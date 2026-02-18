新動画コンテンツ「M＆A Online HUB」、第1弾が本日より配信開始

株式会社ストライク

M&A仲介の株式会社ストライク（本社東京都千代田区、代表取締役社長 荒井邦彦）が運営するウェブメディア「M＆A Online」は2026年2月18日から、新たな動画コンテンツ「M&A Online HUB」の提供を開始しました。「M＆A Online HUB」は、M&A実務に関わる全ての人の“生の声”を動画でお届けする新シリーズです。成約事例や経営者インタビューなどの動画コンテンツを強化し、ここに来ればM&Aの情報を見逃さない、M&Aに関わる全ての人に役立つメディアをめざします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tILQOUtBQ_E ]

本動画では、建設コンサルタント業を営む株式会社弘洋第一コンサルタンツ 代表取締役 野口桂司氏にインタビューしました。同社は地方企業とのM&Aを成長戦略の柱とし、直近5年間で事業承継や先行きに不安を抱えている同業他社を中心に11社もの買収を実施。動画内では、事業承継が難しい地方企業にあえて焦点を当てる理由や、案件の選び方・意思決定の進め方、売り手から「選ばれる買い手」でいるための工夫などを、実体験に基づいて語っていただきます。

あわせて、グループインした4社の代表にもご登場いただき、打診を受けたときの本音や、従業員の変化、業績・待遇・働き方の実際についてお話しいただきます。買い手・売り手双方の視点から、地方企業M&Aの「現場で何が起きているのか」に迫る内容です。

■動画概要

【タイトル】「環の力」で地方を救う。建設コンサルタント業界の風雲児が描く、事業承継の新たなカタチ

【配信チャンネル】M&A Online YouTubeアカウント内「M&A Online HUB」チャンネル

【配信開始日時】2026年2月18日(水)15時

【視聴方法】以下URLよりM&A Online無料会員登録後、本編動画を視聴いただけます

■出演者

本編動画視聴はこちらから :https://maonline.jp/articles/hub_20260218

【譲受企業】

株式会社弘洋第一コンサルタンツ 代表取締役 野口 桂司氏

【譲渡企業】

株式会社光栄コンサルタント 代表取締役 西村 知晴氏

株式会社山腰測量設計事務所 代表取締役 菅原 暁氏

株式会社舟山コンサルタント 代表取締役社長 二本松 雅行氏

東邦コンサルタント株式会社 代表取締役 小松 雄次氏

株式会社ストライク「ストライクニュース」キャスター 阿部まみ

