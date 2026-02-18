ソシオネクストグループ CSR調達ガイドラインを改定

株式会社ソシオネクスト

ソシオネクストグループはCSR調達ガイドライン(以下、本ガイドライン)を改定しました。

本ガイドラインは「ソシオネクストグループの基本理念およびCSR基本方針」、「ソシオネクストグループCSR基本方針を踏まえた各種方針」、「ソシオネクストグループ サプライヤーガイドライン」の大きく3部構成で制定されています。

当社グループは、2023年7月にCSR調達ガイドラインを制定し、サプライヤーの皆様とともに社会や環境、企業倫理などに配慮した事業活動を推進してまいりました。この度、事業活動、国際規範や社会からの要請の変化に対応するために、生物多様性保全、利益相反の回避、反汚職・反贈収賄などの項目を追加し、「ソシオネクストグループ CSR調達ガイドライン 第2版」として改定しました。

当社グループは、本ガイドラインの周知・浸透を図り、サプライチェーンにおけるリスクの把握・軽減に向けて、本ガイドラインの遵守状況の確認や監査の実施により、サプライチェーン全体で人権尊重、気候変動やサイバーセキュリティなども含めサステナビリティ課題に一層配慮した事業活動を推進し、強靭で持続可能なサプライチェーンの構築を進めてまいります。

ソシオネクスト CSR調達ガイドライン :https://www.socionext.com/jp/sustainability/procurement/index.html?procurement=tab-2

ソシオネクストについて

株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SoC (System-on-Chip) のグローバルサプライヤーです。

「Entire Design」および「Complete Service」の提供による独自の「Solution SoC」ビジネスモデルを確立し、自動車、データセンター、ネットワーク、スマートデバイス、産業機器を始めとする先進テクノロジー分野におけるシリコンパートナーとして、お客様の製品やサービスを差異化する機能、性能、そして品質を提供することで世界のイノベーションに貢献しています。

ソシオネクストは横浜市に本社を置き、日本国内、アジア、米国およびヨーロッパの各拠点において製品開発および販売活動をグローバルに展開しています。詳しくは https://www.socionext.com/jp/ をご覧ください。

記載されている会社名、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。プレスリリースに記載された内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社ソシオネクスト

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社ソシオネクスト 広報IR室

https://www.socionext.com/jp/contact/