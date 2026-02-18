碧南市で朝7時に行列　えびせん家族主催「えびせん朝市」3月1日に1周年

スギ製菓株式会社せんべい詰め放題を楽しむ来場者

愛知県碧南市で毎月第一日曜日の朝7時から9時まで開催されている「えびせん朝市」が、2026年3月に1周年を迎える。主催は、えびせんべい直売店「えびせん家族」（製造元：スギ製菓株式会社、本社・碧南市）である。

全国各地で朝市は開かれているが、えびせんべいを主役にした専門の朝市は全国的にも珍しい取り組みである。広告宣伝に頼らず、地元住民の口コミを中心に来場者が増加し、現在では開催前から行列ができる地域イベントとして定着し始めている。

朝7時に行列ができる理由

朝7時。

まだ街が静かな時間帯に、行列ができる場所がある。

「早起きしてでも行きたい」との声が口コミで広がり、現在では開催前から列ができる“碧南の朝の風物詩”となっている。

開催の背景

地域のにぎわいを、碧南へ

愛知県高浜市では、地元の食品会社が主催する朝市が長年親しまれている。開店前から行列ができ、地域の人々が自然と集うその光景は、単なる販売の場を超え、“企業と地域をつなぐ文化”として根づいている。

スギ製菓が「えびせん朝市」を立ち上げた背景には、そうした地域朝市への敬意がある。高浜で育まれたにぎわいを、隣接する碧南市でも実現できないか――。自社を育ててくれた地域への感謝とともに、新たな朝の交流の場を創出したいとの思いが出発点であった。

碧南市では定期開催の朝市は多くなく、新たなにぎわい創出への期待もある。長年地域に親しまれてきたえびせんべいという強みを生かし、「えびせんを主役にした朝市」という形で挑戦が始まった。

こうして誕生したのが「えびせん朝市」である。詰め放題企画や限定商品をそろえ、家族連れや近隣住民が気軽に立ち寄れる場づくりを進めている。その根底にあるのは、朝7時に人が集まる風景を碧南の日常にしたいという思いである。

一番人気は「せんべい詰め放題」

えびせん家族本店外観

えびせん朝市の名物企画が、えびせんべいの詰め放題である。

えびせん家族で人気のえびせんべいを袋いっぱいに詰められるこの企画は、「想像以上に入る」「毎回これが目当て」といった声も多い。

時間制限は設けておらず、納得いくまで詰めることができる。詰められる種類は回ごとに変わるため、毎月訪れても飽きがこない内容となっている。

大人からこどもまで楽しめるチャックが閉まるまで詰め放題

口コミで広がり、開催場所は屋根付き会場へ

開始当初は約20人だった来場者数も、口コミをきっかけに回を重ねるごとに増加してきた。

現在では150人以上が来場し、開催30分前から行列ができる朝市となっている。

来場者の増加と、「雨の日でも安心して楽しんでほしい」との思いから、会場を屋根付きの「スギ製菓 権田倉庫」に移転。現在は天候に左右されることなく開催している。

朝市限定！揚げたてせんべい＆大容量商品

朝市では、通常の店舗では取り扱いのない商品も並ぶ。

・朝市限定の大容量パック

・イベント限定で出店する「揚げたてせんべい」

朝市限定サイズの「徳用せんべい」は、店舗では販売していない特別仕様である。社員からも驚きの声が上がるほどの量を用意している。

また、「えびせん家族キッチンカー」では、揚げたてのせんべいと「いかの姿焼」を提供している。揚げたてならではの香ばしさと軽い食感が特徴で、「これを目当てに来場する」という声も多い人気商品である。

キッチンカーでは揚げたてせんべいを提供通常サイズとの比較例

地元企業も参加、広がる“碧南の輪”

地元の農家による採れたて野菜の販売も人気

現在、えびせん朝市にはスギ製菓の思いに賛同した店舗も参加。碧南市内を中心に、約5店舗が月替わりで出店している。

パン屋や農家による新鮮野菜の販売などが並び、「ここに来れば碧南のおいしいものに出会える」との声も聞かれる。

えびせん朝市は今、単なる販売イベントにとどまらず、地域の人々が集い交流する場へと成長している。

1周年特別企画も実施

人気商品「おいでん」の積み放題を実施する。

中のトレーは、なんとえびせんべいでできた海鮮トレー。「おいでん」をどこまで積み上げられるか挑戦していただく。

参加費は1回500円。3個以上積むことができれば通常価格よりお得になる、楽しさとお値打ちを兼ね備えたイベントとなっている。

人気商品「おいでん」

さらに、1周年を記念した特別企画として「えびせん朝市1周年記念BOX」を販売する。えびせん家族の商品に加え、朝市参加店舗の商品を詰め合わせた数量限定の特別セットである。何が入っているかは開けてからのお楽しみ。先着順での販売となるため、早めの来場がおすすめである。

そのほかにも、おしるこの振る舞いなど、1周年限定の催しを企画している。日頃の感謝を込め、来場者に楽しんでいただける一日を用意している。

積み放題は3個以上積み上げれば元が取れてお得

毎月第一日曜日は、えびせん朝市の日

1周年を迎えたえびせん朝市。目指すのは、「毎月第一日曜日といえば、えびせん朝市」と自然に思い出してもらえる存在となることである。

単なる販売イベントにとどまらず、地域と共に歩む場として継続していく考えである。今後も、碧南市内の企業や生産者とのつながりを大切にしながら、地元の味や技術、文化が自然と集まる場へと広がることを目指している。朝市を通じて地域の魅力を伝え、「朝市をきっかけに碧南を訪れる人が増える」ような流れが生まれることにも期待を寄せている。

また、地域住民が自然と集い、世代を超えた交流が生まれるコミュニティの拠点としての役割も強めていく。買い物の場を超え、人と人とがつながる朝の風景を、碧南の日常として定着させることが次の目標である。

取締役 コメント

えびせん朝市は、地域の皆さんの笑顔に出会える大切な時間です。同時に、社員にとってもお客様の笑顔に触れ、自らも笑顔になれるかけがえのない場所です。

スギ製菓の経営理念は【楽しさの創造】です。

「楽しく働き、美味しさと楽しさを提供する。そして地域の皆様と共に幸せな人生を創造していく。」

その想いをかたちにする場のひとつとして、これからも活動を続けてまいります。

スギ製菓とは

1970年創業。愛知県碧南市に本社を置く海鮮せんべいの製造会社である。創業者・杉浦三代枝が、えびせん焼成機1台を譲り受けたことをきっかけに事業をスタートした。

以来、海の恵みを生かした海鮮せんべいづくりに取り組み、地元碧南の白だしや本みりんを使用した「たこせんべい」や、トレーまで食べることができるユニークな商品「たべりん」などを開発。素材の持ち味を大切にしながら、味・品質・安全性にこだわった商品づくりを続けている。

現在は、三河地方を中心にえびせん直売店「えびせん家族」を6店舗展開し、地域に根ざした製造・販売を行っている。

スギ製菓HP :https://www.sugiseika.co.jp/えびせん家族インスタグラム :https://www.instagram.com/ebisen_kazoku/?hl=ja