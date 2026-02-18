パラキシレン市場規模・シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「パラキシレン市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
パラキシレンの世界市場に関する 調査レポートでは、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率5.39%を予測し、2035年末までに540億米ドルの 市場規模を創出すると予測しています。2024年の市場規模は320億ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/289
パラキシレン（PX）は芳香族炭化水素由来の主要な石油化学製品であり、主に接触改質や混合キシレン流から得られます。PXは、精製テレフタル酸（PTA）およびジメチルテレフタレート（DMT）の製造に不可欠な原料であり、これらはポリエステル繊維、ポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂、包装フィルム、工業材料の製造に使用されます。そのため、パラキシレン市場は、世界のプラスチック、繊維、包装産業と密接に関連しており、高性能ポリマーやリサイクル可能材料への需要に支えられています。
数値の差異は、収益ベースか物量ベースかといった分析範囲の違いによるものですが、いずれの分析でもパラキシレン市場が堅調かつ拡大傾向にある点では一致しています。
成長要因
ポリエステルおよびPET需要の拡大
PX需要の主な原動力は、ポリエステル繊維およびPET樹脂生産の世界的な拡大です。これにより、繊維製造、アパレル、ホームファニッシング、自動車用繊維、飲料や消費財向けPETボトル用途が拡大しています。ポリエステルは世界で最も広く使用されている合成繊維の一つであり、地域を問わずPX需要を支えています。
包装産業の成長
軽量性、リサイクル性、食品適合性といったPET包装の利点により、飲料、食品、化粧品、医薬品包装での採用が拡大しています。PET樹脂需要の増加は、PTAおよびDMT製造向けPX消費の増加に直結しています。
新興市場における産業拡大
アジア太平洋、中南米、中東の一部地域では、急速な工業化と所得水準の上昇により、繊維および包装製造能力が拡大しています。中国、韓国、インド、東南アジアにおける製油所一体型石油化学コンプレックスは、安定した原料供給を確保し、PX市場成長を後押ししています。
技術および生産能力の向上
製油所と石油化学設備の統合により効率が向上し、生産コストが低減しています。新しい連続生産技術や触媒の改良により収率が向上し、エネルギー消費も削減され、PX生産の競争力が高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342138/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
製品タイプ別：
精製テレフタル酸（PTA）：PX使用量の90％以上を占める主要用途であり、ポリエステルおよびPET樹脂製造に不可欠です。
ジメチルテレフタレート（DMT）：シェアは小さいものの、特殊ポリエステル用途、フィルム、電子分野など特定特性が求められる用途で重要です。
用途／最終用途別：
繊維：アパレル、家庭用繊維、工業用繊維向けポリエステル繊維生産により最大需要セグメントを形成しています。
