近畿大学薬学部（大阪府東大阪市）医療薬学科教授 多賀淳らが技術協力し、大阪の台所・黒門市場発のコスメブランドSea&me株式会社※（東京都中央区）が発売しているスッポンコラーゲン化粧品「スペリオルワンシリーズ」がリニューアルされます。令和8年（2026年）3月1日（日）に、保湿洗顔石鹸、保湿クリーム、導入美容液、保湿化粧水の4商品を発売します。また、発売に先駆け、2月18日（水）から24日（火）まで、ベルナチュレール新宿高島屋店（東京都渋谷区）でお披露目イベントを実施します。※旧社名：株式会社クロモンコスメティック【本件のポイント】●累計販売個数50万個突破の人気商品スッポンコラーゲン化粧品「スペリオルワンシリーズ」がリニューアル●化粧品の成分はそのままに、環境に配慮したバイオプラスチック容器に変更●ベルナチュレール新宿高島屋店で、リニューアル商品のお披露目イベントを実施【本件の内容】スッポンコラーゲン化粧品「スペリオルワンシリーズ」は、大阪・黒門市場にある昭和23年（1948年）創業の有名鮮魚店・株式会社新魚栄の子会社から販売されています。平成25年（2013年）の創業時から近畿大学薬学部が技術協力しており、学生が卒業研究において最適化した条件で抽出した高純度スッポン天然コラーゲン「ロングレングスコラーゲン」を配合した化粧品です。使用しているスッポンは、静岡県立焼津水産高等学校栽培漁業科の生徒たちが、実習として"ストレスを与えない飼育環境で抗生物質や薬剤を一切使わない"ことにこだわって育てたものです。誕生から13年の月日を重ね、海外への輸出も含め、累計販売個数は50万個を突破しています。このたび、SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」の達成に寄与するため、「スペリオルワンシリーズ」をリニューアルし、環境に配慮したバイオプラスチック容器に変更しました。新シリーズにおいても、長年人気を博した「ロングレングスコラーゲン」を核原料に採用しています。また、社名を「株式会社クロモンコスメティック」から自然をイメージできる「Sea&me株式会社」へと変更しました。新宿高島屋で実施するお披露目イベントでは、保湿洗顔石鹸、保湿クリーム、導入美容液、保湿化粧水を紹介し、店頭で実際に商品を体感したうえでご購入いただくことが可能です。4つの商品は、Sea&me株式会社の公式オンラインショップをはじめ、各店舗では3月1日（日）から順次販売を開始します。【販売概要】商品名 ：スペリオルワン モイスチャーソープ＜保湿洗顔石鹸＞内容量 ：80g価格 ：3,850円（税込）商品名 ：スペリオルワン ローズグロウクリーム＜保湿クリーム＞内容量 ：30g価格 ：6,600円（税込）商品名 ：スペリオルワン ブルーミングジェルセラム＜導入美容液＞内容量 ：50g価格 ：5,500円（税込）商品名 ：スペリオルワン フローラルデューローション＜保湿化粧水＞内容量 ：80mL価格 ：5,500円（税込）発売日 ：令和8年（2026年）3月1日（日）から順次 ※公式オンラインショップは2月18日（水）から先行販売取扱店舗：Sea&me株式会社 公式オンラインショップ（https://spo-seaandme.jp/） ベルナチュレール玉川高島屋店（東京都世田谷区玉川3-17-1） 大阪高島屋 1階 化粧品売場事務所（大阪市中央区難波5丁目1番5号）他お問合せ：Sea&me株式会社 TEL（06）6643-9166 ※受付時間9：00～17：00 土・日・祝日除く【イベント概要】日時 ：令和8年（2026年）2月18日（水）～24日（火）10：30～19：30場所 ：新宿高島屋 2階 ベルナチュレール新宿高島屋店 （東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号、JR各線「新宿駅」から徒歩約2分）内容 ：リニューアル商品のサンプル配布、テスター体感、販売お問合せ：Sea&me株式会社 TEL（06）6643-9166 ※受付時間9：00～17：00 土・日・祝日除く【Sea&me株式会社】所在地 ：東京都中央区日本橋兜町17-1代表者 ：代表取締役 網干貴之設立 ：平成25年（2013年）8月事業内容 ：化粧品・医薬部外品・医薬品の製造及び販売資本金 ：500万円ホームページ：https://spo-seaandme.jp【関連リンク】薬学部 医療薬学科 教授 多賀淳（タガアツシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/806-taga-atsushi.html薬学部https://www.kindai.ac.jp/pharmacy/