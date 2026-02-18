【テクニカルAIO/LLMO支援サービス】世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団／東京SEOメーカーAIO戦略室が、構造化データから整える―テクニカルAIO/LLMO対策の新サービスを開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342141/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、【テクニカルAIO/LLMO支援サービス】を開始しました。
AIに“正しく解釈される”サイト構造へ。
構造化データから整える
― テクニカルAIO/LLMO対策
テクニカルAIO/LLMOとは、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できるようサイト構造・コード・メタ情報・制御ファイルを最適化するAIO/LLMO施策です。
生成AIは文章だけでなく構造化データやサイト構造を見て理解するため、テクニカルAIO/LLMO（AIO/LLMO内部対策）による最適化が不可欠です。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?テクニカル対策の何から始めればいいか分からない。
→AI検索に自社情報が出てこず、技術面に不安を感じている。
?コンテンツはあるのに、AIに引用・要約されない。
→原因は内容ではなく、構造や技術設計ではないかと感じている。
?SEO対策とAIO/LLMOの対策の違いが判らない。
→どのテクニカル対策がいいか判断基準がなく不安。
?テクニカルAIO/LLMOの必要性は分かるが手が回らない
→今のSEO対策で十分なのか、確信が持てずにいる。
◎テクニカルAIO/LLMOとは
構造化データとサイト構造を最適化し、生成AIに正しく意味を伝えるのがテクニカルAIO/LLMOです。
テクニカルAIO/LLMOとは、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できるよう、サイト構造・コード・メタ情報・制御ファイルを最適化するAIO/LLMO施策です。
生成AIは、コンテンツの文章だけでなく、構造化データや内部構造、クローラー制御情報といった技術的なシグナルをもとに「このページは何を扱っているのか」「どの情報が信頼できるのか」を判断しています。
そのため、コンテンツAIO/LLMOだけでは不十分であり、テクニカル領域の最適化が、AIに正しく理解されるための前提条件となります。
テクニカルAIO/LLMOでは、構造化データ（Schema.org／JSON-LD）、エンティティ情報を補強する技術設計、内部リンクやディレクトリ構造、llms.txt・robots.txtのAI対応設定、そしてAIが解析しやすいHTML構造の整理を通じて、生成AIにページの意味や関係性を正しく伝えます。
【特徴】
?構造化データを軸にした「AI理解設計」
→テクニカルAIO/LLMOでは、構造化データを単なるSEO対策としてではなく、生成AIに「ページの意味・役割・関係性」を伝えるための設計図として活用します。Schema.org（JSON-LD）を中心に、企業・サービス・実績・著者などのエンティティ情報を一貫して整理・実装。AIが誤解なく情報を把握できる状態をつくり、引用・要約されやすい前提条件を整えます。
?AIが理解しやすいサイト構造・内部設計
→生成AIは、単一ページではなく、サイト全体を「知識のネットワーク」として理解します。テクニカルAIO/LLMOでは、内部リンク構造、ディレクトリ設計、HTMLの意味構造を整理し、AIが文脈や情報のつながりを追いやすいサイト構造を構築。コンテンツの価値を正しくAIに届けます。
?llms.txt・robots.txt・HTML最適化
→テクニカルAIO/LLMOは、生成AIがどの情報を取得・解析するかというクローラー視点の最適化まで含みます。llms.txtやrobots.txtのAI対応設定、見出し階層や不要ノイズの除去などを通じて、AIに読ませるべき情報を正確に伝える制御設計を行います。
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、【テクニカルAIO/LLMO支援サービス】を開始しました。
AIに“正しく解釈される”サイト構造へ。
構造化データから整える
― テクニカルAIO/LLMO対策
テクニカルAIO/LLMOとは、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できるようサイト構造・コード・メタ情報・制御ファイルを最適化するAIO/LLMO施策です。
生成AIは文章だけでなく構造化データやサイト構造を見て理解するため、テクニカルAIO/LLMO（AIO/LLMO内部対策）による最適化が不可欠です。
≪こんなお悩みありませんか？≫
?テクニカル対策の何から始めればいいか分からない。
→AI検索に自社情報が出てこず、技術面に不安を感じている。
?コンテンツはあるのに、AIに引用・要約されない。
→原因は内容ではなく、構造や技術設計ではないかと感じている。
?SEO対策とAIO/LLMOの対策の違いが判らない。
→どのテクニカル対策がいいか判断基準がなく不安。
?テクニカルAIO/LLMOの必要性は分かるが手が回らない
→今のSEO対策で十分なのか、確信が持てずにいる。
◎テクニカルAIO/LLMOとは
構造化データとサイト構造を最適化し、生成AIに正しく意味を伝えるのがテクニカルAIO/LLMOです。
テクニカルAIO/LLMOとは、生成AIがWebサイトを正しく理解・解釈・評価できるよう、サイト構造・コード・メタ情報・制御ファイルを最適化するAIO/LLMO施策です。
生成AIは、コンテンツの文章だけでなく、構造化データや内部構造、クローラー制御情報といった技術的なシグナルをもとに「このページは何を扱っているのか」「どの情報が信頼できるのか」を判断しています。
そのため、コンテンツAIO/LLMOだけでは不十分であり、テクニカル領域の最適化が、AIに正しく理解されるための前提条件となります。
テクニカルAIO/LLMOでは、構造化データ（Schema.org／JSON-LD）、エンティティ情報を補強する技術設計、内部リンクやディレクトリ構造、llms.txt・robots.txtのAI対応設定、そしてAIが解析しやすいHTML構造の整理を通じて、生成AIにページの意味や関係性を正しく伝えます。
【特徴】
?構造化データを軸にした「AI理解設計」
→テクニカルAIO/LLMOでは、構造化データを単なるSEO対策としてではなく、生成AIに「ページの意味・役割・関係性」を伝えるための設計図として活用します。Schema.org（JSON-LD）を中心に、企業・サービス・実績・著者などのエンティティ情報を一貫して整理・実装。AIが誤解なく情報を把握できる状態をつくり、引用・要約されやすい前提条件を整えます。
?AIが理解しやすいサイト構造・内部設計
→生成AIは、単一ページではなく、サイト全体を「知識のネットワーク」として理解します。テクニカルAIO/LLMOでは、内部リンク構造、ディレクトリ設計、HTMLの意味構造を整理し、AIが文脈や情報のつながりを追いやすいサイト構造を構築。コンテンツの価値を正しくAIに届けます。
?llms.txt・robots.txt・HTML最適化
→テクニカルAIO/LLMOは、生成AIがどの情報を取得・解析するかというクローラー視点の最適化まで含みます。llms.txtやrobots.txtのAI対応設定、見出し階層や不要ノイズの除去などを通じて、AIに読ませるべき情報を正確に伝える制御設計を行います。