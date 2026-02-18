ショットピーニングショット市場規模予測：2032年には371百万米ドルに到達へ
2026年2月13日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ショットピーニングショット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発行しました。本調査では、ショットピーニングショット市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。ショットピーニングショット市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
ショットピーニングショットは、金属部品表面に高速で投射して圧縮残留応力を付与し、疲労強度や耐久性を向上させるための粒状媒体である。鋼球、セラミック、ガラスなどの材質があり、航空機部品、自動車部品、ばねなどに使用される。粒径や硬度の選択が処理品質に大きく影響する。
ショットピーニングショットの市場規模と成長予測（2026~2032）
ショットピーニングショットの世界市場は、2025年に277百万米ドルと推定され、2026年には288百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で推移し、2032年には371百万米ドルに拡大すると見込まれています。ショットピーニングショット市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
ショットピーニングショット市場の主要セグメント
本レポートでは、ショットピーニングショット市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Steel Shot、 Tangential Shot、 Glass Shot、 Others
ショットピーニングショット市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Shipbuilding、 Automobiles、 Construction Machinery、 Others
ショットピーニングショットの市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Sintokogio、 TOYO SEIKO、 Winoa (Sintokogio)、 Ervin Industries、 Saint-Gobain、 Wheelabrator、 Spajic、 Fuji Manufacturing、 Metaltec Steel Abrasive、 ITOH KIKOH、 Ujiden Chemical、 Engineered Abrasives、 NICCHU CO.,LTD.、 AGSCO Corporation、 Zibo TAA Metal Technology、 Shandong Kaitai Group、 Shandong Huatong Metal Abrasives、 JiangSu Brator SteelShot、 Chiye Glass Bead、 Kunshan Carthing Precision
ショットピーニングショット市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、ショットピーニングショット市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。
ショットピーニングショットは、金属部品表面に高速で投射して圧縮残留応力を付与し、疲労強度や耐久性を向上させるための粒状媒体である。鋼球、セラミック、ガラスなどの材質があり、航空機部品、自動車部品、ばねなどに使用される。粒径や硬度の選択が処理品質に大きく影響する。
ショットピーニングショットの市場規模と成長予測（2026~2032）
ショットピーニングショットの世界市場は、2025年に277百万米ドルと推定され、2026年には288百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で推移し、2032年には371百万米ドルに拡大すると見込まれています。ショットピーニングショット市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
ショットピーニングショット市場の主要セグメント
本レポートでは、ショットピーニングショット市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Steel Shot、 Tangential Shot、 Glass Shot、 Others
ショットピーニングショット市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Shipbuilding、 Automobiles、 Construction Machinery、 Others
ショットピーニングショットの市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Sintokogio、 TOYO SEIKO、 Winoa (Sintokogio)、 Ervin Industries、 Saint-Gobain、 Wheelabrator、 Spajic、 Fuji Manufacturing、 Metaltec Steel Abrasive、 ITOH KIKOH、 Ujiden Chemical、 Engineered Abrasives、 NICCHU CO.,LTD.、 AGSCO Corporation、 Zibo TAA Metal Technology、 Shandong Kaitai Group、 Shandong Huatong Metal Abrasives、 JiangSu Brator SteelShot、 Chiye Glass Bead、 Kunshan Carthing Precision
ショットピーニングショット市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、ショットピーニングショット市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。