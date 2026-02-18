2026年度「ひとり暮らしGUIDE BOOK 」 表紙デザイン学内コンペ表彰式開催 日本国際学園大学学生の優れたデザイン作品が冊子の表紙となる
日本国際学園大学（つくばキャンパス：茨城県つくば市、学長：橋本 綱夫）は、学生教育の一環として、「ひとり暮らし GUIDE BOOK表紙デザインコンペ」を実施しました。この表彰式が、1月16日（金）に日本国際学園大学で行われました。
本コンペは、ジェイ・エス・ビーグループの芸術活動支援において、「学生の作品を磨く力を伸ばし活躍の場を与える」ことを目的とし、実施しています。学生の創造力を形にする場として、昨年に引き続き今年も開催され、優れたデザインが最優秀賞や優秀賞・敢闘賞を受賞しました。
最優秀賞を受賞した生井さん（経営情報学部３年）は、作品について「一人暮らしはジグソーパズルのピースを埋めていく感覚に似ていると感じ、パズルの様子を取り入れつつ、ユニライダー（ジェイ・エス・ビーグループのキャラクター）の日常から一人暮らしを始める皆さんに親しみや楽しさを感じてもらえるように作成しました。試行錯誤を重ね時間をかけた作品で、自分なりの工夫や視点を評価していただき大変嬉しく思います。」と語ってくれました。
また、優秀賞を受賞の柴田さん（経営情報学部３年）は、「朝食を食べているユニライダーとスンダルマ（ジェイ・エス・ビーグループのキャラクター）の日常を描き、何気ない時間の中にある温かさや安心感を込めました。構図を細かく考える難しさを痛感しました。受賞したことで、制作の楽しさを改めて実感しました。」と述べました。
敢闘賞を受賞の関口さん（経営情報学部２年）は、「高校生から大学生、社会人へと、一人暮らしを通じて自立していく姿と思いをユニライダーに込めました。敢闘賞を受賞でき大変うれしいです。」と感想を述べました。
その他参加賞を受賞した学生は、以下のようにコンペティションへの思いを語ってくれました。
「普段の課題とは異なり、制作条件に苦戦しました。企業様からのご依頼を受けているような貴重な経験ができました。」（経営情報学部２年）
主催者の方々は、「一人ひとりの個性が出ており、違った観点と着目点から描かれていて非常に魅力的で、甲乙つけがたい作品ばかりでした。来年も継続して開催しますので、これを機に次回もチャレンジしていただけたら嬉しいです。」と締めくくりました。
最優秀作品および優秀作品は、学生下宿年鑑2026ダイジェスト版 「ひとり暮らし GUIDE BOOK」の表紙となり、本学オープンキャンパス来学者をはじめ、地域に配布されます。今回最優秀賞を受賞した生井さん表紙デザインの冊子は、つくば地域全域での配布が決定しました。「ひとり暮らし GUIDE BOOK」は、UniLife学生マンション情報やひとり暮らしの生活情報などが盛り込まれており、受験生の部屋探しに役立つ情報誌です。ダイジェスト版の発行実績部数は約70万部です。
【受賞者および作品講評】
最優秀賞 生井妃萌乃さん（3年生）
講評：ジグソーパズルのデザインは今までになく、目を惹かれました。見る人が各々の一人暮らしをイメージしやすい作品で、つくばに来た学生に配布するのにマッチしている。
優秀賞 柴田心歩さん（3年生）
講評：ユニライダーとスンダルマの友達が集まってワイワイしているような楽しい空間が、学内配布用のパンフレットにぴったりである。
敢闘賞 関口千奈さん（2年生）
講評：マスコットキャラクターに焦点を当てていて、非常に面白い作品。
参加賞 鈴木翔斗さん（3年生）、松原透さん（3年生）、横見直也さん（3年生）、向囿裕翔さん（3年生）、田村里帆さん（2年生）
