PLACOLEWEDDING「プランナーランキングプラコレアワード2025 AUTUMN」ウェディングプランナー全国1~3位受賞のウェディングプランナーを発表

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、「プランナーランキングプラコレアワード2025 AUTUMN」の受賞プランナーが決定し、受賞限定プライズバッジを贈呈したことをお知らせいたします。

「プランナーランキングプラコレアワード2025 AUTUMN」受賞プランナー決定！

この度、2025年9月より3ヶ月間実施し、PLACOLEWEDDINGに登録する、全国2377名のウェディングプランナーを対象とした、PLACOLEWEDDING「プランナーランキングプラコレアワード2025 AUTUMN」受賞プランナーが決定。全国1位～3位に輝いた受賞プランナーには受賞限定プライズバッジを贈呈いたしました。「プランナーランキングプラコレアワード」とは、ウェディングレポートのステキ総数が多い上位30名の人気ウェディングプランナーが掲載されるコンテンツ。その中でも全国1位～3位に輝いたウェディングプランナーに、プライズバッジを贈呈しております。

プラコレウェディング：https://pla-cole.wedding/

受賞プランナーの詳細

１位 京都アートグレイスウエディングヒルズ 野中 幹郎 さま

プランナーページ：https://pla-cole.wedding/planners/2481

コメント

結婚式って、不思議です。一日で終わってしまうのに、ずっと心に残る。ほんの数時間なのに、一生の宝物になる。そんな“魔法みたいな時間”をつくるお手伝いができるこの仕事が、僕はとても好きです。気づけば40歳になり、これまでたくさんのカップルと一緒に、笑ったり、泣いたり、時には一緒に悩んだりしながら、特別な一日をつくってきました。たくさんの結婚式を見てきたからこそ思うのは、「正解」はひとつじゃないということ。おふたりらしいカタチ、おふたりだけのストーリー、そして、誰よりも楽しんでほしい笑顔たち。そんな“世界にひとつだけの結婚式”を、一緒に探していくのが僕の役目です。大人になった今だからこそ、ちょっとした言葉のあたたかさや、さりげない気づかいの大切さを、前よりずっと感じられるようになりました。たくさんの「幸せの瞬間」に立ち会ってきたからこそ、おふたりにも心から「よかった」と思ってもらえる一日を届けたいと思っています。ぜひ、一緒に楽しい打ち合わせをしながら、夢をカタチにしていきましょう。その日が、おふたりにとって人生で一番幸せな一日になりますように

2位：RWEDDINGS 鈴木愛美さま

プランナーページ：https://pla-cole.wedding/planners/5094

コメント

心に残る、しあわせの原点となるような1日を創るために、「なぜ結婚式をするのかを改めて考えること」今の時代、結婚式をしない選択をされる方も多い中、なぜ結婚式をしようと思ったのか、おふたりの大切なゲストに何を感じもらい、何を届けたいのか、そして、おふたりでどんな未来を歩んでいきたいのかを考えた先に「軸」が見えてくると思います。ぜひ一緒にその軸を見つけていきましょう。

3位：FUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORT 高橋侑香里さま

プランナーページ：https://pla-cole.wedding/planners/1207

コメント

結婚式は誰もが初めてのことなので、「わからないこと」がわからないですよね。良い結婚式にしたいからこそ、これから皆様が悩んでしまいそうなポイントや、おすすめポイント、気になるお金のこと、しっかりお伝えいたします。結婚式はいろんな経験をさせていただいているので、カジュアルなものからフォーマルのものまで、「ふたりらしさ」と「ゲストが喜ぶ」を掛け合わせた結婚式をご提案いたします。

「プランナーランキングプラコレアワード」の意義

本アワードは、全国のウェディングプランナーたちの新郎新婦・結婚式への想いが形となる機会です。各ウェディングプランナーと新郎新婦の個性と実績が集約された「ステキ総数」を基に評価されるため、実際のカップルたちの声が最も重要な指標となっています。このランキングを通じて、プランナーたちのプロフェッショナルな姿勢や、カップルとの温かなエピソードが広く共有されることを目的としています。PLACOLEWEDDINGは、今後もウェディングプランナーとカップルをつなぐ架け橋として、最高の結婚式のプロデュースを支援し続けます。結婚式の魅力を最大限に引き出し、お二人の理想を実現するお手伝いを行ってまいります。

今月のカバーモデル

■2月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 田鍋梨々花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202602-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

