AppGuard、2026年4月1日より製品・商品体系を全面刷新 OT向け新商品『AppGuard OT』を市場投入～「止めてはいけない」重要インフラや工場の旧型OSを要塞化し、サイバー攻撃から保護～

株式会社Blue Planet-works（2026年4月1日付で「株式会社AppGuard」へ商号変更予定）（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂尻 浩孝、以下当社）は、2026年4月1日より、サイバーセキュリティ製「AppGuard」の製品体系と商品ラインナップを全面的に刷新いたします。

今回の刷新では、古いOSが稼働し続ける工場や製造現場（OT環境）の課題を解決する新商品『AppGuard OT』を投入することで、最新の攻撃からOTシステムを保護しながら安全な継続稼働を実現します。

また、主に中小企業への導入と運用を弊社エンジニアが専任でサポートする『バンドル商品』を投入します。

■OT向け新商品による新たな市場を開拓

■製造現場の「止まらない安心」を実現する新戦略

製造業や社会インフラの基盤を支えるOT (Operational Technology) システムでは、産業用制御システムのアップデートや稼働停止が許されない一方で、古いOS（塩漬けOS）を使い続けなければならないという特有のリスクを抱えています。ITシステムやインターネットなどへの接続の拡大に伴い、こうした「守りたくても守れない」OT環境へのサイバー攻撃リスクが急増している中、当社は以下の新商品で応えます。

・新商品『AppGuard OT』の提供開始

-工場などのOT環境に対する投資スタイルに準ずる待望の「パーペチュアル（永年）ライセンス」を

正式に商品化します。

-重要インフラ企業において、稼働停止への不安からアップデートが困難な古いOSであっても、

AppGuardを導入することで「OSを要塞化」し、最新の攻撃からOT環境を保護しながら安全に

継続稼働させることが可能です。

■法人向け製品の改編とバンドル商品の新たな提供開始

■より分かりやすい製品体系、導入しやすい商品提供へ

適切な製品理解を促すため、製品カテゴリを整理します。また、製品ライセンスに各種サービスをパッケージした新たなバンドル商品を市場へ投入することで、中小規模のお客様に最適な導入と運用を実現します。

・製品名の変更：AppGuard Enterprise から『AppGuard Workstation』へ

-ターゲットを明確化し、サーバー向け製品（AppGuard Server）との違いを判別しやすくします。

・中小規模向け「バンドル商品」の投入

-導入からホスティング運用までをトータルサポートするパッケージを、AppGuard Workstation（最大99台）

およびAppGuard Server（最大3台）向けに提供開始し、多くの導入実勢をもつ弊社専任エンジニアによる

お客様環境に適した導入と運用を実現します。

■透明性の高い料金体系と安定的な開発体制の維持

AppGuard製品の開発とサポート、サービス提供基盤を安定的かつ継続的に提供するため、価格を改定し、サービス体系を刷新します。

・導入支援サービスの構成刷新

-お客様の導入規模に応じてサービスの範囲や仕様を細かく設定可能なサービス商品体系へと移行し、

IT部門の有無やPCやサーバーの台数に応じて最適な料金と適切なセットアップを実現します。

・価格改定（2026年4月1日適用、税抜・メーカー希望小売価格表示）

-AppGuard Workstation（旧Enterprise）：7,200円/年/ライセンス

-AppGuard Server：90,000円/年/ライセンス

-AppGuard Solo：7,200円/年/ライセンス

※価格表示はすべて「オープン価格（メーカー希望小売価格）」に統一します。

■株式会社AppGuard（2026年4月1日付で株式会社Blue Planet-worksより商号変更予定）

株式会社AppGuard（旧：株式会社Blue Planet-works）は、「テクノロジーと知性の力で世界に安心（ANSHIN）を届ける」をパーパス（存在意義）に掲げ、OSを「要塞化」しサイバー攻撃を侵害させない革新的な「AppGuard」テクノロジーをベースとした製品及びサービスを提供する国産のグローバル・サイバーセキュリティ・カンパニーです。米国政府機関向けに開発された技術を核に、「真の知性あるサイバー防御をすべての人とモノへ」届けることを使命としています。

【会社概要（2026年4月1日付予定）】

・会社名 ：株式会社AppGuard（旧：株式会社Blue Planet-works）

・所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎4-1-2 ウィン第2五反田ビル3F

・設立 ：2017年4月

・資本金 ：87億円（2026年1月現在）

・代表者 ：代表取締役会長 片地 格人 ／ 代表取締役社長 坂尻 浩孝

・グループ会社：

株式会社AppGuardジャパン（2026年2月13日付で株式会社ITガードより商号変更／国内事業統括）

AppGuard, Inc.（研究開発、欧米営業）

・事業内容 ：「AppGuard」の技術を応用したサイバーセキュリティプロダクトの開発・販売及び付帯サービスの提供

・公式Webサイト：https://www.appguard.co.jp/