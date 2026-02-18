国内業界初！「JSMEAサイバーコンテスト2026」船舶および舶用機器CTFイベント開催のお知らせ

株式会社VLCセキュリティ

2026年4月24日（金）に「JSMEAサイバーコンテスト2026」（株式会社VLCセキュリティラボ受託）が開催されますことをご案内いたします。

参加募集期間 2026年2月27日（金）12:00まで

近年、船舶・海事産業ではデジタル化と接続性の拡大に伴い、運航に影響するサイバーリスクへの備えが重要性を増しています。

国際船級協会連合（IACS）の統一規則 UR E26/27は、2024年7月1日から改訂要件の適用が示され、造船所・船主・舶用機器メーカーなど多様な関係者に対応が求められます。

また、IMO（国際海事機関）も海事分野のサイバーリスクマネジメントに関するガイドラインを改訂しており、サイバーリスクの管理と実務運用の整備が各組織の重要課題となっています。

この変化に対し、JSMEAは船舶および舶用機器分野におけるサイバーセキュリティの発展、人材育成・発掘を目的として、国内業界初となる本分野を舞台としたCTF(Capture The Flag)の開催を決定しました。

本イベントはJeopardy形式(個人戦)で行います。初心者から上級者まで幅広いスキルに対応した課題を準備しており幅広い皆様にご参加いただける内容となっておりますので、お気軽にご参加ください。



今後もVLCセキュリティグループは、海事産業の関係者（船主・造船所・舶用機器メーカー・運航管理部門等）が、UR E26/27および関連するガイドラインの趣旨に沿って、運航の安全性と事業継続性を支える実効的なサイバーレジリエンス強化の取り組みも支援して参ります。

■ イベントの詳細

https://jsmeactfevent2026.my.canva.site/

■ 参加申し込みはこちら

https://forms.office.com/r/pzgmqt3AmT

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96155/table/51_1_8c4432bfe2df06948414c86c459b4981.jpg?v=202602180951 ]