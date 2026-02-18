日本発バーバー教育、ガーナ国家制度と連携

株式会社ファイヤーワークス

株式会社ファイヤーワークス（代表取締役社長 ：小松大輔）と特定非営利活動法人CLOUDY（代表理事：銅冶勇人、以下「NPO CLOUDY」）は、ガーナ共和国アクラにて運営する「MR.BROTHERS CUT CLUB BARBER ACADEMY」において、2025年12月22日、第1期・第2期生 計32名の卒業式を開催いたしました。

本取り組みは、日本発のバーバー教育をガーナの国家職業教育制度と連携させる、民間主導の国際人材育成プロジェクトです。

本アカデミーでは、理美容分野における専門技術の習得に加え、ガーナの職業教育制度に接続した教育課程を提供しています。卒業生の多くはすでに現地で就業を開始しており、技術習得を通じた安定的な収入機会の創出につながっています。

式典には、政府関係者、教育機関関係者、業界関係者、卒業生のご家族など、計100名以上が参列しました。当日は、就業等の事情により全員が揃わない中、参加可能な13名の卒業生が代表して出席し、修了証が授与されました。また、ガーナの伝統織物「ケンテ」を用いたストールが贈られ、門出を祝いました。

ガーナ政府が管轄する技術・職業教育訓練機関（TVET）のディレクターである クアーノ・マイケル氏より、「技術習得は人生の選択肢を広げ、収入向上にも直結する。ガーナでの新たな技術教育の取り組みを心から歓迎する」との祝辞が寄せられました。

人口約3,000万人を有するガーナでは、労働人口の約8割がインフォーマルセクターに属し、特に若年層の安定的な雇用機会の不足が社会課題となっています。本プロジェクトは、バーバーという職業を通じて「手に職」を持つ若者を育成し、理美容産業の発展と持続可能な雇用創出を目指す取り組みです。

現在、本バーバーアカデミーは、ガーナ共和国の国家機関であるCommission for Technical and Vocational Education and Training（CTVET）より専門学校としての仮認定を取得しています。

仮認定に基づき、理容師ライセンス（仮認定）を生徒へ交付しており、国家制度に接続した教育課程の運営を行っています。

今後は本認定審査への申請を予定しており、正式な専門学校としての認可取得を目指します。教育制度としての基盤をさらに強化するとともに、卒業生への開業支援や将来的な海外展開の機会創出も視野に入れ、ガーナにおける若年層の雇用創出とカルチャー産業の発展に貢献してまいります。

＜参列者＞

・マイケル・メンサー博士：イースト・レゴン市長

・エンジニア・アゴダ・クリスチャン：ガーナTVETサービス局長

・クアノー・マイケル氏：ガーナCTVET職員

・アンソニー・エシュン弁護士：弁護士

メイン動画YouTube(https://youtu.be/5eqAbcQ20XA)

メイン動画(https://drive.google.com/drive/folders/1ESctOUzCYOGL-6MMndXh0ICYHNVDPVCr?usp=sharing)

卒業生コメント動画(https://drive.google.com/drive/folders/145EvCJzJHKhznkB7CwR1GplDiTYE1M_2?usp=drive_link)

スチール素材（https://fireworks-japan.box.com/s/5ma60p6selmrty5irjd48paj7cld8qcl）

【プロジェクトについて】

人口3,000万人を有するガーナでは、その人口の8割がインフォーマルセクター（謂わゆる日雇い労働者）に属し、特に若年層の失業率の高さが近年問題となっています。

2010年よりアフリカのガーナにて雇用機会の創出に取り組んでいるNPO CLOUDYは、株式会社ファイヤーワークスが運営するMR.BROTHERS CUT CLUBとパートナーシップを組み、ガーナ現地にバーバー育成を通した教育機会と雇用を創出するため、“CLOUDY × MR.BROTHERS CUT CLUB” BARBER ACADEMYの設立を目指すプロジェクトを開始させていただきました。

当プロジェクトは、ガーナにおいてバーバーカルチャーを根付かせ、発展に寄与することに加え、将来的に卒業生への開業支援、海外での活躍機会の提供など、ガーナの若年層の雇用創出も見据えております。



【認定特定非営利活動法人CLOUDY】

2010年に設立された認定特定非営利活動法人。ケニアのスラムに住む子どもたちの支援から始まり、現在ではガーナに学校を建設し教育機会の創出を、工場を建設し雇用機会の創出を、給食提供や性教育を通した健康支援等の活動を実施。 教育・雇用・健康を軸に同じ雲のしたで生きている誰かの曇りの日を思ってアクションしている。

設立：2010年12月

代表：代表理事 銅冶勇人

所在地：東京都東京都渋谷区恵比寿１-16-26 協和ビル2F

HP：https://cloudynpo.org/

Instagram：npo_cloudy

Twitter：@npo_cloudy

【MR.BROTHERS CUT CLUB】

2015年、東京・原宿にてMR.BROTHERS CUT CLUBをスタート。

東京3店舗、大阪2店舗、福岡1店舗、海外ではLos Angels店、Singapore店を展開。

MR.BROTHERS CUT CLUBは、本来の“バーバーの在り方”を重要視。

それは、かつての古き良きバーバーのように、男の身嗜みを整える場であり、様々なライフスタイルを持つ男たちが集い、コミュニケーションが生まれる空間です。

そして、クラシカルなバーバーカルチャーの伝統を受け継ぎながらも、独自のフィルターによって再構築したスタイルを確立し、国内のメンズカットにおける、昨今のバーバーのムーブメントを巻き起こしました。

【株式会社ファイヤーワークス】

2013年に創業。以来、ヴィンテージショップ「Hedy（エディ）」、バーバーショップ「MR.BROTHERS CUT CLUB（ミスターブラザーズカットクラブ）」やアメリカを代表するラガービール「Pabst Blue Ribbon（パブストブルーリボン）」世界50カ国以上で流通している、アジアを代表するポマードブランド「BROSH」（ブロッシュ）等、様々な事業を展開しています。

ビジネスのコンセプトは「カルチャーコネクティブ」。

モノやサービスが持つ元来の価値をいまのシーンにあわせて提供することで、

古き良きカルチャーと現代のカルチャーを繋ぎます。これからもクラフトマンシップへのリスペクトを忘れず、自らの眼と足で時代の流れを日々捉えることで、国内外のカルチャーを守り、育み、愉しむ会社であり続けます。



設立： 2013年1月 株式会社ファイヤーワークス

代表： 代表取締役社長 小松大輔

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-7-1 HIビル4F

HP : https://www.fireworks-japan.jp/

Instagram : mr.brothers_cutclub

Instagram : brosh.jp