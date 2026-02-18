【静岡市×音声メディア】＃耳で就活 企業のリアルな”声”を届けるPodcast番組が始動！
静岡市はこれまで、若者が地域企業の魅力や人柄に触れる機会が少なく、企業との接点づくりが大きな課題となっていました。
そこで、静岡市と市内のスタートアップ企業である株式会社Otonoが連携し、市内企業の魅力や働き方を若者へ発信する音声番組“Shizu-Biz VOICE（シズビズボイス）”のポッドキャストで配信する実証事業を開始しました。
リアルな声やストーリーでの就職支援と地元定着を促進し、企業と若者の新たな出会いを創出します。
【視聴方法等】
ポッドキャストサービス（Spotify、Apple Podcast等）で公開中！
https://creators.spotify.com/pod/profile/shizu-biz-voice(https://creators.spotify.com/pod/profile/shizu-biz-voice)
検索ワード「 Shizu-Biz VOICE」
【番組内容】
静岡市内の企業経営者や若手社員へのインタビューを通じて、企業の強み・魅力・社風・働き方・キャリアパスなどを音声で紹介します。主に就職を控える学生やUターン転職を考える若者などに利用者の多いポッドキャストで発信し、就職支援と地元定着の促進を目指します。本実証事業で取組の効果や課題を検証します。（コンテンツは継続的に拡充していきます。）
【番組の特徴】
●声だからこそ伝わる、企業の空気感・人となり
●業界・条件検索では出会えない企業との偶発的な接点
●経営者・社員のリアルな言葉を、そのまま届けるインタビュー形
●通勤・通学中など“ながら聴き”で気軽に情報収集が可能
【連携先】株式会社Otono
静岡市を拠点に「音声×ストーリー」で地域の魅力や企業情報を発信する事業を展開。GPS連動型音声ガイドサービスなどを通じて、観光や地域活性化のプロモーションに貢献しています。
【番組紹介】
静岡の「働く」を、声で知る！Shizu-Biz VOICE（シズビズボイス）
求人サイトでは分からない、webサイトでは伝わりきらない、企業の“リアル”こそおもしろい。
この番組は、日本の真ん中・静岡市の多彩な企業を声でご紹介する番組です。
知らなかったあの仕事が、ググっと身近にリアルになる。そんな“働く現場”を「声」で届けるPodcastです。
2025年12月より番組開始。
毎月ユニークな静岡市の企業をご紹介していきます！
業種業界、企業規模もさまざま、社長から新人社員さんまで、ご登場者さんのお立場もさまざま。
このPodcastを聞いて、新たな企業の魅力を発見してください！
【ご意見・ご感想を大募集中！】
Shizu-Biz VOICEは皆さんのご意見ご感想を心待ちしています！
アンケートフォームはこちら forms.gle/nwiAv8HVjC5ZTyUt8
【Instagram】
https://www.instagram.com/shizubizvoice/
------
▼ナビゲーター
ラジオパーソナリティ・イベントMC しなっち
▼企画・運営
株式会社Otono otono.site/
▼協力
静岡市 経済局 商工部
商業労政課 雇用・産業人材係
Tel：054-354-2430