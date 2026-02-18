電子商品監視（EAS）市場規模・シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「電子商品監視（EAS）市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
世界の電子商品監視市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率5.9%を予測し、2035年末までに25億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は15億ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/390
電子商品監視（EAS）市場は、小売セキュリティおよびロスプリベンション技術の中核的分野であり、小売店や商業施設における盗難抑止、在庫ロス（シュリンケージ）の削減、商品保護を目的としています。EASシステムは、タグ、アンテナ、検知器、無効化装置を活用し、商品が不正に店舗外へ持ち出された際に警告を発します。小売犯罪の増加、盗難による運営損失の拡大、高度なセキュリティ技術の導入拡大が、本市場の方向性を形成しています。
地域別では、北米が一般的に最大シェア（30～42％）を占めており、スーパーマーケット、ファッション店舗、大型量販店での広範な導入が背景にあります。欧州およびアジア太平洋も重要な市場であり、特にアジア太平洋地域は組織化小売インフラの成長とともに急速に拡大しています。
市場成長要因
小売盗難およびシュリンケージコストの増加
万引き、組織的小売犯罪、在庫ロスの増加により、小売業者はロスプリベンション技術への投資を強化しています。米国だけでも小売シュリンケージ損失は1,000億米ドルを超えており、盗難抑止およびセキュリティ向上に効果的なEASシステムへの需要を押し上げています。
小売チェーンおよびインフラの拡大
新興市場を中心に、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ファッション店舗、専門店チェーンの急速な拡大が進んでおり、EASソリューションは標準的なセキュリティ構成要素として導入されています。近代的な小売形態では、高い商品回転率に対応し、在庫損失リスクを低減できる堅牢なシステムが求められています。
技術革新
EASとRFID、クラウド接続型分析、AIベース検知、マルチテクノロジー（RF、AM、EM、マイクロ波）との統合により、検知精度の向上、誤報の削減、在庫可視化の強化が実現されています。ハイブリッドEAS/RFIDソリューションは、盗難防止と在庫追跡を同時に可能にし、運用上の付加価値を高めています。
小売業務との統合
EASシステムはPOS、在庫管理システム、オムニチャネル小売プラットフォームと連携するケースが増えており、複数店舗ネットワークにおける運用効率、データ可視性、ロスプリベンション戦略を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342134/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
技術別：
ラジオ周波数（RF）：コスト効率および安定した検知性能により大きなシェアを占めています。
世界の電子商品監視市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率5.9%を予測し、2035年末までに25億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は15億ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/390
電子商品監視（EAS）市場は、小売セキュリティおよびロスプリベンション技術の中核的分野であり、小売店や商業施設における盗難抑止、在庫ロス（シュリンケージ）の削減、商品保護を目的としています。EASシステムは、タグ、アンテナ、検知器、無効化装置を活用し、商品が不正に店舗外へ持ち出された際に警告を発します。小売犯罪の増加、盗難による運営損失の拡大、高度なセキュリティ技術の導入拡大が、本市場の方向性を形成しています。
地域別では、北米が一般的に最大シェア（30～42％）を占めており、スーパーマーケット、ファッション店舗、大型量販店での広範な導入が背景にあります。欧州およびアジア太平洋も重要な市場であり、特にアジア太平洋地域は組織化小売インフラの成長とともに急速に拡大しています。
市場成長要因
小売盗難およびシュリンケージコストの増加
万引き、組織的小売犯罪、在庫ロスの増加により、小売業者はロスプリベンション技術への投資を強化しています。米国だけでも小売シュリンケージ損失は1,000億米ドルを超えており、盗難抑止およびセキュリティ向上に効果的なEASシステムへの需要を押し上げています。
小売チェーンおよびインフラの拡大
新興市場を中心に、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ファッション店舗、専門店チェーンの急速な拡大が進んでおり、EASソリューションは標準的なセキュリティ構成要素として導入されています。近代的な小売形態では、高い商品回転率に対応し、在庫損失リスクを低減できる堅牢なシステムが求められています。
技術革新
EASとRFID、クラウド接続型分析、AIベース検知、マルチテクノロジー（RF、AM、EM、マイクロ波）との統合により、検知精度の向上、誤報の削減、在庫可視化の強化が実現されています。ハイブリッドEAS/RFIDソリューションは、盗難防止と在庫追跡を同時に可能にし、運用上の付加価値を高めています。
小売業務との統合
EASシステムはPOS、在庫管理システム、オムニチャネル小売プラットフォームと連携するケースが増えており、複数店舗ネットワークにおける運用効率、データ可視性、ロスプリベンション戦略を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342134/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
技術別：
ラジオ周波数（RF）：コスト効率および安定した検知性能により大きなシェアを占めています。