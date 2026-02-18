【ソニックムーブ】地方行政のDX推進を支援──総務省「地域活性化起業人制度」を活用し、茨城県桜川市と協働開始

株式会社ソニックムーブ

スマートフォンアプリやWEBシステム、LINEアプリ開発を手掛ける株式会社ソニックムーブ（東京都港区、代表取締役：大塚 祐⼰）は、茨城県桜川市と連携し、総務省の「地域活性化起業人制度」を活用したDX支援を2026年1月より開始しました。地元に居住する社員を派遣し、業務改善や住民サービスの質向上に向けた支援を実施しています。DXやAI導入が注目される中で、“定着・活用”といったフェーズにも効果を発揮するUXの知見を地方行政や地域の取り組みに活かす本プロジェクトは、制度活用例としても稀少なものです。

1. 本取り組みの特徴

地域活性化起業人制度は、総務省が地域の課題解決を目的に設けた仕組みです。

派遣される社員は、DX推進に必要な専門的スキルを持つ人材であり、現場での課題整理や改善提案を行います。今回の取り組みの特徴は派遣社員個人の活動にとどまらず、ソニックムーブ全体で支援体制を構築し、UX設計やシステム開発などの強みを生かした継続的なサポートを行う点です。

このような仕組みを活かしながら、ソニックムーブでは自社のLINEを活用したマーケティングシステム「COMSBI(https://www.comsbi.com/)(コムスビ）」や、親会社クラウドワークスの勤怠管理サービス「CrowdLog(https://www.crowdlog.jp/)（クラウドログ）」など、課題に合わせて多様な選択肢を提案可能です。

制度の枠組みと自社グループのリソースを掛け合わせることで、○○市にとってもより柔軟で実効性の高いDX推進を実現しています。

2. 派遣の内容

派遣開始：2026年1月～

派遣形態：月の半分を桜川市に常駐

主な支援内容：

（１）庁内における業務効率化のための支援（AI・RPA,ノーコードツール等の利活用推進）

（２）行政手続のオンライン化推進

（３）スマートフォン教室の開催・支援

（４）その他DX推進に関わること

3. 背景

ソニックムーブは2002年の創業以来、コンシューマー向けスマートフォンアプリやWEBシステム、LINEアプリ開発の分野で実績を重ねてきました。約5年前からはUXデザインに注力し、ユーザー視点を取り入れた業務設計・システム構築を強みとしています。

今回の制度活用は、親会社であるクラウドワークスから当社に出向中の社員による提案をきっかけに始まりました。ソニックムーブでは、社員の約2割が地方在住でリモートワークを前提とした体制を整えています。さらに2014年から島根県松江市にオフィスを構え、地元出身のエンジニアを採用するなど、地域との関わりを継続的に深めてきました。こうした企業文化を背景に、現場の業務理解とUX視点での課題設計を組み合わせ、施策が実際の業務改善や住民サービスの向上につながる支援モデルを構築しています。

4. 今後の展開

本プロジェクトは、「導入して終わり」ではないDXの社会実装を進める新たなモデルとして、今後全国の自治体および地域企業に広げていく予定です。

UXに基づいた業務設計、LINE等の住民接点の最適化、ITツール導入支援を通じて、行政サービスの効率化と地域のデジタル格差解消に貢献してまいります。

担当者コメント

株式会社ソニックムーブ ソリューション事業部・内山

桜川市において、庁内業務の効率化や行政手続のオンライン化推進に携われることを大変光栄に感じています。AI・RPA・ノーコードツールなど、最新技術を実務に落とし込む支援を通じて、職員の皆さまがより価値の高い業務に集中できる環境づくりに貢献します。また、市民のデジタル活用を支えるスマートフォン教室の支援など、地域に寄り添う取り組みにも積極的に取り組んでまいります。

桜川市が目指すDXの実現に向け、現場視点と専門知見を融合しながら全力でサポートいたします。

株式会社ソニックムーブについて

株式会社ソニックムーブは、「テクノロジーとデザインの力で『もっと便利に』『もっと楽しく』を創り出す」をミッションに掲げ、アプリ・WEB・LINEなどユーザーとのタッチポイントになる領域での開発とUXデザイン支援を行う会社です。戦略立案から開発、運用・グロースまで一貫して支援し、企業や自治体の課題解決に寄り添うパートナーとして事業を展開しています。





【会社概要】

社名：株式会社ソニックムーブ

本社所在地：〒106-0041

東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー28階

代表取締役：大塚 祐⼰

事業内容： スマートフォンアプリ、WEBシステム、LINEアプリ開発

設立： 2002年3月20日

HP：https://sonicmoov.com/

株主構成：株式会社クラウドワークス 100%