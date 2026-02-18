【静岡市×音声メディア】＃耳で就活　企業のリアルな”声”を届けるPodcast番組が始動！

静岡市

静岡市はこれまで、若者が地域企業の魅力や人柄に触れる機会が少なく、企業との接点づくりが大きな課題となっていました。

そこで、静岡市と市内のスタートアップ企業である株式会社Otonoが連携し、市内企業の魅力や働き方を若者へ発信する音声番組“Shizu-Biz VOICE（シズビズボイス）”のポッドキャストで配信する実証事業を開始しました。

リアルな声やストーリーでの就職支援と地元定着を促進し、企業と若者の新たな出会いを創出します。

【視聴方法等】

ポッドキャストサービス（Spotify、Apple Podcast等）で公開中！

https://creators.spotify.com/pod/profile/shizu-biz-voice(https://creators.spotify.com/pod/profile/shizu-biz-voice)

検索ワード「 Shizu-Biz VOICE」



【番組内容】

静岡市内の企業経営者や若手社員へのインタビューを通じて、企業の強み・魅力・社風・働き方・キャリアパスなどを音声で紹介します。主に就職を控える学生やUターン転職を考える若者などに利用者の多いポッドキャストで発信し、就職支援と地元定着の促進を目指します。本実証事業で取組の効果や課題を検証します。（コンテンツは継続的に拡充していきます。）

【番組の特徴】

●声だからこそ伝わる、企業の空気感・人となり

●業界・条件検索では出会えない企業との偶発的な接点

●経営者・社員のリアルな言葉を、そのまま届けるインタビュー形

●通勤・通学中など“ながら聴き”で気軽に情報収集が可能

【連携先】株式会社Otono

静岡市を拠点に「音声×ストーリー」で地域の魅力や企業情報を発信する事業を展開。GPS連動型音声ガイドサービスなどを通じて、観光や地域活性化のプロモーションに貢献しています。

【番組紹介】

静岡の「働く」を、声で知る！Shizu-Biz VOICE（シズビズボイス）

求人サイトでは分からない、webサイトでは伝わりきらない、企業の“リアル”こそおもしろい。

この番組は、日本の真ん中・静岡市の多彩な企業を声でご紹介する番組です。

知らなかったあの仕事が、ググっと身近にリアルになる。そんな“働く現場”を「声」で届けるPodcastです。



2025年12月より番組開始。

毎月ユニークな静岡市の企業をご紹介していきます！

業種業界、企業規模もさまざま、社長から新人社員さんまで、ご登場者さんのお立場もさまざま。

このPodcastを聞いて、新たな企業の魅力を発見してください！



【ご意見・ご感想を大募集中！】

Shizu-Biz VOICEは皆さんのご意見ご感想を心待ちしています！

アンケートフォームはこちら forms.gle/nwiAv8HVjC5ZTyUt8

【Instagram】

https://www.instagram.com/shizubizvoice/



------

▼ナビゲーター

ラジオパーソナリティ・イベントMC しなっち



▼企画・運営

株式会社Otono otono.site/



▼協力

静岡市 経済局 商工部

商業労政課 雇用・産業人材係

Tel：054-354-2430