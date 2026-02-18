学生×企業の“本音トーク”が未来を動かす！キャリアイベント『第2回　つくる！未来会議』開催

株式会社Life Reversal Gaming.

2026年3月17日(火)に、現役大学生を対象としたキャリアイベント『第2回 つくる！未来会議～様々な業界で働く方との交流で考える自分だけのキャリア～』を開催いたします。本イベントはさまざまな業界の方との交流を通じて、学生が自らのキャリアや社会課題について主体的に考えるきっかけを提供することを目的としています。また、当社が提供する学生向けキャリア講座『サステナブルアカデミア』の説明会およびプレ体験を兼ねたイベントでもあり、受講希望者向け説明会もイベント内で実施いたします。

＜『つくる！未来会議』とは？＞

変化の激しい社会において、「将来のキャリアに迷いや不安がある」「社会に対して自分は何ができるか分からない」と感じている学生は少なくありません。『つくる！未来会議』は、そのような学生たちに向けて、自分のキャリアについて考えるきっかけや、社会課題との向き合い方を学ぶ機会を提供するイベントです。第１回で好評だった学生と登壇者によるグループディスカッションを、第２回でも実施します。対話を通して人とのつながりを感じながら、自分の将来やキャリアについて深く考える機会となります。

また、本イベントでは、地域創生業界や、エンタメ（eスポーツ）業界、人材サービス業界、など、さまざまな分野で活躍する方々が登壇します。学生は実際に働く人々の価値観や思考に触れながら、将来のキャリアや社会との関わり方を自分自身の視点で考えることができます。

「自分にどんな仕事が向いているのか考えたい」「就活を前に、自分なりのキャリアイメージを持ちたい」「社会に貢献できる人材になりたいけど、自分に何ができるか分からない……」このような思いを持つ学生の皆さまにこそ、ぜひご参加いただきたいと思っております。

＜開催概要＞

イベント名：つくる！未来会議 ～様々な業界で働く方との交流で考える自分だけのキャリア～

日時 ：2026年3月17日（火）13:30-16:00 (受付開始 13:00-)

場所 ：学生会館ラティエラアカデミコ三鷹 食堂２F

（〒180-0006 東京都武蔵野市中町2丁目2-12）

対象者 ：現役大学生（大学・短大・専門学生）

参加費 ：無料

その他 ：服装自由、途中参加可

企画・運営：サステナブルアカデミア

後援 ：株式会社ジェイ・エス・ビー（ HP：https://www.jsb.co.jp/ ）

＜プログラム＞

・開会式

・パネルディスカッション（30分）

「面接官はどんな人を採用したい？」「“好き”を仕事にするには？」「社会課題の解決って具体的に何をするの？」など、さまざまなトークテーマをもとにディスカッションを行います。事前に募集した質問にも可能な限り回答します。（質問は、公式インスタグラムにて募集中！）

・グループトーク（プレ・サスアカ体験）（45分）

社会課題の捉え方や、解決へのアクションを考えるワークショップを行います。「世の中にはどんな社会課題があるの？」「実際にどんな取り組みがされてるの？」「自分には何ができるの？」このような疑問を一緒に考えていきましょう。学生同士・登壇企業の方と交流を図るチャンス！ぜひお気軽にご参加ください。

・サステナブルアカデミア説明会（15分）

サステナブルアカデミアについて詳しくご紹介いたします。

・閉会式（５分）

＜登壇者紹介（敬称略）＞

高木 光治（株式会社Life Reversal Gaming. 代表取締役）

幼少期から兄とともに『マリオカート』シリーズをプレイし、ゲームの魅力に引き込まれる。学生時代には『マリオカートDS』の全国大会で優勝するなど、複数のゲーム大会で好成績を収めた。法政大学卒業後、専門商社に就職。数年の勤務を経て、2020年に兄と共に株式会社Life Reversal Gaming.を設立し、代表取締役に就任。現在は、ゲームの新たなる価値創りを目指し、社会貢献・教育的活用に取り組むほか、YouTubeチャンネル「THE TAKAGI BROTHERS」での配信も行っている。

※その他２名の方が登壇予定

＜参加申し込み・問い合わせ＞

イベントへの参加をご希望の方は、下記申し込みフォームより申請してください。

■申し込みフォーム：https://x.gd/CjSk3

なお、サステナブルアカデミアに関する情報は、下記「公式LINE」および

「公式インスタグラム」で配信しております。ぜひご登録ください。

■公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@569xtuef

■公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sustainable_academia/

その他、ご不明な点がありましたら下記フォームまたはメールにてお問い合わせください。

■問い合わせフォーム：https://life-reversal-gaming.co.jp/contact/

■Email：info@life-reversal-gaming.co.jp

＜会社概要＞

申し込みフォーム株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

社名：株式会社Life Reversal Gaming.

本社所在地：東京都文京区向丘1-16-16

代表取締役：高木光治

事業内容： 課題解決事業、コミュニティ事業、教育・研修事業、クリエイティブ事業、イベントサポート事業

事業設立： 2020年11月

HP：https://life-reversal-gaming.co.jp/