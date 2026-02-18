こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アジア惣菜「融合」 カムジャパン＆コグマパンを2週間限定販売
あの話題の韓国フードがデパ地下に！おイモなふりしたパンなやつ。
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開するアジア惣菜ブランド「融合」は、2月19日（木）より、話題の韓国フード「カムジャパン」「コグマパン」を2週間限定で販売します。
おやつにもぴったりな、人気の韓国フード「カムジャパン」と「コグマパン」。韓国語でじゃがいもは「カムジャ」、さつまいもは「コグマ」と発声するところから、この名前がついています。
SNSなどでも話題となっており、「コグマパン」はYahoo!検索大賞2025「ネクストブレイク 商品部門」にも選出された注目株です。
アジア惣菜ブランドの名に懸けて、「融合」が手がけた両商品。リアルを追求した見た目とおいしさが生む、想像を超える一口を、ぜひこの機会に体験してみてください。
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。
※どちらの商品も必ず温めてお召し上がりください。【電子レンジ（500Ｗ）約1分30秒／1個あたり】
中身はベーコンとチーズを加えた“ホクホク” 食感のポテトベースに、タルタルソースを合わせたジャーマンポテト。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。トッピングしたきな粉と黒ごま、でこぼことした見た目でじゃがいもそっくりに仕上げています。
「コグマパン」 ￥420（1個）
中身は塩バターと生クリームの入ったほっくり濃厚なスイートポテトに、アーモンド・黒ごまをアクセントにした “甘じょっぱ”な味わい。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。鮮やかな紫色に黒ごま、でこぼことした見た目でさつまいもそっくりに仕上げています。
■販売期間
2026年2月19日（木）〜3月4日（水）
■販売店舗
融合 7店舗
【東京都】銀座三越店、アトレ恵比寿店、東武百貨店 池袋店、アトレ吉祥寺店
【神奈川県】高島屋横浜店
【京都府】ジェイアール京都伊勢丹店
【大阪府】阪急うめだ本店
RF1（アール・エフ・ワン） 1店舗
【愛知県】ジェイアール名古屋タカシマヤ店
※売り切れの際はご容赦ください。
「融合」について
ロック・フィールドのアジア惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開（2026年1月末現在）。
ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
融合ブランドサイト
https://yugo.rockfield.co.jp/
