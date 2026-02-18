「遊ぶだけで英語が上達する」AI英語アプリを、静岡市の小中学生4万人に届けたい！

ミントフラッグ株式会社

このたび、学校でも家でも遊べるAI英語アプリ『マグナとふしぎの少女』（以下、マグナ）が、静岡市全域でテスト導入することになりました。

さらにマグナのアプリを使ったeスポーツ英単語バトル大会の開催決定！

「遊ぶだけで英語上達」を加速させる、史上初のチャレンジが始まります。

B.LEAGUEのプロバスケットボールクラブ「ベルテックス静岡」と、英語アプリ『マグナとふしぎの少女』を運営するミントフラッグがタッグを組み、2月28日(土)・3月1日(日)の2日間、ベルテックス静岡のホームゲーム会場でもある「このはなアリーナ」やオンラインを舞台に、最大3,000名が参加する「eスポーツ英単語バトル大会」を開催します。

プロスポーツクラブと英語学習アプリ。

一見意外な組み合わせの背景には、「子供たちに英語を通じて自分の可能性を信じる事ができる、一人一人みんなが輝く人になってもらいたい。」という共通の想いがあります。

■ 静岡市119校・40,000人に一斉テスト導入。学校でも家でも遊べる環境を整備

ミントフラッグは、「遊ぶだけで英語が上達する」体験を静岡市全域に届けるため、市内の小学1年生から中学3年生までを対象に、ギガスクール端末へ『マグナとふしぎの少女』を無償でテスト導入します。

学校の休み時間に友達と英単語バトルで対戦したり、家に帰ってからも学校と同じIDでアプリを開いて自分のペースで続けたり。「やらされる英語」ではなく「やりたくなる英語」の環境を、静岡市全域に整備します。

■ 「eスポーツ大会」で熱くなる！500人同時対戦のeスポーツ英単語バトル

アプリを導入するだけでは終わりません。「遊んで英語上達」をさらに加速させるために、ベルテックス静岡のホームゲーム開催日に合わせてeスポーツ英単語バトル大会を開催します。

覚えた英単語で必殺技を繰り出す対戦型バトル。勝つために必死に英単語を覚え、500人の対戦相手を倒して頂点を目指す。25分間集中して取り組む英単語バトルは、小中学生はもちろん大人も楽しめるeスポーツ大会として、「このはなアリーナ」と「オンライン」でのハイブリット開催となります。

eスポーツ大会という「本気で遊ぶ舞台」を用意することで、英語学習の加速装置となる。

これが、史上初となるベルテックス静岡とミントフラッグのチャレンジです。

大会名：マグナeスポーツ英単語バトル大会 最強決定戦 in 静岡市 2026.02

開催日：2026年2月28日（土）および3月1日（日）の2日間

会 場：このはなアリーナ（旧くさなぎ運動場体育館、静岡市駿河区）

※オンラインでも参加可能（ハイブリッド開催）

参加資格：

小学生の部・・・静岡市内の小学校に在籍の児童

中学生の部・・・静岡市内の中学校に在籍の生徒

無差別級 ・・・住所・年齢の制限なし

定 員：各回先着500名（全６回 合計3,000名）

参加費：無料

※公式LINEからの事前エントリーが必要です。先着順のためお早めにお申し込みください。

■ 参加無料！LINEからカンタンエントリー

『マグナとふしぎの少女』LINE公式アカウントを友だち追加し、事前エントリーフォームからお申し込みください。各回先着500名となりますので、お早めにどうぞ！

※小学生のお子様は、必ず保護者の方にLINEからお申し込みいただく必要があります。

▼ 『マグナとふしぎの少女』 LINE公式アカウント

https://lin.ee/OvBhMIH

大会エントリー用の公式LINEQRコード

■大会スケジュール

2/28（土）

14:30～14:55 小学生の部 / 15:05～15:30 中学生の部 / 15:40～16:05 無差別級

（17:05～ ベルテックス静岡 ホームゲーム試合開始）

3/1（日）

13:30～13:55 小学生の部 / 14:05～14:30 中学生の部 / 14:40～15:05 無差別級

（16:05～ ベルテックス静岡 ホームゲーム試合開始）

※各回最大500名 / 25分一本勝負。

※参加方法やスケジュールは、公式LINEよりご案内します。スケジュールは変更する場合があります。

主催：ミントフラッグ株式会社・eスポーツ事務局

共催：ベルテックス静岡

後援：静岡市教育委員会

静岡県eスポーツ連合

協力：静岡県スポーツ政策課

NTT西日本株式会社 静岡支店

■ 来場者だけのお楽しみ！豪華賞品があがる抽選会も開催！

大会はオンラインでも参加できますが、このはなアリーナの会場にお越しいただくと、さらに楽しい特典が待っています！（両日14時から）

【特典１.】お楽しみ抽選会に親子で参加！

会場に来た方限定で、豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会を実施！

保護者の方も一緒に参加できます。

賞品には、ベルテックス静岡選手のサイン入りグッズや、『マグナとふしぎの少女』オリジナルグッズ、Amazonギフト券、子供たちに大人気のボンボンドロップシールなどの各種シール等をご用意。

お子さんがeスポーツ大会で戦っている間、保護者の方も一緒にイベントをお楽しみ頂けます。

【特典２.】限定宝箱から最新レアキャラが登場！

会場来場者全員に、B.LEAGUEコラボ限定の「ベルテックス宝箱」をプレゼント！

宝箱からは、まだ誰も見たことがない最新レアキャラクターがいち早く登場します。

オンライン参加の方にも、参加賞として「ベルテックス宝箱」を配布します。

新レジェンズ Coming Soon！詳しくは後日発表！

■ 英語バトルの後はB.LEAGUE観戦！キッズパスで無料に

さらに嬉しいのが、ベルテックス静岡の「キッズパス」を利用することで、静岡県内在住の小・中学生ならベルテックス静岡のホームゲームを無料で観戦できます！

eスポーツ英単語バトル大会に参加した後、そのまま親子でプロバスケットボールの迫力も楽しめる。英語もスポーツも満喫できる、特別な1日になります。

※キッズパスの登録およびチケット申込みが別途必要です。

■ 遊ぶだけで英語が上達する。 「マグナとふしぎの少女」とは？

アニメを見て、ゲームでバトルして、クイズを解く。それだけで自然と英語が上達するファンラーニング型・AI英語アプリです。3,000超の高校卒業・英検2級相当の英単語や、1,800超の中学卒業レベルの文型・フレーズが学べて、英検対策アプリとしても、AIキャラクターとの英会話練習アプリとしても、課金なしに無料で利用し続ける事ができます。

すでに全国270校以上のギガスクール端末で導入され、学校でも楽しく友達と英語で遊べるアプリとして大人気。フジテレビ系列「ホンマでっか！？TV」（2026年2月4日放送）でも、令和の最新学習法として紹介されました。

◎ 「マグナとふしぎの少女」公式サイト

https://magna-eikaiwa.mintflag.com/fushiginoshojo/

アプリのアイコン画像

◎ 学校版「マグナとふしぎの少女」のサイト

https://mintflag.com/education

※公的教育機関向けに“ずっと無料”でアプリをご提供しています。

■ なぜB.LEAGUEクラブと英語アプリ？ -- B.LEAGUE×マグナ コラボ実施中

『マグナとふしぎの少女』は現在、B.LEAGUE 10th ANNIVERSARY「英語ファンラーニングProject」としてB.LEAGUEとコラボレーションを実施しています。「言葉の壁をこえろ！ Beyond the Barrier!!」をスローガンに、スポーツを入口に子供たちが英語に触れる機会を全国に届ける取り組みです。

今回のベルテックス静岡との協業は、このB.LEAGUEコラボの一環として実現しました。プロバスケットボールクラブが地域の子供たちに英語学習の機会を届ける、新しい地域貢献のかたちです。

◎ B.LEAGUE×マグナ コラボページ

https://magna-eikaiwa.mintflag.com/lp/bleague/

■ 遊ぶだけで英語上達！おいでよマグナのオンライン英語スクール

マグナのオンライン英語スクールでは、アプリを遊び続けるだけで英語がどんどん成長する子供たちが続出しています。

英検合格率は驚異の85％。さらに英検5級は合格率100％。英単語2,000語をマスターする小中学生が続出しており、「遊ぶだけで英語が上達する」を実際に体現しています。

◎ マグナのオンライン英語スクール

https://magna-eikaiwa.mintflag.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

ミントフラッグ株式会社

https://mintflag.com/

pr@mintflag.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ】

所在地：〒420-0822 静岡県静岡市葵区宮前町107番地

代表者：代表取締役社長 松永康太

事業内容：男子プロバスケットボールチーム「ベルテックス静岡」の運営、VELTEXジュニアユースの運営、VELTEXスポーツアカデミーの運営

URL：https://veltex.co.jp/

【ミントフラッグ株式会社】

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号2F-C

代表者：片山崇（代表取締役社長&CEO）、山中裕斗（代表取締役副社長&COO）

事業内容：ファンラーニング型教育サービスの企画・開発・販売・運営

URL：https://mintflag.com/

共同研究パートナー 東京学芸大学、インパクトスタートアップ協会 正会員

2019年日本e-Learning大賞 AI・人工知能 特別部門賞受賞

2021年日本e-Learning大賞 アクティブラーニング 特別部門賞受賞

2023年度経産省Edtechイノベーター支援プログラム採択

2025年東京都スタートアップ社会実装促進事業 採択