考）を起点として日本社会の固定観念をポップに変えていく総合バイブスコンサルティング会社。独自のプログラム「ギャル式ブレスト(R)︎」は、これまで100社以上の企業に導入され、組織活性化や新規事業開発に寄与している。

公式サイト：https://cgo-gal.com

