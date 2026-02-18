Anua、社会貢献活動「Anua For Everyone」 全国女性シェルターネットへの寄贈品 活用状況のご報告 全国65団体が加盟する女性支援ネットワークで活用広がる

株式会社The Founders JAPAN

株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都渋谷区）が展開するグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、社会貢献活動「Anua For Everyone」の第一弾として、2025年12月にNPO法人 全国女性シェルターネットへスキンケア製品540セットを寄贈いたしました。

本取り組みでは、全国65団体が加盟する女性支援ネットワークを通じて、各地のシェルターや支援現場へ製品をお届けしています。このたび、同法人より寄贈品の活用状況に関する報告を受け、実際の支援現場でどのように活用されているかをご共有いたします。

本活動は、「スキンケアは美容のためだけでなく、日々の生活に寄り添い、心身を整えるための大切なケアである」というAnuaの考えのもと実施されたものです。

■寄付概要

寄付製品：「PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム」「アゼライン酸15インテンスカーミングセラム」

寄付数：上記2商品を合計540セット

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000126707.html

■全国女性シェルターネットにおける寄贈品の活用について

DV被害者支援を行うNPO法人「全国女性シェルターネット」に寄贈したスキンケア製品は、同ネットワークに加盟する全国各地の支援団体を通じ、以下のような場において提供されました。

・民間シェルターおよびステップハウス

・相談・カウンセリングの場

・居場所支援や自助グループ

・啓発活動や物資配布イベント

・フードパントリーなどの支援の機会

支援の現場では、日常生活に寄り添う日用品のひとつとして、女性一人ひとりに丁寧に手渡されており、日々のセルフケアの時間を支えるアイテムとして活用されています。

■ 支援現場から寄せられた声（抜粋）

・自分のためのスキンケア用品を使う機会となり、とても嬉しかった

・肌に触れる時間が、気持ちを落ち着かせるひとときになった

・自分自身を大切にすることを、あらためて意識するきっかけになった

・肌の調子が整い、使うたびに心まで穏やかになるように感じた

・毎日のケアを通して、自分の肌と向き合う時間が生まれ、自分自身を労わる感覚を思い出した

・使い心地がよく、家族にも分けて使いたいと思えたのが印象的だった

また、全国女性シェルターネットからは、「スキンケア用品が、支援の現場において当事者との信頼関係を築くきっかけの一つとなっている」「日常のケアを通じて、自分自身と向き合う前向きな時間につながっている」といった声も寄せられています。

■全国女性シェルターネットについて

「全国女性シェルターネットは、DV・性暴力被害者のための支援や民間シェルター・ステップハウスを運営する団体が加盟する全国ネットワーク組織です。65団体が加盟し、緊急避難支援の他、相談事業、生活再建や就労の支援、政策提言、調査研究や啓発活動など、多領域にわたる活動を行っています。

公式HP：https://nwsnet.or.jp/

■「Anua For Everyone」について

「Anua For Everyone」は、年齢・性別・環境にかかわらず、「すべての人の肌が守られるべきである」というAnuaの想いを起点とした社会貢献活動です。社会課題への理解を深めながら、Anuaとしてどのような形で人々の暮らしに寄り添うことができるかを考え、継続的な取り組みとして展開しています。

今回の事後レポートを通じて、スキンケアという日常的な行為が、支援の現場において心身を整え、自分自身と向き合うための穏やかな時間につながっていることが確認されました。

Anuaは今後も、支援現場の声を大切にしながら、年齢・性別・環境を問わず、すべての人が自分の肌と向き合える社会の実現に向けて、取り組みを続けてまいります。

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をブランド理念に掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

