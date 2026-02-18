ボイスレコーダー市場規模・シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「ボイスレコーダー市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
ボイスレコーダーの世界市場規模は2024年に18億米ドル。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率8.0%で拡大し、2035年末には35.1億米ドルを超える見込みです。
ボイスレコーダー市場は、業務用および個人用に音声を録音・保存・再生するための電子機器を対象としています。これらの機器は、従来型のデジタルハンドヘルドレコーダーから、AI統合型の高度なスマートレコーダーまで幅広く含まれます。ボイスレコーダーは、ジャーナリズム、教育、法務、企業、医療、個人の生産性向上分野において、インタビュー、会議、講義、記録作成などで高品質かつ正確な音声収録が求められる場面で不可欠なツールです。近年では、AIベースの文字起こし、クラウド接続、ノイズキャンセリング、ワイヤレスインターフェースなどの革新が進み、デジタル環境における多用途性と重要性が一層高まっています。
地域別では、北米が企業およびメディア分野での高い導入率を背景に大きなシェアを維持しています。一方、アジア太平洋地域は、教育インフラの拡大や消費者・企業双方からの需要増加に支えられ、急速に成長している地域となっています。
主な成長要因
業務・企業用途の拡大
ジャーナリズム、法務、企業、医療分野における信頼性と精度の高い音声記録ツールへの需要が主要な成長要因です。インタビュー、会議、患者記録、証拠収集などにおいて、スマートフォンアプリでは品質、セキュリティ、文字起こし精度が十分でない場合があり、専用レコーダーへの需要が高まっています。
技術革新
自動音声テキスト変換、音声タグ付け、高度なノイズ低減、クラウド同期などのAI機能の統合により、利便性が向上するとともに、ボイスレコーダーが広範なデジタルワークフローに組み込まれています。これらの革新は、コンテンツ制作者、学生、ビジネスユーザーの効率向上に寄与しています。
教育およびeラーニングの拡大
講義、セミナー、研究インタビュー、オンライン講座の録音需要の増加により、市場は拡大しています。デジタルレコーダーは、内容の復習、学習保持率の向上、多様な学習者へのアクセシビリティ改善に貢献しています。
コンテンツ制作およびリモートワークの増加
ポッドキャスト、動画配信、オンラインジャーナリズム、リモート協働の拡大により、市場は従来の専門用途を超えて広がっています。ボイスレコーダーは、マルチメディア制作や遠隔会議において高品質な音声収録を実現する重要なツールとなっています。
デバイスの携帯性向上
