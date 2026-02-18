2026年3月から資金調達サービス「YELL BANK」のサービスロゴがリニューアル。「YELL」に由来する“応援”を表した新デザインへ！

BASE株式会社

BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太 以下 BASE）が運営する資金調達サービス「YELL BANK（エールバンク）」は、2026年3月より、サービスロゴをリニューアルすることをお知らせいたします。

新しいサービスロゴは、サービス名の「YELL」に由来する“応援”の意味をより直感的に伝えるため、メガホンをモチーフにしたデザインへと刷新しました。

＜資金調達サービス「YELL BANK（エールバンク）」とは＞

「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様が、リスクを負うことなく即時に資金調達できる、プラットフォーム連携型の金融サービスです。「YELL BANK」は、プラットフォームユーザーである事業者様の利用実績データをもとにAIが将来債権を自動評価いたします。評価した将来債権を「YELL BANK」が買い取ることで、事業者様は将来の売上を“今すぐ”事業に活用することができます。

「YELL BANK」は、非金融事業者様が自社サービスの中に金融機能を組み込むエンベデッド・ファイナンスを展開し、連携するプラットフォーマーのサービスに自然に組み込むことで、スピーディーかつ柔軟な資金調達を実現し、MSMB（Micro, Small and Medium Business）の成長を支える金融基盤として、プラットフォームサービスの価値向上につながる連携を推進しています。

■「YELL BANK」サービスロゴのリニューアル背景

「YELL BANK」は、2018年12月に開始した資金調達サービスで、現在は当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」を利用するショップオーナー様、BASEグループのPAY株式会社が運営するオンライン決済サービス「PAY.JP（ペイドット ジェーピー）」の加盟店様に提供しています。

ショップオーナー様や加盟店様が直面する資金繰りの課題に向き合い、その挑戦を後押しすることを目的にサービスを展開してまいりましたが、「YELL BANK」は、これからも、より多くの事業に挑戦する事業者様の意思決定や次の一歩に寄り添い、挑戦を支える存在でありたいと考えています。そして、こうした想いと、事業者様に寄り添った存在であることをこれまで以上に表現するため、サービスロゴのリニューアルを実施いたします。

■サービスロゴリニューアル概要

＜リニューアル時期＞

2026年3月（※）

（※）「BASE」を利用するショップオーナー様向けサービスサイト（ https://yellbank-lp.thebase.com ）に掲載しているサービスロゴは、3月2日（月）に切り替わります。

＜新ロゴが伝える「YELL BANK」の姿勢＞

「YELL BANK」の新しいサービスロゴは、MSMBの事業者様の挑戦を支える資金調達サービスとして、「挑戦を続ける人の隣に立つ存在」であることを視覚的に表現したものです。

静かで力強い佇まいを通じて、事業者様一人ひとりの挑戦に寄り添う「YELL BANK」の姿勢を表しています。

＜デザイン・テーマカラー＞

フォントはシンプルで安定した形状を、テーマカラーは黒と白を採用。金融サービスとしての信頼感を備えながらも、「YELL」に込めた、事業者様の未来を支える”応援”の想いを表現するため、メガホンをモチーフとしました。親しみやすい印象を意識し、金融サービスに対する心理的な抵抗感を和らげることを意図しています。

「YELL BANK」は引き続き、新たな価値を生み出す皆様の活動に寄り添い、MSMBの事業者様が利用しやすいFinTechプロダクトの開発を通じて、皆様のビジネスの成長に寄与してまいります。

以上

○資金調達サービス「YELL BANK」

「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様が、リスクを負うことなく即時に資金調達できる、プラットフォーム連携型の金融サービスです。

MSMB（Micro, Small and Medium Business）の事業者様における資金繰りの課題を解消する手段としてご利用いただいており、調達資金は新商品の開発や広告出稿などの販促活動をはじめ、事業成長に向けた幅広い用途にご活用いただいています。

サービスを通じた売上や運用実績をもとにAIが独自のアルゴリズムで将来債権を自動評価するため、プラットフォームサービスを利用している事業者様は、日常の事業運営の延長線上で資金調達を検討することが可能です。資金調達手段としてのご利用はもちろん、緊急時の資金需要に備えて他の資金調達方法と並行して「YELL BANK」の存在を認識いただくことで、より安心な事業環境の維持にお役立ていただけます。

▼「YELL BANK」連携先プラットフォームサービス

・ネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」 https://thebase.com (https://thebase.com)

・オンライン決済サービス「PAY.JP（ペイドット ジェーピー）」 https://pay.jp

▼「YELL BANK」に関するお問い合わせ先

「YELL BANK」は、MSMBの成長を支える金融基盤として、プラットフォームサービスの価値向上につながる連携を推進しています。連携をご検討の企業様は、以下までお問い合わせください。

・メールアドレス： basebank.team@binc.jp

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 2012年12月11日

資 本 金： 87億3,500万円（2024年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームをはじめ、あらゆる人々の可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。