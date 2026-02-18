【鎌倉プリンスホテル】京都・老舗茶舗「福寿園」と描く春のコラボレーション！ 東西古都の世界観を受け継いだ体験型メニューを提供

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

鎌倉プリンスホテル（所在地：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東 1-2-18、支配人：薄井 茜）は、春のお花見シーズンに合わせて京都 の老舗茶舗「福寿園」とのコラボレーション企画を 2026 年 2 月 25 日（水）から 4 月 22 日（水）まで開催いたします。

京都 福寿園×鎌倉プリンスホテル お花見アフタヌーンティー（イメージ）

昨年春に実施した本コラボレーションでは、「湘南の海を眺めながらのお花見×東西古都トリップ」をテーマに、西の古都・京都と 東の古都・鎌倉という共通の文化的背景を持つ 2 都市の魅力を、日本茶を軸にしたアフタヌーンティーやスイーツ、畳ラウンジで の和体験として表現し、多くのお客さまからご好評をいただきました。本年はその世界観を継承しつつ、「より自由に、より多彩に 春を味わう」ことをテーマに、体験型アフタヌーンティーや夜のバータイムにて心地よい時間を提供いたします。 また畳敷きのラウンジスペース「TATAMI ラウンジ」や桜の装飾とともにお花見体験もお楽しみいただけます。 近年、日本を訪れる外国人観光客が大幅に増加する中、プリンスホテルは日本の伝統文化と現代的なライフスタイルを融合させ た新たな体験を提供する事で、訪日客のニーズに応えてまいります。

SAKURA BAR（イメージ）

春の魅力体験 おすすめポイント

POINT１.

福寿園の日本茶を使用したスイーツやセイボリーに加え、お客さま自身で仕上げる体験型の要素を取り入れた 「お花見アフタヌーンティー」を提供いたします。 昨年好評を博した“茶の香りとともに春を味わう”体験を、より立体的に進化させ、湘南の海を望む空間で ゆったりとした春の午後を演出します。

POINT２.

桜の季節の夜を彩る特別バーを期間限定でオープン。夜のひとときに合うオリジナルカクテルとともに、 福寿園の抹茶を使用したデザートプレートをご用意します。ティラミスやさくら餡入り最中、バニラアイスの 盛り合わせは、おうす（抹茶）とのペアリングで春の余韻を演出します。

京都 福寿園×鎌倉プリンスホテル お花見アフタヌーンティーの概要

【場 所】 レストラン ル・トリアノン (ホテル棟2F)

【期 間】 2026年2月25日(水)～4月22日(水)

【時 間】 11:30A.M.～3:30P.M.（ラストオーダー3:00P.M.）

【料 金】 1名さま \6,000

京都 福寿園×鎌倉プリンスホテル お花見アフタヌーンティーメニュー内容

お花見アフタヌーンティー（イメージ）自分で作るぎゅうひもちセット（イメージ）

【自分で作るぎゅうひもちセット】

あんやフルーツをおかわり自由のぎゅうひに包んで、自分好みの和スイーツに。

フルーツや抹茶の甘い香り、ぎゅうひのもちもち触感など、五感で春を感じていただける体験型プレートです。

ぎゅうひ、山椒入りチョコレートクリーム、マスカルポーネと柚子胡椒クリーム

ずんだと白餡クリーム、フルーツ

【さくらプレート】

さくらのゴーフレ こし餡クリーム、さくら餡といちごの団子、さくらのパンナコッタ

福寿園の抹茶とさくらのケーキ

【京都 福寿園プレート】

福寿園の抹茶メレンゲ 白みそバタークリーム、栗の渋皮付き甘露煮 白餡とホワイトチョコの苔玉見立て、福寿園のほうじ茶香るモンブラン、福寿園のほうじ茶 市松ティラミス

【セイボリー】

白身魚のヴァプール 道明寺見立て、冷製グリンピースのポタージュ、抹茶とお茶の佃煮リゾット、あさりのスープ

SAKURA BAR ～週末の特別な時間 ～ の概要

【場 所】 ラウンジ あじさい (ホテル棟3F)

【期 間】 2026年2月27日(金)～4月18日(土)の金、土曜日

【時 間】 6:00P.M.～9:30P.M. (ラストオーダー9:00P.M.)

【料 金】 花KASUMI(ノンアルコールカクテル) \1,500 CERISIER ～スリジエ～ \1,500

お花見デザートプレートセット おうすとともに \2,400

お花見デザートプレートセット おうすとともに（イメージ）SAKURA BARドリンク (イメージ)

※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料13%を加算させていただきます。

※写真はイメージです。

※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料 8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。ただし、本コラボレーション商品についてのアレルギー対応は致しかねますので予めご了承ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点（2月18日）の情報により変更になる場合がございます。