AI時代に求められる「思考力」を体系的に習得｜情報を精査し本質的な判断を導く思考プロセス講座【オンライン・見逃し配信】

一般社団法人日本経営協会（NOMA）（所在地：東京都渋谷区、会長：高配 豪久）は、2026年3月2日（月）に「AI時代に情報を精査する力『思考力』養成講座～判断・優先順位・行動につなげる思考プロセス～」を開催します。

生成AIの普及により情報へのアクセスが容易になった一方で、「情報をどう解釈し、どう判断するか」という思考力の重要性が高まっています。本講座では、ロジカルシンキング・クリティカルシンキング・ラテラルシンキングという3つの思考法を体系的に解説し、実務に活かせる思考プロセスの習得を目指します。

見逃し配信付きのオンライン講座のため、全国どこからでも受講でき、当日の参加が難しい方や復習したい方にも適しています。

詳細・申込み：https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025993

■開催趣旨

AI時代のビジネスパーソンに求められる「思考力」とは

生成AIの浸透により、整理された情報を瞬時に入手することが容易になった今、ビジネスパーソンに求められているのは「思考力」です。複雑多様な情報を「どう解釈し、どう判断し、どのような一手に落とし込むか」を導く力が、これまで以上に重要となっています。

本セミナーでは、物事を構造的に整理する「ロジカルシンキング」、前提から問い直す「クリティカルシンキング」、常識の枠を越えて発想を広げる「ラテラルシンキング」の3つの思考法を体系的に習得します。

これにより、課題の本質を捉え、選択肢を広げ、相手に伝わる形へ整理する力を養い、根拠に基づいた迷いのない判断を可能にします。

▼こんな方におすすめです

●情報量が多い中で仮説や解釈をもとに判断まで導けるようになりたい方

●目的や判断基準を整理し、意思決定のスピードと質を高めたい方

●考えを構造的に整理し、根拠をもって分かりやすく伝えられるようになりたい方

●若手～中堅の方

■本セミナーのゴール

■講師について

- 課題や状況を構造的に整理し、判断に必要な論点と選択肢を明確にする- 前提や仮説を見直しながら、本質的な課題と打ち手を考えられるようになる- 根拠をもって結論を導き、説明できる形で業務上の判断を示せるようになる市川 卓 氏

ユイブリッジマーケティング株式会社 代表取締役

経営学修士 MBA

企業向けマーケティングコンサルティングおよび次世代リーダー育成を目的とした講師・講演活動を行う。

獨協大学外国語学部にてフランス語を習得し、半導体商社および外資系大手総合化学メーカーで営業・マーケティング業務に従事。2014年に豪州ボンド大学で経営学修士（MBA） を取得。その後、グローバル企業でマーケティングマネージャー、セールスマネージャーを歴任し、役員として経営課題解決を主導。

製造業で培った「利益を生む仕組みづくり」や「現場視点の戦略構築」は、業界を問わず活用できる実践的なビジネススキルとして定評があり、本会にて「思考力」養成講座の講師を務める。

15年以上、地元の少年野球に携わる2児の父。

■プログラム（抜粋）

１．AI時代に求められる「思考力」とは- 考える力・情報を精査する力の重要性- 情報を精査する３つの思考法 他２．ロジカルシンキング「構造化して結論を導く力」- グルーピングとピラミッド構造- Why So?／So What? の根拠思考 他３．クリティカルシンキング「前提を疑い、本質に迫る力」- 自身の思考のクセを改善する方法- 前提や思い込みを見直す思考整理術 他４．ラテラルシンキング「枠を外して新しい解を生む力」- 水平思考を鍛える５つのポイント- 発想を広げるための思考整理術 他５．３つの思考法を統合した問題解決プロセス- 課題を「構造化→疑う→広げる」で捉える- 表面的な対応に陥らないための因果構造の作り方 他６．３つの思考法を活用した「思考力」の強化

※最新の動向・情報を盛り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます

■開催概要・申込み

タイトル：

「AI時代に情報を精査する力「思考力」養成講座～判断・優先順位・行動につなげる思考プロセス～」

開催日時：

＜LIVE配信＞2026年3月2日（月）10:00～16:00

＜見逃し配信＞2026年3月9日（月)～3月16日（月)

※見逃し配信のみのご受講でもお申込みいただけます

形式：オンライン（Deliveru）※ライブ配信

受講料（税込）：

１名あたり 会員 35,200 円／ 一般 42,900 円

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・お申込み

▶https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025993

パンフレット（PDF）

▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25993.pdf

■配信形式「deliveru」の特長

■NOMA公開セミナー・経営実務講座について

Deliveruなら、忙しい企画担当者でも快適に受講できます。- テキスト、板書、講師映像等を同時表示できる「４画面配信」- 見たい画面を自由に拡大できる便利なUI- 倍速再生・繰り返し視聴で効率よく学習- ライブ中はチャットで質問可能（見逃し配信期間中はメール対応）- テキストはデータでダウンロード可能- 受講証明書はサイトから即日発行

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。

実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。

オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

▶NOMA本部事務局（東京）開催のセミナーについて（メルマガ登録のご案内）

NOMA本部事務局（東京）では、企業・自治体・公益法人等を対象としたセミナーを幅広く開講しております。

新規企画セミナーも毎年10本以上開講しております。

メールマガジンでは新規企画を中心に、おススメのセミナーを定期的にご案内しております。

ぜひご登録ください。

お申込み：https://x.gd/lCgm4

