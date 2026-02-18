手抜き料理でも特別に見えるテーブルコーディネート5つの法則を公開│忙しい40代女性へ、月に1度の「おうちレストラン」を提案

EarlySummerスペシャル法則５. 生花で空気感と余白を演出

40代からの心地よい暮らし🌿を提案するogawa akiko（EarlySummerスペシャル代表）は、仕事や家事に忙しい40代女性に向け、月に1度の「おうちレストラン」という新しい習慣を提案します。

料理の腕を上げるのではなく、テーブルの空気を少し整えること。買ってきたお惣菜や手抜き料理でもちょっとしたアレンジで特別に見える「テーブルコーディネート5つの法則」を公開しました。

本企画は、SNS時代の“比較疲れ”や罪悪感を手放す等身大の食卓づくりとして、YouTube・Instagram・noteを通じて展開しています。

完璧を目指さなくていい。月に1度の「おうちレストラン」という選択

YouTube動画では5つの法則をわかりやすく解説

仕事や家事、家庭の役割など、40代女性は多くの責任を担う世代です。

時間にも体力にも限りがある中で、

「料理は簡単なものばかり」

「テーブルコーデは難しそう」

「イベントを最近あまり楽しめていない」

と感じることも少なくありません。

さらにSNSを開けば、洗練された暮らしの情報が溢れています。無意識のうちに理想と比較し、「もっとちゃんとしなければ」と自分にプレッシャーをかけてしまう。

そんな“比較疲れ”や小さな罪悪感も、現代の女性たちが抱える背景のひとつです。

本企画は、毎日の食卓を完璧に整えることを目指すのではなく、月に1度だけ、少しだけ整える。それだけで、暮らしにメリハリが生まれ、満足感や自己肯定感につながる。そんな気づきから生まれました。

サービス詳細

本企画は、それぞれ役割の異なる3つのメディアで展開しています。それぞれが同じテーマを扱いながら、体験の深さが少しずつ異なります。

1. YouTube｜完成までの流れを動きで見る

YouTubeでは、『料理は手抜きでも特別に見える｜テーブルコーディネート5つの法則』を、がんばりすぎない大人の整え習慣の一つとして、実例とともに丁寧に紹介しています。

写真では伝わりにくい、

・セッティングの順序

・最低限必要なアイテム

・実際のテーブル全体のバランス

といった「流れ」で体感できる内容です。

▶ 該当YouTube動画はこちら(https://youtu.be/LLjna0uF3uU?si=i4TRzmj2UTCWy_6Q)

2. Instagram│保存して何度でも実践できる形へ

Instagramでは、5つの法則をカルーセル形式で公開。

「こんなお悩みありませんか？」

「完璧を目指さなくていい」

といったメッセージを入口に、すぐに取り入れられる形へと落とし込んでいます。

▶ 該当Instagram投稿はこちら(https://www.instagram.com/p/DUsUbQDExio/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

3. note｜なぜ“月に1度”なのかを言語化

noteでは、なぜ毎日ではなく「月に1度」なのか。

・料理は頑張らなくてOK！

・現実的なテーブルコーディネートとは

・マインドフルネスとウェルビーイングな暮らし

について、文章で丁寧に掘り下げています。

暮らしを整えることが、働き方や生き方の再設計につながる理由を言語化しています。

▶ 該当note記事はこちら(https://note.com/earlysummerspcl/n/n65cb69d17753)

サービス料金

本企画は、YouTube・Instagram・noteにて無料で公開しています。

あわせて、動画内で使用しているテーブルクロスや食器、カトラリーは、日常使いできる実用品としてセレクトショップ「EarlySummerセレクト」で取り扱っています。

価格帯は 1,430円～2,970円（税込）。10,000円以上の購入で送料無料となります。

▶ 使用アイテム一覧ページはこちら(https://earlysummers.official.ec/categories/7198518)

▶ セレクトショップURL

https://earlysummers.official.ec/

今後の展開

前回のリリースでは、オンライン発信を軸にしながら、リアルな場へと展開していく構想をお伝えしました。

半年が経った現在では、YouTube・Instagram・noteとECサイトを連動させることで、暮らしの提案にとどまらず、実際に商品を手に取り、日常の中で体験していただける仕組みが整いつつあります。

今後も、オフラインでのイベント開催や企業とのコラボレーションを視野に入れながら、「40代からの心地よい暮らし🌿」というテーマを軸に、オンラインとリアルを横断するかたちで事業を広げていくことを思い描いています。

代表からのコメント

40代からの心地よい暮らし🌿│ogawa akiko

今の40代は、私も含め多くが昭和生まれです。 私たちの親世代には「結婚したら女性は家庭に入り、家事や子育てに専念する」という価値観が当たり前のようにあり、その影響をいまもどこかで感じる瞬間があります。

一方で、社会は大きく変化し、子育てをしながら働く女性が当たり前の時代になりました。 家庭で求められる役割と、職場で求められる役割。 どちらも完璧にこなそうとすれば、時間も体力もとても足りません。

だから、完璧を目指さなくていい。月に1度だけ、テーブルを少し整える。その小さな習慣から、自分を大切にする時間が始まります。