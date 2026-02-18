株式会社マトリックスコミュニケーションズ(本社：千葉市、代表取締役：松田 茂、以下マトリックスコミュニケーションズ)は、現在販売中のUSB-Cに対応した小型ワイヤレスディスプレイ送受信機の日本専用モデル「Compact Mate 2 C1＋R1 JP（以下、MCCMT250）」の送信機(C1)に被せることで、保護性と使いやすさを両立した専用シリコンプロテクター「ホワイトハット」を開発。2026年2月1日以降のご注文より標準同梱することをお知らせいたします。

「ホワイトハット」は、送信機(C1)をデバイスから取り外す際、本体に被せることで、USB-C端子の保護に役立ちます。またベンチレーター(通気孔)から熱を逃がすため、指へ伝わる熱さを和らげます。





MCCMT250にホワイトハットを装着2





ホワイトハット









■「ホワイトハット」開発始の背景

現在発売中のワイヤレスディスプレイ送受信機「MCCMT250」は、コンパクトサイズでありながら無線接続の安定性とスムーズな映像伝送を実現し、ビジネスから教育現場まで幅広く活用されています。業界最小レベルに軽量化された本体では、高性能な画像処理による熱が発生します。熱に対する安全基準はISOに準拠していますが、より安心して日常的にご利用いただくため、ユーザー様から寄せられた「触れた際の熱さを和らげてほしい、抜き差しの際の端子の保護対策がほしい」という声を受け、この度、耐衝撃性とグリップ感に優れた専用シリコンプロテクターを開発し「ホワイトハット」と命名。標準の付属品として同梱することといたしました。ちなみに、名前の由来は、ホワイトハッカー(善良な目的でサイバー攻撃から社会を守る人たち)が被る白い帽子(ホワイトハット)をイメージしています。









■「ホワイトハット」の特長

●優れた保護性能

・柔軟性のある高品質シリコンを採用し、日常的な擦り傷や軽微な衝撃から本体を守ります。

●滑りにくい質感

・机上や手からの落下を防止するグリップ性を向上。現場での取り扱いがより安心に。

●シンプルで清潔感のあるホワイトカラー

・「MCCMT250」に調和するホワイト色でビジネスシーンにも自然に馴染みます。

●着脱しやすい一体型設計

・本体にぴったりフィットする形状でありながら、用途に応じて簡単に脱着可能。









■「ホワイトハット」の仕様

・材質：シリコンゴム硬度80度

・耐熱温度：約200度(瞬間的温度)

・使用可能な温度範囲：-5度～40度(基本的には一般生活温度)

・色：白色

・寸法：20mm x 37mm x 18mm(高さ x 幅 x 厚み）

・重さ：3g









■「ホワイトハット」の取扱い上の注意

・シリコンゴムは引き裂き強度、摩耗強度が他材質に比べ低い特徴があります。

・紫外線等蛍光灯の明かりにも対して変色の可能性があります。

・直射日光や高温多湿になる場所での保管は避けてください。

・乳幼児の手の届かないところでご使用ください。









■使用対象製品

・MCCMT250(Compact Mate 2 C1＋R1 JP)

※上記の製品に、順次「ホワイトハット」を同梱いたします。









■同梱開始時期について

・2026年2月1日以降のご注文品より順次同梱いたします。

なお、既にMCCMT250ご購入済みのお客様向けの単品販売については、弊社営業までお問合せ下さい。









■【MCCMT250(Compact Mate 2 C1＋R1 JP)】について

・国内専用、業界最小クラスのUSB-C対応のワイヤレスディスプレイ送受信機です。送信機(C1)をThunderbolt3/4あるいはDP ALTに対応したUSB-C端子に繋ぎ、受信機(R1)を大型モニターやプロジェクターのHDMI端子に繋いで、送受信機間を専用無線でつなぎます。通信距離は約20メートル。コンプライアンス(法令遵守)を念頭に技術基準適用証明(Telec)認証を取得した日本専用モデルです。また、オプション設定により1台の受信機(R1)に対して複数の送信機(C1)の運用も可能です。(画面投影できるのは1台のみ。設定できる送信機の台数制限はありません。)









●主な特徴

1.通信距離は約20メートル。HDMIケーブルを無線に置き換えて利用できます。

2.約12gの送信機(C1)と23gのHDMI受信機(R1)は、ポケットサイズで持ち運びも容易です。

3.送信機(C1)と受信機(R1)の間はダイレクト通信のためWiFiネットワークにつなげずに、すぐに利用できます。

4.送信機(C1)は、USB-C DP ALTまたはThunderbolt3/4の規格で利用できます。給電とデータ送信は同時に1端子だけで行えます。

5.画面転送の開始と停止は、HDMIケーブルと同じように、送信機(C1)をUSB-C端子からの抜き差しで行います。(接続操作不要)

6.フルHD(1920x1080)60fpsの動画と音声を同時に高速投映できます。(低遅延)

7.技適基準適合証明(Telec)取得済み(送受信機ともに)

8.複数台の送信機(C1)を1台の受信機(R1)とペアリングして、送信機(C1)を複数人に配布して、各自が順番に投映できます。(送信機と受信機は1対1。接続できた順)。









●利用可能機器の例

・USB-C(Thunderbolt3/4)端子を備えたWindows10/11パソコン

・USB-C端子を備えたiMac, Macbook, iPad pro, 並びに、iPad10、iPad mini6、

iPad air4、iPhone17/17 Pro/17 pro MAX/16/16 pro/ 15/15 pro/15 plus/

15 pro Max(iPhone16eは除く)

・Chromebook





＜USB-C DP-ALT対応のAndroidスマートフォン(2025年12月末現在)＞

・Google ：Pixel 10/ Pixel 9 Pro Fold/9 Pro XL/9 Pro/9/9a, 8 Pro/8/8a

・SONY ：Xperia 1VI/1V/1IV/1III、Xperia 5V/5IV/ 5III、

Xperia 10 III/10III Lite、Xperia Pro-1

・SAMSUNG：Galaxy S25 ULTRA/S25、Z Flip6/Flip5、Z Fold6/Fold5/Fold4/

Fold3、5G、S24 ULTRA/S24/S24FE、S23 FE/S23/S23 ULTRA、

S22/S22 ULTRA

・SHARP ：AQUOS R10/sense10/9/8, R9/R9 Pro, R8/R8 Pro, R7, zero6/R6

・FCNT ：Arrows Alpha/NX9/5G

・ASUS ：ROG Phone6/6Pro/5S/5S ULTIMATE/5





*各機種の対応の有無に関する最新状況は、メーカーもしくは販売店にお問い合わせください。









●導入例

【大学や研究機関】

学内において、研究者のパソコン画面を学内設置の大型モニターへ投影するには、学内のネットワーク経由で行うケースが多く、外から持ち込んだ個人のデバイスなどは、安全上、学内ネットワークへの接続が制限されるため、投影ができません。一方、外部から持ち込んだパソコンでも、MCCMT250を使って、1対1の通信で安全に無線投影ができるため、全国30以上の大学で導入されています。





【第2期GIGAスクールの学校】

校務用ネットワークと授業用ネットワークが分離された校内で、ネットワーク毎にそれぞれ2台のパソコンを用意するは必要ありません。教員用パソコン1台を校務用ネットワークにつないだまま、教室に持ち込んでも、デジタル教科書などが表示された校務用パソコン画面を無線で電子黒板へ投影ができるため導入されました。ある教育委員会では、1,000人以上の教員に1台づつ配布し利用されています。





【建設業】

人の出入りが多く、危険防止のため、ケーブル配線を1本でも減らしたい大手ゼネコンの建設現場事務所で導入されました。





【製造業】

工場内の機器が出すモーターノイズと重なる2.4Ghz帯の無線の利用が難しい工場内でも、5Ghz帯でつながるため、導入されています。





【商社】

生産性向上を目的に、客先訪問時、お客様のWiFiネットワークにつなげずに利用できるため、プレゼンの習慣化とスキルアップにつなげる営業支援ツールとして導入されました。





【病院、クリニック】

院内入口の案内モニターや診察室、検査室内のモニターへHDMIケーブルを無くして無線投映でご利用中です。









＜株式会社マトリックスコミュニケーションズについて＞

2008年設立。無線技術、通信技術、インターネット技術を融合した新しい情報通信機器およびアプリケーションソフトウェアの企画開発および販売を手がけています。累計3万台以上のワイヤレスディスプレイアダプターを国内の自治体や学校、大手企業への販売実績があります。またワイヤレスディスプレイをはじめ、ネットワークのエキスパートとして、導入前の接続検証をはじめ、導入後の機能改善などのサポートサービスもご提供しています。さらに、無線化によりケーブルの削減を提唱しSDGsへの取り組みを行っています。





※本文中に記載の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。